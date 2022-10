V Praze nouzově přistál Airbus A380. Příčinou bylo zavřené letiště v Mnichově

Airbus A380 přistál v Praze ve 14:16 kvůli omezení provozu v Mnichově.

Tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok na Twitteru uvedla, že v Mnichově muselo nouzově přistát jiné letadlo a letiště dočasně další letadla nepřijímalo.

Airbus A380 v roce 2025 oslaví 20 let, jeho první let se uskutečnil v dubnu 2005. Do komerčního provozu byla letadla uvedena až v roce 2007. Kromě Emirates využívají největší letadlo pro přepravu osob na světě také například společnosti Singapore Airlines, British Airways či Qantas.