Chatbot slíbil slevu, aerolinky ji nepřiznaly. Teď musí platit, rozhodl soud

Když Kanaďanovi Jaku Moffattovi z Britské Kolumbie před několika lety v Ontariu zemřela příbuzná, navštívil webové stránky společnosti Air Canada, aby si rezervoval letenku z Vancouveru do Toronta na její pohřeb. Pomohl mu s tím chatbot. Sdělil mu, že cestujícím, kteří si rezervují cestu na poslední chvíli kvůli rodinné tragédii, letecká společnost nabízí slevy. Pokud si o ni požádá do 90 dnů, dostane část peněz za letenku zpět, poradil mu chatbot. Muž tedy koupil letenku za téměř 600 dolarů na let následujícího dne. Informaci přinesl deník The Washington Post.

Když se však Kanaďan po návratu pokusil slevu nárokovat, zjistil, že se robot mýlil. Air Canada totiž přiznává kompenzace letenek za ztrátu blízké osoby pouze v případě, pokud pasažéři podají žádost ještě před odletem.

Následující tři měsíce bombardoval muž dopravce e-maily s žádostmi o vysvětlení, uvádí se v rozhodnutí. „Kdybych věděl, že budu muset zaplatit plnou cenu, letenky bych si nekupoval,“ uvedl Moffatt podle soudního rozhodnutí.

U soudu dopravce argumentoval, že chatbot je samostatný právní subjekt odpovědný za své vlastní jednání a letecká společnost by neměla nést odpovědnost za informace, které poskytuje, uvádí se v jejím prohlášení. Dodala, že odpovědi chatbota odkazovaly na webové stránky, které podrobně popisovaly její zásady pro cestování pozůstalých. Tam se opravdu uvádí, že letecká společnost zakazuje vracení peněz za cesty, které se již uskutečnily.

Když spoléháte na AI

V současnosti přibývá společností, které na svých webových stránkách spoléhají na chatboty v naději, že budou poskytovat rychlejší služby. Současný verdikt v tomto sporu by tak mohl být precedentem pro další kauzy spojené s touto rozvíjející se technologií. A také to, jak by k nim v budoucnu mohly přistupovat soudy. Kanadský tribunál se v tomto případě postavil na stranu zákazníka a rozhodl, že společnost Air Canada nezajistila, aby byl její chatbot přesný.

„Chatbot má sice interaktivní složku, ale stále je jen součástí webových stránek společnosti Air Canada,“ napsal ve svém rozhodnutí člen tribunálu Christopher Rivers. Dopravci by mělo být jasné, že je zcela odpovědný za všechny informace poskytované na svých webových stránkách. „Nezáleží na tom, zda tyto informace pocházejí ze statické stránky nebo od chatbota,“ dodal Rivers.

Soudce rozhodl, že pasažér zaplatil o 483 dolarů (10 900 Kč) více, než měl. Nařídil tak letecké společnosti, aby mu zaplatila tento poplatek a navíc zhruba 93 USD (2 100 Kč) na soudních poplatcích a 26,80 dolarů na úrocích z prodlení. Mluvčí společnosti Air Canada v prohlášení pro deník The Washington Post uvedl, že letecká společnost se bude rozhodnutím tribunálu řídit.

„Cestující tvrdí, a já to akceptuji, že se zcela spoléhal na přesnost chatbotem poskytnutých informací. Domnívám se, že to bylo za daných okolností přiměřené,“ napsal soudce v rozsudku. „Neexistuje žádný důvod, proč by měl vědět, že jedna část webových stránek společnosti Air Canada má pravdu, zatímco jiná ne,“ uzavřel soudce podle listu.