Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště po celé Asii

  9:42
Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii. Aerolinky se snaží urychleně odstranit problém se softwarem, jak jim v pátek nařídil výrobce, evropské konsorcium Airbus. Letouny Airbus A320 v Asii tvoří páteř regionální letecké dopravy, zejména v Číně a v Indii, kde ekonomický růst umožnil cestovat letadlem milionům lidí.

Nutnost bezodkladně vyměnit software se týká přibližně 6000 letadel, což představuje více než polovinu světové flotily tohoto evropského výrobce. Airbus oznámil, že analýza nedávného incidentu ukázala, že intenzivní sluneční záření může u těchto letounů poškodit údaje důležité pro fungování letového řízení. Letečtí regulátoři po celém světě následovali příkladu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a dali dopravcům pokyn vyřešit problém se softwarem dřív, než letadla opět vzlétnou.

Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních letadel Airbus A320. (29. listopadu 2025)
Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních letadel Airbus A320. (29. listopadu 2025)
Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic
Letoun JetBlue Airbus A320
Indický regulátor letecké dopravy uvedl, že problém se v zemi dotkl 338 letadel Airbus, ale že aktualizace softwaru bude dokončena do neděle. Největší indická letecká společnost IndiGo už dokončila úpravu softwaru u 143 z 200 letadel, uvedl regulátor. Společnost Air India, která se s problémem potýká u 113 letadel, dokončila úpravu zatím u 42 strojů. Obě indické aerolinky varovaly, že jejich klienti se v sobotu mohou potýkat se zpožděním letů.

Největší japonská letecká společnost ANA Holdings na sobotu musela zrušit 65 letů a upozornila, že narušení jejího provozu může pokračovat i v neděli. ANA a její dceřiné společnosti, jako je Peach Aviation, provozují nejvíce letadel Airbus A320 v Japonsku. Její hlavní konkurent, společnost Japan Airlines, má převážně flotilu letadel Boeing a model A320 neprovozuje.

Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320

Jihokorejské ministerstvo dopravy uvedlo, že upgrade softwaru u 42 letadel by měl být dokončen do nedělního rána. Tchajwanský úřad pro civilní letectví nařídil aerolinkám provést inspekce a údržbu. Odhaduje se, že zasaženy jsou zhruba dvě třetiny ze 67 letadel A320 a A321 provozovaných leteckými společnostmi na Tchaj-wanu.

Největším provozovatelem letounů A320 je americká společnost American Airlines, podle které 340 z celkového počtu 480 těchto letounů vyžadovalo odstranění problému. Letouny z této řady má ve své flotile i společnost Smartwings, která je největším leteckým dopravcem v České republice.

Incidentem, který nečekanou akci spustil a o kterém se zmiňuje Airbus, je míněn let 1320 společnosti JetBlue z mexického letoviska Cancún do amerického Newarku. Letadlo Airbus na této lince 30. října nouzově přistálo v Tampě na Floridě po problému s řízením letu a náhlém prudkém poklesu letové hladiny, což přimělo americký Federální úřad pro letectví (FAA) zahájit vyšetřování. Na palubu po přistání vstoupili zdravotníci, kteří vyšetřili cestující a členy posádky. Podle médií následně převezli 15 až 20 lidí s lehkými zraněními do místních nemocnic.

