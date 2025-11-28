Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320

20:20aktualizováno  20:26
Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové flotily tohoto výrobce.
Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic | foto: JOB AIRT Technic

Letoun JetBlue Airbus A320
Airbus A320 společnosti Batik Air v Jakartě (27. ledna 2018)
Airbus A320 odlétá z řeckého ostrova Mykonos. (10. října 2021)
Airbus A320 společnosti Wizz Air Hungary opouští letiště Poprad-Tatry
5 fotografií

Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem. Dopravci Wizz Air a Air India už avizovali, že se opatření může dotknout některých jejich letů.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

28. listopadu 2025  20:20,  aktualizováno  20:26

