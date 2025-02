Šéf Emirates volá po obnovení výroby Airbusu A380. Šance jsou ale mizivé

„A380 je pro leteckou společnost Emirates dlouhodobě velmi důležitý,“ uvedl Clark. Domnívá se, že Airbus by měl zvážit modernizaci konstrukce tohoto modelu zavedením lehčích materiálů a využitím nové generace motorů, jako je například Rolls-Royce UltraFan, píše portál Simple Flying.

Již zmíněný motor UltaFan má podle Clarka potenciál zefektivnit spotřebu paliva proti první generaci motorů Trent 700, která se používá v případě modelu Airbus A330ceo, o více než 25 procent. Proti motoru Trent XWB, který pohání model Airbus A350, by UltraFan mohl být úspornější o 10 procent.

Tim Clark je svým kritickým přístupem k motorům Trent XWB-97 dlouhodobě známý. Vyjadřuje se o nich i tak, že jsou v porovnání s jinými motory velmi nespolehlivé.

Clark volá po obnovení výroby již několik let

Při pohledu do minulosti to není první Clarkova výzva, která se odvolává na potřebu opětovné výroby modelu A380. Podobně se na jeho adresu vyjadřoval již v srpnu roku 2022 a během června roku 2023. Clark se domnívá, že praktickou využitelnost i udržitelnost tohoto modelu by do budoucna zvýšily lehčí materiály i modernější motory.

Airbus ukončil výrobu modelu A380 již v roce 2021. Tehdy se výrobní linka A380 v Toulouse přebudovala na produkci modelu A320. První Airbus A321 z této nové linky se povedlo doručit letecké společnosti Pegasus Airlines na konci roku 2023. Vedení Airbusu několikrát uvedlo, že důvodem pro tuto změnu je rostoucí poptávka po menších a palivově úspornějších letounech.

Šance na comeback jsou mizivé, říkají odborníci

Letecká společnost Emirates by model A380 uvítala i kvůli celkovým změnám tohoto sektoru. Clark upozornil na to, že letištní infrastruktura nakonec nebude schopna pokrýt rostoucí počet letů, zejména v Evropě a Severní Americe, kde bylo v posledních letech otevřeno anebo rozšířeno jen velmi málo letišť. I proto podle šéfa této společnosti dává smysl, aby namísto navyšování frekvence letů menšími letouny přišly aerolinky k přepravě velkokapacitními letadly.

Společnost Emirates má ve své flotile momentálně 123 letounů A380 z celkového počtu 251, které Airbus v průběhu posledních let vyrobil.

Výkonný ředitel divize dopravních letadel Airbusu Christian Scherer již v prosinci roku 2023 naznačil, že v leteckém sektoru se nikdy nedá nic vyloučit. Podle odborníků jsou ale šance na návrat opětovné výroby A380 poměrně mizivé, uzavírá letecký portál.