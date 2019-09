Aerolinky omezují počet prodaných míst u A320neo, vychyluje se těžiště

Většinou by vychýlené těžiště letounu nebylo zas až tak vážný problém. Běžně si s tím totiž poradí automatické systémy, které v letadle jsou, informuje letecký web One Mile at a Time. U letounů Airbus A320neo v provedení Space-Flex, které má 186 sedaček, je však posunuté příliš. Poslední řady sedadel tak budou některé aerolinie nově nechávat prázdné.



Kvůli přidání posledních šesti sedaček se totiž musely posouvat i zadní toalety a další prvky v kabině. Tím se těžiště dostalo mimo oblast, která se považuje za přijatelnou a na kterou jsou systémy letounu nastaveny. Kvůli tomu by se mohlo letadlo během letu chovat nestandardně.



Problém může přijít při přistávání – pokud by problémové A320neo muselo provést náhlý manévr, například přistání zrušit a vrátit se do větší výšky, mohl by se jeho nos naklonit vzhůru až příliš. Vyrovnávací systémy by si s tím v tomto případě nedovedly poradit, informuje letecký web Simple Flying.



Bezpečnostní riziko

Na to, že by mohl nastat problém, na základě počítačových simulací upozornila aerolinky Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Zkušený pilot by si s takovou situací nejspíš dovedl poradit. Není známo, že by k problému došlo v běžném letovém provozu, i přesto se však podle agentury jedná o bezpečnostní riziko.



První na varování evropského leteckého regulátora zareagovala německá Lufthansa, která přestala poslední řadu sedadel nabízet minulou středu. V pondělí se pak přidaly i British Airways. Celkově s A320neo létá 59 aerolinií, úpravu Space-Flex by mělo mít zhruba padesát z nich.



Evropská agentura pro bezpečnost letectví zatím zaslala aerolinkám pouze upozornění. To znamená, že letouny smí dále létat, aerolinky však mají začít společně s výrobcem pracovat na řešení.

Není to poprvé, co mají airbusy problém s těžištěm – v červenci evropský regulátor upozorňoval na stejnou potíž u A321neo. U toho firma situaci řeší přípravou aktualizace softwaru, která by měla být hotová v roce 2020.