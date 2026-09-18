Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Smartwings upravují zimní letový řád, reagují na vývoj cen paliva

Autor: ,
  12:57

Fotogalerie4

Letadlo společnosti Smartwings | foto: Depositphotos

Nízkonákladové aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížily frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. Uvedla to mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková.

„Pro nás jako leteckého dopravce představuje současný vývoj ceny leteckého paliva především obrovskou nejistotu u palivových nákladů,“ řekla mluvčí. Dodala, že aerolinky po celém světě kvůli kolísání cen ropy a zdražování leteckého paliva v důsledku konfliktu na Blízkém východě musely přistoupit k revizi kapacit a rušení linek, které se staly nerentabilními.

Cena leteckého paliva v Evropě se podle evropské organizace Eurocontrol od ledna a února, kdy se pohybovala kolem 2,26 amerického dolaru za galon, do 11. září více než zdvojnásobila na 4,58 dolaru za galon. Za dva týdny cena vzrostla o 18 procent.

Turci mohou převzít ČSA a Smartwings, rozhodl antimonopolní úřad. Má ale podmínku

„Smartwings průběžně upravují svůj letový řád tak, aby flexibilně reagovaly na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovaly provoz,“ uvedla Dufková. Děje se tak s předstihem několika týdnů až měsíců. K rozhodnutí o zrušení letů přistupují aerolinky podle mluvčí ve výjimečných případech, nejčastěji kvůli mimořádným okolnostem, například bezpečnostní situaci, počasí nebo stávkám.

Útoky opět ženou cenu ropy vzhůru. Brent se vrátil nad 107 dolarů za barel

Cestovní kanceláře zatím nejistotu leteckých společností nezaznamenaly, charterové lety jsou nasmlouvány dopředu a CK se je snaží plně obsadit.„Neděje se, že by nám jen tak aerolinky rušily domluvené spoje,“ řekl mluvčí skupiny DER Touristik CZ, která spojuje CK Exim Tours a Fischer, Jan Bezděk. Ani CK Blue Style se zatím podle mluvčí Simony Fischerové s takovou situací nesetkala.

Mluvčí CK Alexandria Petr Šatný uvedl, že zrušené lety by se teoreticky mohly dotknout individuálních zájezdů, CK se ale v takovém případě vždy snaží najít pro klienta přijatelné řešení, dodal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

ilustrační snímek

Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny

ilustrační snímek

Německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném...

Smartwings upravují zimní letový řád, reagují na vývoj cen paliva

Letadlo společnosti Smartwings

Nízkonákladové aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížily frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího...

18. září 2026  12:57

Odhalte skryté predátory, kteří vám z peněženky potají vysávají desetitisíce

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...

18. září 2026  11:49

Evropa vstupuje do další fáze energetické krize, ceny porostou, upozorňuje Havlíček

Energetický summit na Vysoké škole ekonomické, který se zaměřil na ochranu...

Evropa vstupuje do další energetické krize, přičemž nejvíce na ni doplácí střední Evropa včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel...

18. září 2026

Jižní Korea rozšiřuje letecké linky. Prioritou jsou Čína a Česko

Přímo spojení Prahy s Jižní Koreou brzy posílí.

Jižní Korea výrazně rozšiřuje síť mezinárodních letů. Nová přepravní práva rozdělila deseti domácím aerolinkám na 25 trasách, především do Číny. Posílit má také spojení s Českem: společnost Trinity...

18. září 2026  9:37

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

18. září 2026  9:03

Více než 50 let s Ferrari. Jedno z nejslavnějších spojení F1 dostává novou podobu

Charles Leclerc z Ferrari na trati tréninku na Velkou cenu Španělska.

Ferrari provází více než půl století jedno z nejznámějších partnerství ve světě formule 1. Zatímco kdysi jeho monoposty nesly nepřehlédnutelný branding Marlboro, s postupným omezováním tabákové...

18. září 2026  8:21

Myslivci zastřelili rekordní počet divočáků. Přesto jich může dál přibývat

Divoký kanec jménem Rillette, kterého zachránila francouzská chovatelka Elodie...

Myslivci za sebou mají rekordní sezonu. Podle údajů Českého statistického úřadu za poslední myslivecký rok, tedy od dubna do března, skolili meziročně o 41,2 procenta více divokých prasat, padlo jich...

18. září 2026

Svět žije na dluh. Dva biliony dolarů letos padnou jen za úroky

Premium
ilustrační snímek

Česká republika letos zaplatí za obsluhu státního dluhu 110 miliard korun. USA stejnou částku pošlou věřitelům na úrocích za necelé dva dny. Rychle rostoucí zadlužování není ani zdaleka jen český...

18. září 2026

Putin převádí ruská aktiva Nestlé a Auchanu pod dočasnou správu

Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil převést ruská aktiva švýcarské potravinářské skupiny Nestlé a francouzského řetězce supermarketů Auchan pod dočasnou správu. Podle dekretu byla dočasnou správou...

17. září 2026  21:49

Perský záliv masivně zbrojí proti dronům. Šanci cítí i ukrajinské firmy

Protiraketový systém Patriot na mezinárodním vojenském veletrhu v Německu. (11....

Válka s Íránem odhalila slabé místo protivzdušné obrany zemí Perského zálivu. Systémy za miliardy dolarů jsou určené hlavně proti balistickým raketám, při útocích levných dronů se však jejich...

17. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Revolut poskytl data stovek klientů falešnému úřadu. Teď čelí vydírání

Sídlo společnosti Revolut v londýnské čtvrti Canary Wharf ve Velké Británii...

Britská finanční technologická společnost Revolut řeší vážný bezpečnostní problém. Tentokrát za ním nestojí hackerský útok, ale podvodník vydávající se za státní instituci. Prostřednictvím falešných...

17. září 2026

Druhý blok Temelína je po neplánované odstávce znovu v síti

ilustrační snímek

Technici ve čtvrtek před 17:00 po neplánované odstávce znovu připojili druhý temelínský blok do sítě. Turbosoustrojí ve středu odpojili od rozvodné sítě kvůli závadě v části systému řízení nejaderné...

17. září 2026  17:36,  aktualizováno  17:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet