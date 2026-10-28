Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Autor:
  17:00
Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila provoz po finančním krachu. (2. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...
Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...
Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...
Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...
8 fotografií
Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na vrakovišti, kde je pracovníci nejprve rozebrali na náhradní díly a následně sešrotovali. Přitom šlo o letadla stará pouhých několik let.

Za předčasným vyřazováním letadel stojí především nedostatek motorů a dalších náhradních dílů. Jejich opravy se v posledních letech výrazně prodloužily a některé stroje tak zůstávají celé měsíce mimo provoz. Pro majitele proto může být výhodnější letadlo rozebrat a jeho součástky prodat, než dál čekat na opravu, píše zpravodajský web CNBC.

Podle poradenské společnosti IBA Group bylo od června 2025 do letošního srpna rozebráno celkem 21 letadel nejnovější generace. Jejich průměrné stáří přitom dosahovalo pouhých 6,4 roku. Většinu předčasně vyřazených strojů tvořily Airbusy, několik jich pocházelo také od amerického Boeingu. Běžná úzkotrupá dopravní letadla se přitom vyřazují z provozu v průměru po 21,7 roku.

Sedm hodin letu nikam. Jak před 20 lety létal A380 s prvními cestujícími

Na servis se čeká i roky

Za současnými problémy stojí především motory amerického výrobce Pratt & Whitney, které pohánějí některé Airbusy A320neo. Společnost v roce 2023 odhalila výrobní vadu, která mohla ovlivnit životnost některých součástek motorů a kvůli bezpečnosti bylo nutné provést mimořádné kontroly a opravy. Ty se dotkly stovek letadel po celém světě, přičemž řada z nich musela zůstat dlouhodobě mimo provoz.

Situaci navíc komplikuje skutečnost, že firmy zajišťující opravy leteckých motorů mají tolik zakázek, že na jejich dokončení se někdy čeká i několik let. Letecké společnosti proto hledají jiné možnosti, jak udržet svá letadla v provozu.

Letecké společnosti proto hledají různé způsoby, jak udržet svá letadla v provozu. Některé například demontují funkční motory z odstavených strojů a využívají je u jiných letadel. Na opravu původního motoru totiž mohou čekat i několik let. „Rok možná nezní jako dlouhá doba. Ale co tři nebo čtyři roky?“ upozornil Dave Querio, šéf společnosti Ascent Aviation Services, která se zabývá údržbou a rozebíráním letadel.

OBRAZEM: Superjumbo slaví výročí. Před dvaceti lety svezl Airbus A380 první cestující

Komponenty výrazně zdražují

Nedostatek motorů se navíc výrazně promítá do jejich cen. Podle poradenské společnosti IBA Group může jeden motor Pratt & Whitney letos stát téměř 17 milionů dolarů (357 milionů korun). Horní hranice jeho ceny tak oproti roku 2019 vzrostla přibližně o 60 procent.

Drahý je rovněž jejich pronájem. Letecké společnosti za něj platí přibližně 160 až 180 tisíc dolarů měsíčně (3,4 až 3,8 milionu korun). Vysokou hodnotu mají i jednotlivé součástky. Kupříkladu jedna lopatka ventilátoru může stát desítky tisíc dolarů. Právě proto se dnes některým majitelům vyplatí rozebrat i poměrně nové letadlo a jeho díly samostatně prodat.

Jedním z takových případů je Airbus A320neo, který byl vyroben v červenci 2022 pro americké aerolinky Spirit Airlines. Kvůli problémům s motorem však musel být odstaven a do běžného provozu se už nevrátil. Letos v květnu ho pracovníci v Arizoně rozebrali na náhradní díly a zbývající konstrukci následně sešrotovali. Letadlu přitom nebyly ani čtyři roky.

Zmíněný stroj odkoupila společnost EirTrade Aviation, která získala ještě jeden podobně starý Airbus. Za každý zaplatila jednotky milionů dolarů. Z obou letadel následně demontovala více než tisíc součástek, které chce dále prodat.

„Nevím, jestli prodáte i kávovary, ale člověk nikdy neví. Někdy se to podaří,“ uvedl viceprezident společnosti Bill Thompson.

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Po květnovém krachu Spirit Airlines zůstaly v americké Arizoně odstavené desítky dalších letadel této společnosti. Některá mají dodnes na palubě jídelní lístky, bezpečnostní karty nebo příručky pro piloty. Letadla jsou uskladněna v pouštní oblasti, kde suché podnebí pomáhá chránit jejich konstrukci před korozí.

Jejich majitelé však musí za skladování platit, a proto zvažují, jak s nimi dále naložit. Část letadel by se mohla vrátit do provozu pod jinými aerolinkami. U dalších se však může vyplatit jejich rozebrání a prodej náhradních dílů, uzavírá CNBC.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel

Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová

Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Majitel domu zažaloval Google za letecké snímky. U soudu v Německu vyhrál

Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování

Část vlastníků nemovitostí nijak netěší zobrazení domů na leteckých snímcích v mapových aplikacích jako Google Maps nebo Google Earth. Majitel domu v německém Hesensku proto podal žalobu na...

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

28. října 2026

Naděje pro pacienty s melanomem. Nová data potvrdila účinnost mRNA vakcíny

ilustrační snímek

Nově zveřejněné výsledky rozsáhlé klinické studie přinášejí další naději v léčbě melanomu. Experimentální mRNA vakcína vyvíjená společnostmi Moderna a Merck snížila ve třetí fázi klinického hodnocení...

28. října 2026

Gurmánské parfémy jdou na dračku. Za změnou preferencí mohou stát léky na hubnutí

ilustrační snímek

Od třešní přes banánovo-karamelový koláč až po tabasco a sezam. To vše jsou potraviny, jejichž vůně se v posledních letech dostávají i do luxusních parfémů. Výrobci ale nyní zjišťují, že na...

28. října 2026

Dvě třetiny Američanů odmítají nová datová centra. Bojí se AI i ztráty práce

Datové centrum ve Springfieldu v Ohiu na snímku z 18. října 2026

Umělá inteligence podle většiny Američanů představuje pro společnost spíše hrozbu než přínos. Dvě třetiny obyvatel USA odmítají výstavbu nových datových center, která jsou pro rozvoj AI klíčová....

28. října 2026

Nájemníci se přou s majiteli bytů o úroky z kauce. Kalkulačka radí osm procent

ilustrační snímek

Nájemníky a majitele bytů rozděluje pohled na úročení kauce. Tu nájemníci skládají před nastěhováním a po ukončení smlouvy by ji měli dostat zpět navýšenou o úroky. Jejich výše však budí diskuse....

28. října 2026  4:30

Coca-Cola se přecenila s nákupem řetězce Costa Coffee. Prodej se jí zatím nedaří

Samoobslužný kávovar Costa Express (21. září 2017)

Coca-Cola koupila v roce 2018 britský kavárenský řetězec Costa Coffee za 5,1 miliardy dolarů s cílem dobýt světový trh s kávou. Její ambiciózní plány se však nenaplnily. Loni se nápojový gigant...

28. října 2026

Provize realitních makléřů roste. U dvojpokojového bytu může být statisícová

Premium
ilustrační snímek

Provize makléřů mohly za posledních deset let vzrůst více než trojnásobně. Není to však důsledkem zdražování služeb. Ze tří čtvrtin jsou na vině stále rostoucí ceny nemovitostí, ukázala modelová...

28. října 2026

Dermacol loni prodělal 55,2 milionu korun, ztrátu téměř ztrojnásobil

Dermacol

Český výrobce kosmetiky Dermacol loni prohloubil ztrátu na 55,2 milionu korun z předloňských 20,5 milionu korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. Tržby firmy loni meziročně...

27. října 2026  18:10

Rakouské vepřové sádlo prodávané v Lidlu žluklo. Veterináři jej stahují z trhu

ilustrační snímek

Státní veterinární správa (SVS) stahuje z trhu žluknoucí vepřové sádlo od rakouského výrobce, které prodává obchodní řetězec Lidl. Inspektoři u sádla zjistili zvýšenou hodnotu takzvaného peroxidového...

27. října 2026  17:23

AI euforie v Číně skončila. Některé akcie ztratily polovinu hodnoty

ilustrační snímek

Čínští investoři ještě před několika měsíci ve velkém nakupovali akcie technologických společností. Nyní však mnozí sčítají ztráty. Kupříkladu výrobce robotů Unitree přišel od srpnového vstupu na...

27. října 2026  17:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zakladatelé Anthropicu se díky AI zařadili mezi nejbohatší lidi planety

ilustrační snímek

Majetek každého ze sedmi zakladatelů společnosti Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, se odhaduje na více než 13 miliard dolarů (280 miliard korun). Vyplývá to z dokumentů zveřejněných...

27. října 2026  15:50

Ministerstvo dopravy chce od půlky příštího roku zdražit mýtné pro nákladní auta

Ilustrační snímek

Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad 12 tun má vzrůst sazba na...

27. října 2026  10:18,  aktualizováno  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.