Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Za předčasným vyřazováním letadel stojí především nedostatek motorů a dalších náhradních dílů. Jejich opravy se v posledních letech výrazně prodloužily a některé stroje tak zůstávají celé měsíce mimo provoz. Pro majitele proto může být výhodnější letadlo rozebrat a jeho součástky prodat, než dál čekat na opravu, píše zpravodajský web CNBC.
Podle poradenské společnosti IBA Group bylo od června 2025 do letošního srpna rozebráno celkem 21 letadel nejnovější generace. Jejich průměrné stáří přitom dosahovalo pouhých 6,4 roku. Většinu předčasně vyřazených strojů tvořily Airbusy, několik jich pocházelo také od amerického Boeingu. Běžná úzkotrupá dopravní letadla se přitom vyřazují z provozu v průměru po 21,7 roku.
|
Sedm hodin letu nikam. Jak před 20 lety létal A380 s prvními cestujícími
Na servis se čeká i roky
Za současnými problémy stojí především motory amerického výrobce Pratt & Whitney, které pohánějí některé Airbusy A320neo. Společnost v roce 2023 odhalila výrobní vadu, která mohla ovlivnit životnost některých součástek motorů a kvůli bezpečnosti bylo nutné provést mimořádné kontroly a opravy. Ty se dotkly stovek letadel po celém světě, přičemž řada z nich musela zůstat dlouhodobě mimo provoz.
Situaci navíc komplikuje skutečnost, že firmy zajišťující opravy leteckých motorů mají tolik zakázek, že na jejich dokončení se někdy čeká i několik let. Letecké společnosti proto hledají jiné možnosti, jak udržet svá letadla v provozu.
Letecké společnosti proto hledají různé způsoby, jak udržet svá letadla v provozu. Některé například demontují funkční motory z odstavených strojů a využívají je u jiných letadel. Na opravu původního motoru totiž mohou čekat i několik let. „Rok možná nezní jako dlouhá doba. Ale co tři nebo čtyři roky?“ upozornil Dave Querio, šéf společnosti Ascent Aviation Services, která se zabývá údržbou a rozebíráním letadel.
|
OBRAZEM: Superjumbo slaví výročí. Před dvaceti lety svezl Airbus A380 první cestující
Komponenty výrazně zdražují
Nedostatek motorů se navíc výrazně promítá do jejich cen. Podle poradenské společnosti IBA Group může jeden motor Pratt & Whitney letos stát téměř 17 milionů dolarů (357 milionů korun). Horní hranice jeho ceny tak oproti roku 2019 vzrostla přibližně o 60 procent.
Drahý je rovněž jejich pronájem. Letecké společnosti za něj platí přibližně 160 až 180 tisíc dolarů měsíčně (3,4 až 3,8 milionu korun). Vysokou hodnotu mají i jednotlivé součástky. Kupříkladu jedna lopatka ventilátoru může stát desítky tisíc dolarů. Právě proto se dnes některým majitelům vyplatí rozebrat i poměrně nové letadlo a jeho díly samostatně prodat.
Jedním z takových případů je Airbus A320neo, který byl vyroben v červenci 2022 pro americké aerolinky Spirit Airlines. Kvůli problémům s motorem však musel být odstaven a do běžného provozu se už nevrátil. Letos v květnu ho pracovníci v Arizoně rozebrali na náhradní díly a zbývající konstrukci následně sešrotovali. Letadlu přitom nebyly ani čtyři roky.
Zmíněný stroj odkoupila společnost EirTrade Aviation, která získala ještě jeden podobně starý Airbus. Za každý zaplatila jednotky milionů dolarů. Z obou letadel následně demontovala více než tisíc součástek, které chce dále prodat.
„Nevím, jestli prodáte i kávovary, ale člověk nikdy neví. Někdy se to podaří,“ uvedl viceprezident společnosti Bill Thompson.
|
Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach
Po květnovém krachu Spirit Airlines zůstaly v americké Arizoně odstavené desítky dalších letadel této společnosti. Některá mají dodnes na palubě jídelní lístky, bezpečnostní karty nebo příručky pro piloty. Letadla jsou uskladněna v pouštní oblasti, kde suché podnebí pomáhá chránit jejich konstrukci před korozí.
Jejich majitelé však musí za skladování platit, a proto zvažují, jak s nimi dále naložit. Část letadel by se mohla vrátit do provozu pod jinými aerolinkami. U dalších se však může vyplatit jejich rozebrání a prodej náhradních dílů, uzavírá CNBC.