Ještě nedávno přepravovala letadla z Asie do Spojených států hlavně miliony balíčků s oblečením, módními doplňky nebo drobnou elektronikou. Teď jejich místo stále častěji zabírají rozměrné serverové skříně a malé, ale velmi drahé čipy potřebné pro rozvoj umělé inteligence.
Objem letecké nákladní dopravy z Asie do Severní Ameriky v květnu meziročně vzrostl téměř o pětinu. Celosvětově přitom podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců stoupl jen o šest procent. Výrazný rozdíl souvisí především s rostoucí poptávkou po vybavení pro datová centra a umělou inteligenci, píše The Wall Street Journal.
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Silná poptávka se promítá také do cen. Průměrná sazba za leteckou přepravu z Asie a Tichomoří do Severní Ameriky v červnu meziročně vzrostla o 36 procent. „Letecká nákladní doprava roste navzdory všem očekáváním. Nejvíce ji nyní táhnou zásilky spojené s umělou inteligencí,“ uvedl Niall van de Wouw z analytické společnosti Xeneta.
Spojené státy v květnu přivezly zboží za 317 miliard dolarů, tedy zhruba 6,7 bilionu korun, meziročně o 15 procent více. Za výrazným nárůstem stojí mimo jiné polovodiče, počítačové součástky a další vybavení potřebné pro budování datových center.
Risk je zisk
Technologické firmy totiž závodí o to, kdo dokáže co nejrychleji zprovoznit další výpočetní kapacitu. Podle logistické společnosti Kuehne + Nagel proto nechtějí riskovat zdlouhavou přepravu po moři. Každé zpoždění by mohlo znamenat, že je předběhne konkurence.
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Pro leteckou nákladní dopravu jde o výraznou změnu. V letech 2023 a 2024 táhly její růst hlavně miliony levných balíčků od internetových prodejců, jako jsou Shein nebo Temu. Obchodníci využívali americkou celní výjimku, která umožňovala posílat zásilky do hodnoty 800 dolarů bez cla.
Po zpřísnění pravidel však tento růst zpomalil. Podobnou úlevu navíc zrušila také Evropská unie. Zájem o levné zboží sice nezmizel, počet balíčků už ale neroste tak rychle jako dříve. Přeprava techniky pro datová centra je navíc podstatně náročnější. Menší zásilky s oblečením se snadno vejdou do nákladního prostoru osobních letadel, rozměrné serverové skříně však musí převážet specializované nákladní stroje.
Objednávky přibývají i kamionovým dopravcům
Z rozmachu umělé inteligence netěží jen letečtí dopravci. Přibývá práce také skladům, logistickým firmám a kamionovým dopravcům, kteří převážejí techniku z letišť přímo na stavby nových datových center.
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Zakázky jim zadávají především velcí poskytovatelé cloudových služeb, výrobci serverů a jejich dodavatelé. Rostoucí přeprava těžkých komponentů navíc pomáhá zvedat ceny kamionové dopravy, která se v posledních letech potýkala se slabší poptávkou, uzavírá The Wall Street Journal.