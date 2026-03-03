Na východ přes Kavkaz. Aerolinky kvůli Íránu hledají náhradní trasy

Letecké společnosti musí kvůli uzavřenému leteckému prostoru nad konfliktem zasaženými oblastmi na Blízkém východě volit delší letové trasy. Z Evropy nejčastěji preferují severní trasu přes Kavkaz. „Dopravcům to prodlužuje lety o 15 až 20 procent,“ řekl mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. Kvůli zrušeným letům v souvislosti s americko-izraelským útokem na Írán ubylo v českém vzdušném prostoru zhruba 80 přeletů.

„Stejně jako při minulé eskalaci konfliktu v roce 2024 pozorujeme pokles letových pohybů v České republice,“ uvedl Klíma. Jde o desítky strojů, především o letadla společností Qatar Airways a Emirates.

Provoz v evropském vzdušném prostoru podle Klímy probíhá normálním způsobem. „Letečtí dopravci jsou flexibilní. Při oblétávání inkriminovaného leteckého prostoru Írán, Irák a Izrael používají jižní trasu přes Saúdskou Arábii, Egypt a následně do Evropy,“ vysvětlil Klíma.

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

„Letečtí dopravci z Evropy, kteří to mají na základě doporučení evropských regulačních orgánů, pak používají zejména severní trasu přes Kavkaz a severní Turecko do Evropy, ta trasa je preferovanější,“ dodal.

Letecká doprava na Blízkém východě zůstává kvůli americko-izraelským úderům na Írán a vojenské odvetě této země ochromena, zatímco vlády pracují na evakuacích turistů, kteří v oblasti uvázli. Podle analytické společnosti Cirium bylo od soboty zrušeno zhruba 13 000 letů.

Letecké společnosti, které nemohou využívat ruský – a nyní ani íránský – vzdušný prostor, létají přes kavkazský koridor.

