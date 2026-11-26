Ještě nedávno chtěl dopravce, v němž má většinu lotyšský stát, do roku 2030 létat se stovkou letadel. Teď se chystá svou flotilu zmenšit o třetinu. Podle agentury Reuters má do konce roku zůstat 36 z 54 Airbusů A220-300.
Aerolinky doplatily na prudké zdražení leteckého paliva po vypuknutí války Spojených států a Izraele s Íránem. Na začátku roku neměly sjednané cenové zajištění, které by je před takovým skokem ochránilo. V září vstoupily do reorganizace podle americké kapitoly 11 a o měsíc později oznámily, že chtějí zrušit 500 až 700 pracovních míst.
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Nižší pozice i odchod z firmy
Některým členům palubních posádek dalo vedení už v říjnu na výběr mezi přijetím nižší pozice a odchodem z firmy. Další zaměstnance se podle interních e-mailů snažilo motivovat k dobrovolnému odchodu. Někteří piloti se podle zdroje Reuters měli vzdát funkce výcvikového kapitána, a přijít tak i o příplatek.
Podle airBaltic je práce v Papui Nové Guineji dobrovolná. Díky dohodě s tamními aerolinkami Air Niugini mohou lotyšští piloti od příštího roku létat se stejnými Airbusy A220 jako dosud. Zpočátku je má podle zdroje Reuters platit airBaltic stejně jako při služební cestě, později by přešli pod jeho švýcarskou dceřinou společnost.
„Různým skupinám zaměstnanců jsme nabídli například kratší úvazek, jinou práci nebo přesun na jinou základnu. Chceme propustit co nejméně lidí,“ řekl Reuters mluvčí společnosti.
Lotyšské letecké odbory tvrdí, že s nimi vedení neprobralo přesuny zaměstnanců na nižší pozice ani vysílání pilotů k Air Niugini. Podle odborářů tím firma porušila lotyšská i evropská pravidla. Odbory zastupují zhruba 30 procent pilotů a čtvrtinu palubního personálu.
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Studenti čekají na rozhodnutí o výcviku
AirBaltic počítá s tím, že reorganizaci dokončí v roce 2027. Chce létat s menší flotilou a část letadel pronajímat jiným aerolinkám i s posádkou, údržbou a pojištěním. Z úvěru ve výši 350 milionů eur, tedy zhruba 8,4 miliardy korun, už firma čerpala první část. Na letní sezonu chce podle svého vyjádření zajistit dostatek zaměstnanců.
Potíže před zimou hlásí i další aerolinky. Norská společnost Norse Atlantic ve středu oznámila, že je v kritické finanční situaci. Její akcie poté spadly o 80 procent. Katarské Qatar Airways kvůli omezením letů v souvislosti s válkou na Blízkém východě vyřazují starší airbusy a část pilotů dočasně posílají létat pro rwandské národní aerolinky.
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Škrty se mohou dotknout i budoucích pilotů. AirBaltic studentům své akademie půjčuje peníze na většinu nákladů na výcvik. Podle zdroje Reuters se však někteří z nich ani po získání licence a nalétání potřebných hodin nemusejí dostat do kurzu, po němž by mohli létat s Airbusem A220. Aerolinky uvedly, že o dalším konání kurzu ani o budoucnosti akademie zatím nerozhodly.