Air Baltic přidávají lety do Prahy. Češi nedávno strhli hlasování o jménech strojů

Lotyšská letecká společnost Air Baltic v příštím roce spustí z Prahy novou linku, z českého hlavního města bude nově létat do Vilniusu. Dopravce plánuje do hlavního města Litvy létat dvakrát týdně. Aerolinky nedávno nechaly hlasovat o nových názvech svých strojů, do žebříčku se díky Čechům probojovala vulgárně znějící jména.