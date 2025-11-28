Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem. Dopravci Wizz Air a Air India už avizovali, že se opatření může dotknout některých jejich letů.
Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320
Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně
Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...
Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA
Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...
V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima
Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...
KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu
Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...
Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná
Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...
Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320
Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...
Bělehradské čekání na Godota. Hlavní město Srbska konečně bude mít metro
Dlouhé čekání obyvatel největšího evropského hlavního města bez metra se chýlí ke konci. Představitelé města loni podepsali závazné smlouvy v hodnotě 1 miliardy eur s čínskými a francouzskými...
Mají chuť utrácet, ale reklama je míjí. Na generaci X marketing zapomněl
Zatímco reklamní kampaně i sociální sítě se předhánějí v oslovování mileniálů a generace Z, jedna skupina spotřebitelů zůstává téměř přehlížená – lidé ve středním věku. Přitom právě oni mají často...
Augsburg šetří na vysouvacích sloupcích. Hýbou s nimi ručně jednou za sedm minut
Betonové zátarasy, policejní hlídky i bariéry. To vše je po několika útocích součástí německých vánočních trhů. Asi s nejbizarnějším opatřením ovšem přišlo bavorské město Augsburg – na silnici...
Kolik budou stát energie v příštím roce? Úřad vydal nová cenová rozhodnutí
Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad. V případě, že nová vláda rozhodne o slibované změně ve financování...
Erotika nestačí. Designérka Marešová nabízí partnerství ve firmě s vibrátory
Značka Whoop·de·doo, jeden z nejviditelnějších lovebrandů na tuzemském trhu intimních pomůcek, se po 12 letech na trhu otevírá vstupu strategického partnera či investora. Jeho zakladatelka,...
Dvacet metrů za den. Pro přípravu tunelu na rychlotrati do Drážďan vznikne 157 vrtů
Správa železnic pokračuje v geologických průzkumech, které pomohou s přípravou Krušnohorského tunelu. Jde o největší stavbu budoucí vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany. V součtu vznikne 157...
Unii se nelíbí rostoucí export hliníkového šrotu. Připravuje regulaci
Evropská unie se chystá omezit vývoz hliníkového šrotu do zahraničí. Ten v posledních měsících strmě roste a jen loni dosáhl rekordních 1,26 milionu metrických tun. Průmysl se bez hliníkového šrotu...
CSG slaví dvojité vítězství v globálních cenách korporátního financování
Czechoslovak Group (CSG) uspěla ve dvou klíčových kategoriích prestižních Global Banking & Markets Awards. Ocenění získala za špičkový treasury management a také za mezinárodní emisi dluhopisů, která...
Stavba dálnice D3 má zelenou. Odpůrcům vadí, že povede turistickou oblastí
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo územní rozhodnutí pro první část středočeské dálnice D3 mezi Voračicemi a Novou Hospodou. Odpůrcům vadí, že dálnice povede turisticky atraktivním Posázavím....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince
Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...
Otevírací doba na Silvestra. Kdy přesně obchody zavírají 31. prosince 2025?
Silvestr jako poslední den roku sice nepatří mezi zákonem uznávané svátky, přesto si 31. prosince 2025 nenakoupíte tak, jak jste zvyklí ve všední dny. Velké obchody zavřou dříve.