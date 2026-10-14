Air France bude dodržovat nová pravidla. Muslimské posádky do Izraele nepoletí

Stejně podle serveru postupují i aerolinky Smartwings, jejich vyjádření ČTK zjišťuje.
Podle izraelské televizní stanice N12 oznámilo ministerstvo dopravy a bezpečnosti silničního provozu nové opatření, podle něhož piloti a členové palubního personálu na letech do Izraele nesmějí mít státní ani dvojí občanství zemí, které s Izraelem nemají diplomatické vztahy. Omezení se týkají 31 zemí s muslimskou většinou včetně Alžírska, Tuniska, Íránu, Ománu, Saúdské Arábie, Pákistánu a Nigeru, jejichž státní příslušníci již nesmějí cestovat přes izraelský vzdušný prostor.
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Děje se tak poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Flydubai pokusil unést letadlo a narazit s ním do izraelského Ben Gurionova letiště v Tel Avivu.
„Stejně jako všechny letecké společnosti je i Air France povinna dodržovat vstupní předpisy stanovené úřady zemí, do nichž létá, a to jak pro své zákazníky, tak pro zaměstnance,“ uvedla společnost Air France.
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Letecká společnost Smartwings podle Al-Džazíry potvrdila, že obdržela novou izraelskou směrnici a bude se těmito předpisy řídit.
„Vyloučení zaměstnanců z určitých letů z důvodu, že mají alžírskou, tuniskou, íránskou nebo jinou státní příslušnost uvedenou na izraelském seznamu, je přímou diskriminací - a to i bez ztráty mzdy,“ uvedla pařížská advokátka Clara Gandinová. Podle ní by tato omezení mohla být v rozporu s francouzským pracovním právem.
„Toto opatření vychází z obecného předpokladu, který představuje diskriminační předsudek: každý občan těchto 31 zemí, z nichž většina má arabskou nebo muslimskou většinu, je považován za potenciální bezpečnostní hrozbu,“ dodala.
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1. října 2026