„Stejně jako při minulé eskalaci konfliktu v roce 2024 pozorujeme pokles letových pohybů v České republice,“ uvedl Klíma. Jde o desítky strojů, především o letadla společností Qatar Airways a Emirates.
Provoz v evropském vzdušném prostoru podle Klímy probíhá normálním způsobem. „Letečtí dopravci jsou flexibilní. Při oblétávání inkriminovaného leteckého prostoru Írán, Irák a Izrael používají jižní trasu přes Saúdskou Arábii, Egypt a následně do Evropy,“ vysvětlil Klíma.
|
Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě
„Letečtí dopravci z Evropy, kteří to mají na základě doporučení evropských regulačních orgánů, pak používají zejména severní trasu přes Kavkaz a severní Turecko do Evropy, ta trasa je preferovanější,“ dodal.
Letecká doprava na Blízkém východě zůstává kvůli americko-izraelským úderům na Írán a vojenské odvetě této země ochromena, zatímco vlády pracují na evakuacích turistů, kteří v oblasti uvázli. Podle analytické společnosti Cirium bylo od soboty zrušeno zhruba 13 000 letů.