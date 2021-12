Airbus A380 nadobro končí. Poslední vyrobený letoun putoval do Emirates

Airbus se rozhodl ukončit výrobu letounů A380 od února 2019, tedy ještě před začátkem pandemie covidu-19. O stroj, který měl být následovníkem mytického letounu 747 amerického rivala Boeing, nebyl takový zájem, jak si jeho tvůrci představovali, uvedla agentura AFP.

Nejvíc letadel A380 přezdívaných super jumbo mají ve své letce právě arabské aerolinky Emirates. Poslední vyrobený stroj je sto dvacátý třetí, který zakoupily. Celkem si letadla A380 objednalo 14 aerolinek.

Letoun má po celé délce 72,7 metru dvě paluby. Rozpětí křídel činí 79,8 metru a cestovat v něm může až 853 pasažérů. Podle Alexe Scerriho, bývalého kapitána A380, je však jeho řízení pozoruhodně snadné. „Airbusu se podařilo zkonstruovat A380 tak, že máte pocit, že pilotujete mnohem menší letadlo, například A320,“ říká. „Je pozoruhodně obratné a opravdu nepůsobí jako 600tunové letadlo,“ dodává.

Projekt na konstrukci letounu vznikl na počátku 90. let. a A380 měla být symbolem evropské průmyslové zdatnosti, vlajkovou lodí flotily Airbusu, která měla překonat jumbo 747 od Boeingu.

V té době se všeobecně předpokládalo, že hlavní letištní uzly po celém světě budou s růstem měst a nárůstem letecké dopravy stále více přetížené. To by vytvořilo trh pro velmi velká letadla, která by mohla přepravit více cestujících, aniž by se zvýšil počet letů.

Velikost jako prokletí

V době, kdy A380 uskutečnil svůj první komerční let v roce 2007, však už začaly první problémy. Zatímco se inženýři Airbusu snažili dostat superjumbo na trh, Boeing v tichosti uváděl na trh dálkové verze svého úsporného dvoumotorového letounu 777 a vyvíjel 787 Dreamliner. Design 787 maximálně využíval technologické novinky a výsledkem bylo letadlo, které bylo mnohem efektivnější než předchozí modely, spotřebovalo méně paliva, a jeho provoz byl proto levnější.

Spolu s letadlem A350, které bylo uvedeno na trh o několik let později, tak změnilo podobu trhu, jelikož namísto používání obřích letadel k přepravě obrovského počtu lidí mezi velkými světovými letišti a jejich následnému přesunu do dalších destinací mohly nyní letecké společnosti létat s menšími letadly na méně přeplněných přímých trasách mezi menšími městy.

Ve srovnání s těmito novými letadly byl čtyřmotorový A380 drahý na pořízení a nákladný na provoz.

„Technologie A380 byla v podstatě z 80. let,“ říká Peter Morris, hlavní ekonom poradenské společnosti Ascend by Cirium, která se zabývá letectvím. V důsledku toho měl Airbus potíže s jeho prodejem a bylo vyrobeno pouze 251 letadel.

Podle výkonného ředitele Airbusu Philippa Muhna projekt A380 však přesto přinesl Airbusu značné výhody. „Bylo to letadlo, které umožnilo společnosti integraci, a to jak z technického hlediska, tak z hlediska průmyslového a kulturního,“ vysvětluje. „A pak samozřejmě všechny investice do technologie A380 byly základem toho, čím je dnes A350,“ dodává.

A380 vybudovala Emirates

Ale zatímco pro Airbus to byl možná komerční neúspěch, superjumbo bylo jednoznačně úspěchem pro svého největšího zákazníka a to sice alerolinky Emirates. Společnost Emirates jej využila k vytvoření globální sítě dálkových linek s vysokou hustotou provozu a centrem na své základně v Dubaji. To jí pomohlo stát se jednou z největších leteckých společností na světě.

„Pro Emirates vyplnil Airbus A380 mezeru na trhu,“ vysvětluje Peter Morris. „Myslím si, že bez letadla A380 by společnost Emirates nikdy nedosáhla takové úrovně, jaké dosáhla. Podařilo se jim vytvořit něco, co pomohlo vybudovat prestiž Dubaje, „ dodává.

Pro jiné letecké společnosti však superjumbo nebylo tak úspěšné. Zaplnit všechna místa byl problém a když udeřila pandemie, prakticky celá flotila byla uzemněna. Zatímco někteří dopravci velká letadla nyní vracejí zpět, jiní, například Lufthansa a Air France, se rozhodli své flotily nadobro vyřadit obrovská letadla.