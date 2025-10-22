Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou jednotku. Experti upozorňují, že nedostatek motorů ochromuje provoz a odhaluje hlubší problémy leteckého průmyslu.
Letecký technik rozebírá Airbus A321neo na letišti ve španělském Castellónu....

Letecký technik rozebírá Airbus A321neo na letišti ve španělském Castellónu. (16. října 2025) | foto: Reuters

Motory Pratt & Whitney pod modrými plachtami na letišti ve španělském...
Vykuchaný kokpit Airbusu A321neo (16. října 2025)
Krize na trhu s motory vede některé firmy k rozebrání i poměrně nových letadel...
Zázení techniků firmy eCube na letišti ve španělském Castellónu (16. října 2025)
Na letišti Castellón na východě Španělska prolézají pracovníci v ochranných oblecích téměř nový Airbus A321neo a demontují jeho části, jako by vykuchávali mechanickou velrybu. Areál se se postupem času přeměnil z klasického letiště na pohřebiště letadel zasažených globální krizí výroby motorů.

Navzdory prudce rostoucí poptávce po letadlech způsobil vážný nedostatek nové generace úsporných motorů převrácení tržní logiky: v některých případech mají nyní motory vyšší hodnotu než zbytek letadla.

Tato nerovnováha vedla podle expertů z oboru k rozebrání více než tuctu airbusů po pouhých několika letech služby – a desítky dalších podobný osud čeká, píše agentura Reuters.

Do šrotu po šesti letech

Neobvyklý trend způsobený zpožděními ve výrobě a údržbě motorů Pratt & Whitney GTF znamenal konec třeba pro šestiletý A321neo, který v Castellónu právě rozebírají na kousky. Model A321neo patří do rodiny letounů A320, která tento měsíc předstihla Boeing 737 na špičce žebříčku nejprodávanějších dopravních letounů.

Španělské letiště, které se roky potýkalo s nedostatkem cestujících, se stává centrem výnosného finančního obchodu – britská společnost eCube zde rozebírá téměř nová letadla na součástky pro investory.

Motory Pratt & Whitney pod modrými plachtami na letišti ve španělském Castellónu (16. října 2025)

„Nepamatuji si, že by se to kdy dělo v takovém rozsahu, protože jsme nikdy neměli problém tohoto typu u tak populárního motoru,“ říká generální ředitel společnosti Lee McConnellogue. Firma uvádí, že dokáže využít či recyklovat prakticky celé letadlo.

Zkušení pracovníci demontují avioniku, kola a části křídel a hlavně drahocenné pohonné jednotky. Ty jsou pak zabalené v modrých plachtách připravené jako náhradní díly v hodnotě až 20 milionů dolarů. Na ně už naléhavě čekají aerolinky, které musely uzemnit část flotily kvůli dlouhým čekacím lhůtám na opravy motorů.

Problém se zhoršil v roce 2023, kdy Pratt & Whitney oznámil vzácnou vadu v práškovém kovu, která mohla způsobovat praskliny, a nařídil kontrolu více než šesti set motorů GTF do roku 2026.

Airbus přebírá vedení. A320 se stane nejprodávanějším letadlem všech dob

Podle údajů společnosti Cirium je tak nyní odstavena třetina flotily airbusů s motory GTF, celkem 636 letadel. Pratt & Whitney ani Airbus se pro Reuters k situaci bezprostředně nevyjádřily.

Něco je špatně

Krize s motory narušuje po celém světě provoz aerolinek, které se snaží uspokojit poptávku cestujících a zároveň vytěžit slíbenou patnáctiprocentní úsporu paliva u nových letadel.

Většina aerolinek tvrdí, že mají nedostatek letadel kvůli dlouholetým zpožděním dodávek, a proto drží ve službě starší stroje déle. V některých případech však majitelé letadel vydělají víc, když motory prodají, než když celé letadlo pronajmou.

Například samotné motory lze pronajímat jako náhradní za zhruba 200 000 dolarů měsíčně za každý, uvádí britská společnost Cirium – což je přibližně tolik, kolik stojí pronájem celého letadla i s motory. Připočte-li se příjem z prodeje ostatních dílů, finančně to dává smysl.

Boeing vyvíjí náhradu za svůj problematický model. Cílem je zlepšení pověsti

„Je to finanční hra... V posledních letech některé společnosti investovaly miliardy dolarů soukromého kapitálu do nákupu letadel a motorů určených k rozebrání,“ uvedl konzultant společnosti Naveo Richard Brown. „Ukazuje to, že letectví se stalo mimořádně efektivním trhem,“ dodal.

Vedoucí představitelé aerolinek však zpochybňují, jak je možné, že letadla navržená pro více než dvacetiletý provoz a úsporu milionů litrů paliva končí rozebraná po několika letech. „To jasně ukazuje, že je něco vážně špatně,“ řekl Willie Walsh, šéf Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), která minulý týden odhadla, že problémy v dodavatelském řetězci letos způsobí náklady ve výši jedenácti miliard dolarů – z toho 2,6 miliardy jen u motorů.

Kritici tvrdí, že krize má původ v přehnané reakci výrobců motorů na vysoké ceny ropy, které se při návrhu současných modelů pohybovaly nad 140 dolary za barel. Vývoj motorů je přitom vždy kompromisem mezi účinností a životností.

„Postupovali příliš rychle. Motory byly sice úžasně úsporné, ale selhaly z hlediska údržby,“ řekl Reuters letecký ekonom Adam Pilarski.

Zástupci výrobců motorů namítají, že úspory paliva přinášejí aerolinkám výhody při každém letu, zatímco problémy s údržbou jsou dočasné. I tak však Pratt připouští, že odstranění výrobních potíží potrvá roky.

Chris Calio, generální ředitel mateřské společnosti Pratt & Whitney RTX, minulý měsíc uvedl, že počet uzemněných letadel se stabilizoval a bude klesat, ale je podle něj zřejmé, že firma má ještě hodně práce před sebou.

Nyní se pozornost obrací k osudu letadel Airbus vyřazených společností Spirit Airlines, která čelí bankrotu. „Nemyslím si, že je už úplně rozhodnuto, co se se Spirit stane, ale některá z těch letadel budou určitě rozebrána,“ uvedl McConnellogue ze společnosti eCube.

