Airbus snížil cíl dodávek na letošní rok. Může za to nově zjištěná výrobní vada

Počet dodávek je přitom klíčový indikátor pro hospodaření výrobců letadel, neboť dopravci platí velkou část hodnoty letadla až při jeho dodání. Společnost nicméně potvrdila výhled upraveného provozního zisku EBIT ve výši přibližně sedmi miliard eur.
Nově zjištěná výrobní vada se týká trupových kovových panelů na omezeném počtu letounů A320, uvedla tento týden firma. Díly mají nesprávnou tloušťku v důsledku procesu napínání a frézování prováděného společností Sofitec Aero se sídlem v Seville, uvedla agentura Reuters. Ta se odvolává na prezentaci výrobce pro aerolinie.
Většina Airbusů A320 může po úpravě softwaru znovu vzlétnout, objevil se ale i další problém
Výrobní řada A320 v říjnu předstihla Boeing 737 jako nejprodávanější model v historii. Airbus nicméně podle zdrojů Reuters v listopadu dodal 72 letadel, což je méně, než očekávali analytici. Celkový počet letos dodaných letadel se tím zvýšil na 657. Aby splnil stávající cíl, měl by Airbus v prosinci dodat kolem 133 letadel. Dosavadní rekord pro poslední měsíc roku činí 138 kusů a je z roku 2019.
Airbus po konzultaci s regulátory minulý týden v pátek vydal osmistránkové nařízení určené stovkám leteckých společností a dalších provozovatelů letadel A320. Tím si de facto vynutil, aby tato letadla byla odstavena z provozu, protože v nařízení byla podmínka, že úpravu softwaru je potřeba provést ještě před dalším startem.
Svolávací akce narušila víkendový letecký provoz po celém světě. Dopad byl ale nakonec menší, než se čekalo. Airbus totiž původně uváděl, že úprava zabere u každého letadla asi tři hodiny, nakonec ale zabrala méně času.