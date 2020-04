Nezachraňujte aerolinky! Ať nejdřív začnou řešit klima, volají aktivisté

Letečtí dopravci po celém světě se potýkají s problémy. Kvůli pandemii covid-19 se poptávka po letenkách rapidně snížila a většina jejich letadel tak stojí na zemi. I ty největší aerolinky teď o pomoc žádají své vlády. Potřebují peníze a pokud se situace brzy nezlepší, mohl by je čekat bankrot.

Jenže žádosti o pomoc se nelíbí ekologickým aktivistům. Politici by podle nich dopravce rozhodně zachraňovat neměli. Alespoň ne „zadarmo“. Iniciativa Stay Grounded, která environmentalisty sdružuje s leteckými odboráři, jim ve své petici diktuje přísné podmínky.

„Nemůžeme jim dovolit vrátit se k běžnému byznysu,“ stojí v textu, pod který se v době psaní článku podepsalo přes 23 tisíc lidí. „Jakékoliv veřejné peníze, které se do průmyslu vloží, musí zajistit, že budou pro firmy zaměstnanci a klima na prvním místě.“ Název petice Save people not planes ve volném překladu znamená Zachraňme lidi, ne letadla.

Státní podpora by tak podle nich měla být podmíněna tím, že se firmy začnou chovat zodpovědněji. „(Firmy) se dosud bránily byť jen nejmenším náznakům zdanění paliva či letenek,“ doplnila mluvčí Stay Grounded Magdalena Heuwieser pro BBC.

IATA se nevyjádřila

„Nemůžeme je nechat soukromě profitovat v dobrých časech a očekávat, že ztráty v těch zlých za ně zaplatí daňoví poplatníci,“ dodala. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) vlády prosí mimo jiné o okamžité snížení některých daní a poplatků či jejich zmražení na příštího půl roku až rok.

K požadavkům aktivistů se IATA prozatím nevyjádřila. Petice chce po aerolinkách mimo jiné to, aby rapidně omezily množství spojů. Podle jejích autorů je totiž stejně z velké části využívá jen „bohatá menšina“. Dopravci by tak měli současnou krizi využít jako příležitost pro to, aby svůj systém od základů změnili.

Kritici tohoto přístupu však varují, že to nejspíš nebude možné, a to nejen v tomto odvětví. Na využití koronavirové pandemie tak, jak by si aktivisté přáli (tedy jako „zeleného restartovacího tlačítka“), podle nich totiž nezbudou ani síly, ani finance. Oboje lidé z velké části vyčerpají na záchranu vlastních životů, tvrdí.