Smartwings upravují zimní letový řád, reagují na vývoj cen paliva

„Pro nás jako leteckého dopravce představuje současný vývoj ceny leteckého paliva především obrovskou nejistotu u palivových nákladů,“ řekla mluvčí. Dodala, že aerolinky po celém světě kvůli kolísání cen ropy a zdražování leteckého paliva v důsledku konfliktu na Blízkém východě musely přistoupit k revizi kapacit a rušení linek, které se staly nerentabilními.
Cena leteckého paliva v Evropě se podle evropské organizace Eurocontrol od ledna a února, kdy se pohybovala kolem 2,26 amerického dolaru za galon, do 11. září více než zdvojnásobila na 4,58 dolaru za galon. Za dva týdny cena vzrostla o 18 procent.
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„Smartwings průběžně upravují svůj letový řád tak, aby flexibilně reagovaly na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovaly provoz,“ uvedla Dufková. Děje se tak s předstihem několika týdnů až měsíců. K rozhodnutí o zrušení letů přistupují aerolinky podle mluvčí ve výjimečných případech, nejčastěji kvůli mimořádným okolnostem, například bezpečnostní situaci, počasí nebo stávkám.
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Cestovní kanceláře zatím nejistotu leteckých společností nezaznamenaly, charterové lety jsou nasmlouvány dopředu a CK se je snaží plně obsadit.„Neděje se, že by nám jen tak aerolinky rušily domluvené spoje,“ řekl mluvčí skupiny DER Touristik CZ, která spojuje CK Exim Tours a Fischer, Jan Bezděk. Ani CK Blue Style se zatím podle mluvčí Simony Fischerové s takovou situací nesetkala.
Mluvčí CK Alexandria Petr Šatný uvedl, že zrušené lety by se teoreticky mohly dotknout individuálních zájezdů, CK se ale v takovém případě vždy snaží najít pro klienta přijatelné řešení, dodal.