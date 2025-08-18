Oba typy spolu soupeří od roku 1988, kdy Airbus se svou novou „třistadvacítkou“ přišel. Tou dobou měl Boeing už náskok s přibližně 1 500 dodanými kusy svého bestseleru, píše agentura Bloomberg.
Trvalo to skoro čtyři desetiletí, ale Airbus svého soupeře nakonec dohnal. Podle letecké konzultační společnosti Cirium měl Airbus počátkem srpna na konkurenta už jen dvacetikusový odstup, při celkem 12 155 dodaných letadel rodiny A320. A tato mezera nejspíš úplně zmizí už v průběhu září.
„V roce 1987 jsem sledoval A320 při letových zkouškách. Očekával tehdy někdo, že se z něj stane číslo jedna – a to ještě v tak obrovských výrobních objemech?“ napsal Max Kingsley-Jones, šéf poradenské divize Cirium Ascend v příspěvku na LinkedIn. „Já rozhodně ne. A pravděpodobně ani Airbus.“
|
Airbus jako vítěz? I přes stín nad leteckou show poptávka po letadlech neklesá
Nebylo to lehké
Úspěch A320 odráží postupný vzestup evropského výrobce. Na počátku 21. století už roční dodávky A320 a jeho variant překonaly rodinu 737, přesto si Boeing podržel titul nejprodávanějšího komerčního letadla až dosud.
Na začátku měl Airbus těžkou cestu, konstatuje Bloomberg. Evropský výrobce, sestavený v roce 1970 jako sdružení leteckých firem s podporou evropských vlád, ještě nenabízel kompletní portfolio letadel. Vnitřní spory komplikovaly vše od plánování produktů až po výrobu a vedení muselo pečlivě vyvažovat francouzské a německé obchodní i politické zájmy.
|
Dodávky nových dopravních letadel váznou. Výrobci mají problémy se sedadly
Bylo ale jasné, že Airbus potřebuje uspět v segmentu úzkotrupých letadel, pokud chce s Boeingem úspěšně soupeřit. Tyto stroje tvoří zdaleka nejrozšířenější kategorii v komerční letecké dopravě a typicky spojují města na kratších trasách.
Vyšší ceny paliva a deregulace amerického leteckého průmyslu na konci 70. let poskytly Airbusu příležitost. Američtí manažeři aerolinek požadovali zcela nový letoun s jednou uličkou, uvádí novinářka Nicola Clarková ve své historii Airbusu.
Aby se A320 odlišil, Airbus riskoval. Zvolil digitální řízení „fly-by-wire“, které pomohlo snížit hmotnost proti tradičním hydraulickým systémům. Letoun kromě dalších vylepšení nabízel i možnost výběru ze dvou motorů, což umožňovalo větší flexibilitu při dodávkách zákazníkům.
Správná předpověď
Sázka Airbusu se vyplatila. Dnes tvoří A320 a 737 téměř polovinu všech osobních proudových letadel ve službě. Úspěch A320 navíc kontrastuje se strategickými přešlapy, jako byl obří A380, který aerolinky nedokázaly efektivně provozovat. Boeing tvrdil, že menší a obratnější letadla, jako 787 Dreamliner, budou mít navrch – a tato předpověď se ukázala správná.
Airbus také včas do A320 zavedl zcela nové motory a verze zvaná neo zaznamenala u aerolinek, které chtěly snížit spotřebu paliva, velký úspěch. Pod tlakem následoval i Boeing, ale jeho 737 MAX se potýkal s technickými potížemi, které vyústily i ve dvě tragické nehody.
|
Boeing má nejhorší prodeje od pandemie, loni dodal jen 348 letadel
Protože oba typy úzkotrupých letadel se blíží ke konci své evoluce, analytici a investoři se ptají, co bude dál. Čína se snaží prosadit na trhu se svým modelem Comac C919, který začal létat v zemi, ale zatím nezískal certifikaci pro Evropu ani USA.
Šéf Boeingu Kelly Ortberg v červenci uvedl, že firma pracuje interně na letounu nové generace, ale čeká na pokrok v technologii motorů a další faktory, včetně obnovení cash flow po letech problémů. „To není otázka dneška ani zítřka,“ řekl letos v červenci.
Lepší finanční situace Airbusu mu dává větší flexibilitu zkoumat nové návrhy. Generální ředitel Guillaume Faury zvažoval, že uvede vodíkem poháněné letadlo – možná s radikální konstrukcí „létajícího křídla“ – kolem poloviny 30. let, ale nyní projekt odsunul, aby se soustředil na konvenčního nástupce A320.