Aerolinky versus nástroj za miliony. Houslistka změnila předpisy Lufthansy

Jan Dvořák
  17:00
Německou houslistku nechtěli v Helsinkách pustit do letadla s jejím vzácným nástrojem proto, že rozměry pouzdra přesahovaly limit příručního zavazadla. Svůj nepěkný zážitek obratem sdílela nejen s dopravcem, ale také na na sítích. Mnoho dalších muzikantů jí pak dalo za pravdu, protože zažívají podobné situace. Aerolinky Lufthansa kvůli ní nakonec změnily pravidla pro přepravu hudebních nástrojů na palubách.

Německá houslistka Carolin Widmannová se svými 244 let starými houslemi. Hudebnici zakázali vzít si je na palubu letadla. Poté napsala otevřený dopis generálnímu řediteli společnosti Lufthansa. Ten ustoupil a zavedl výjimku z přísných pravidel pro příruční zavazadla. (3. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Poté, co Carolin Widmannová v listopadu odehrála svůj koncert ve Finsku, před vystoupením ve Vídni vyrazila na krátkou cestu domů. Na letišti v Helsinkách však stála před dilematem: co udělat se svými historickými houslemi. Jejich pouzdro bylo totiž příliš dlouhé, aby se vešlo do prostoru pro zavazadla. Navzdory jejím protestům tak bylo jedinou možností nástroj z obalu vyndat, přikoupit druhé sedadlo na let do Frankfurtu a položit jej tam. Během dalšího spoje do Lipska pak musela housle držet v náručí.

Widmannová nejprve chtěla za svůj nástroj bojovat, ale když se k ní na letišti blížil pozemní a letecký personál s měřicí páskou, nakonec ustoupila. Vyndala nástroj a odbavila pouze pouzdro s houslovými smyčci, které i tak měly stále hodnotu desítek tisíc dolarů. „Nechci porušovat pravidla,“ řekla v rozhovoru pro The New York Times.

Housle od mistra Giovanniho Battisty Guadagniniho vyrobené v Turíně v roce 1782 si toho dne bez ochranného krytu zažily své. Před rizikem polití, strkanicemi cestujících a turbulencemi v několika letadlech při přestupech, stejně jako při bezpečnostních kontrolách a přesunech autobusem v ledu a sněhu je musela sólistka chránit doslova vlastním tělem.

Lufthansa spustila rezervace do nové byznys třídy, čekala na schválení sedadel

„Sundala jsem si svetr a omotala jím své housle,“ říká hudebnice. Nástroj nemohla ani nechat bez dozoru, aby si odskočila na toaletu. „Je to víc než jen nástroj, je to kulturní dědictví. Je to jako držet v rukou Van Goghův obraz,“ dodala.

Widmannová, která ročně po celé Evropě absolvuje až šest desítek koncertů, podala stížnost u letecké společnosti Lufthansa na letišti v Helsinkách a zároveň zveřejnila otevřený dopis generálnímu řediteli aerolinek Carstenu Spohrovi. Své úsilí sdílela také na sociálních médiích, kde jí tisíce hudebníků odpověděly s podporou nebo sdílely podobné příběhy. Její příběh zabrnkal na citlivou strunu, jak uvedla později.

Hned za Stradivarim

Housle mistra Giovanniho Battisty Guadagniniho jsou mezi starými mistry velmi vzácné a hodnotné nástroje. Jejich tržní hodnota se pohybuje v řádu milionů dolarů.

Guadagnini je považován za třetího nejvýznamnějšího italského houslaře hned po Stradivarim a Guarnerim a jeho nástroje jsou na trhu velmi žádané.

Widmannová je uznávaná sólistka, pojistná hodnota jejích houslí je pravděpodobně nastavena do vyšších milionových částek v dolarech.

Od 1. března Lufthansa Group s odvoláním na zpětnou vazbu od zákazníků oznámila, že zavede nová, velkorysejší pravidla pro přepravu malých hudebních nástrojů, jako jsou housle, trubky anebo ukulele. Tato změna znamená, že celkové rozměry příručního zavazadla – jeho výška, šířka a hloubka – nesmí v součtu přesáhnout 125 centimetrů. „Na palubu lze vzít i nástroje delší než je běžná maximální délka 55 centimetrů,“ uvedla společnost.

Vždy křehké

Jakmile hudební časopis The Strad zveřejnil její příběh, našel okamžitě odezvu u mezinárodní komunity hudebníků, kteří přepravují, vozí a ukládají nástroje v letadlech, autobusech a vlacích.

Na internetu sdílejí tipy, jak cestovat, zejména letadlem, se svými nástroji, od nepraktických, jako je saxofon nebo lesní roh, až po nadměrně velké, jako je violoncello. Mnohé nástroje se sotva vejdou do příručních zavazadel, nebo se tam nevejdou vůbec. Jsou vždy ale křehké.

Ve Spojených státech se hudebníkům doporučuje, aby se u leteckých společností předem informovali o přepravě velkých předmětů, uvedl mluvčí Úřadu pro bezpečnost dopravy (TSA). Dechové nástroje musí být přepravovány v zavazadlech k odbavení, zatímco housle, bubenické paličky a kytary lze po ruční kontrole přepravovat v příručních zavazadlech, uvádí TSA.

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Ben Kessler z Americké federace hudebníků uvedl, že hudebníci mohou prostřednictvím úřadu požádat o zvláštní zacházení se zavazadlem před svým letem. „Pokud někdo cestuje se vzácným nástrojem, úzkost z tohoto procesu je značná,“ uvedl v rozhovoru.

Dvaatřicetiletý hudebník z Massachusetts Lucas Phillips říká, že komplikace spojené s cestováním letadly ho v minulosti již odradily od několika zahraničních turné. Naposledy si na jazzový festival v Panamě raději půjčil basu, než aby riskoval převoz té vlastní.

Při přestupu na mezinárodním letišti Newark Liberty muzikantům z jeho kapely řekli, aby své saxofony odbavili. Odmítli to, a tak nakonec zasáhl kapitán, který pro nástroje našel místo v kabině. „Žádný rozumný hudebník by nenechal svůj nástroj odbavit,“ uzavřel podle amerického webu.

Carolin Widmanová se svými houslemi od Giovanniho Battisty Guadagniniho.

