Aerolinky zrušily sedmnáct letů z Prahy do zemí na Blízkém východě

Na letišti v Praze v pondělí aerolinie zrušily sedmnáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z hlavního města ráno odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí. Jeden míří do ománského Maskatu, druhý do města Salála. ČTK to sdělila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Letiště Praha

Zrušené spoje měly letět například do Tel Avivu, Dubaje, Abú Zabí či Dauhá. „Cestující už s tím počítají a na letiště většinou vůbec nejezdí. Situace přece jen trvá už několik dní, lidé jsou s ní obeznámení,“ podotkla mluvčí. Například v neděli bylo z pražského letiště zrušeno více než 30 letů.

Také v pondělí jsou na letišti pro cestující otevřené check-in přepážky dopravců Qatar Airways a Emirates. „Cestující, kteří již přijeli na letiště, zde obdrží podrobné informace,“ uvedlo letiště na síti X.

Letecká doprava stojí

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou. Kvůli konfliktu je uzavřený letecký prostor nad několika státy v regionu.

Francie, Británie a Německo zvažují úder na Írán. Chtějí rakety a drony ničit u zdroje

V systému Drozd bylo v neděli odpoledne v zemích Blízkého východu zaregistrováno zhruba 6 650 Čechů. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se dnes přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do Česka by měli odletět v úterý. V jordánském Ammánu je pak připraveno 17 lidí. Do Maskatu by pak měla letět tři letadla společnosti Smartwings, která primárně vezme své klienty, řekl Babiš před ranním jednáním Bezpečnostní rady státu.

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Slovenský repatriační let z jordánské Akaby by měl dnes vzít i trojici Čechů. Slováci nabízejí, že vezmou dalších deset lidí ve středu z Ammánu. „Ale tam myslím, že bychom měli poslat letadlo, takže teď to budeme řešit,“ dodal premiér.

Babiš již v neděli zdůraznil, že čeští občané mají respektovat doporučení zemí, v nichž se nacházejí. Využít mohou nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle +420 222 420 222, která byla posílena.

