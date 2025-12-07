Astronomické ceny a přitom vyprodáno. Aerolinkám se první třída vyplácí

Autor:
  17:00
Letecké společnosti po celém světě zvyšují investice do nejluxusnějších částí svých letadel. Cílem je nabídnout větší sedadla, kvalitnější gastronomii a více soukromí. Podle dopravců se tyto výdaje vracejí jak ve formě prestiže, tak i zisku.
Apartmán Residence aerolinek Etihad

Apartmán Residence aerolinek Etihad | foto: Etihad

Apartmán Residence aerolinek Etihad
Apartmán Residence aerolinek Etihad
První třída u aerolinek Etihad
Interiér první třídy aerolinek Air France la Premi&#232;re
8 fotografií

V některých případech se první třída v letadle už podobá malému apartmánu. Cestující mohou mít k dispozici třípokojové apartmá s koženými křesly, velkými obrazovkami, manželskou postelí či koupelnou se sprchou. Součástí nabídky bývá také bar na palubě. K jídlu se podává například hovězí svíčková s farmářskou zeleninou nebo variace ze škeblí, lososa a humra. Letecké společnosti se předhánějí v opulenci.

„V premiových kajutách probíhá renesance péče o cestující,“ cituje agentura Bloomberg prezidenta Emirates Tima Clarka. Firma podle něj pracuje na nové podobě první třídy letounů A380, detaily však zatím neprozradila.

Kosmetické balíčky, parfémy, kaviár i šampaňské. Aerolinky bojují o zákazníky

Ceny nejluxusnějších služeb mohou dosahovat až 15 000 dolarů (přes 312 tisíc korun) za let, což je až dvacetinásobek běžné ekonomické třídy. Dopravci však tvrdí, že investice se vyplácejí. Podle údajů aerolinek se první třída stále vyprodává, i když se od roku 2018 průměrná cena letenky mezi USA a Evropou více než zdvojnásobila. „Lidé si začínají říkat, že si to zaslouží,“ uvedl šéf Etihad Airways Antonoaldo Neves pro Bloomberg Television.

Etihad nabízí ve svých největších strojích apartmá Residence, zmíněné třípokojové uspořádání, které lze dokoupit jako upgrade za 3 000 dolarů (přes 62 tisíc korun). Pokud je obsazeno, cestující mohou využít First Apartment se soukromými oddíly a přístupem do palubního salonku.

Do vylepšení však investují i západní aerolinky. United Airlines vloží 150 milionů dolarů (přes 3,1 miliardy korun) do nových business tříd s apartmánky, které nabídnou více prostoru, uzavíratelné dveře, plně polohovatelná lůžka a vysokorychlostní internet. První modernizované Boeingy 787 s 99 prémiovými sedadly začnou létat příští rok ze San Franciska do Singapuru a Londýna.

Air France investovala během pěti let miliardu eur do přepracované první třídy la Première. Podle generálního ředitele Benna Smithe jde o „zážitek co nejblíže cestování soukromým letadlem“. Nové uzavřené kabinky o ploše 3,5 m² budou o čtvrtinu větší než dosavadní. Britské Airways chystají na příští rok další úpravy první třídy, mimo jiné lůžka dostatečně dlouhá i pro profesionální basketbalisty.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Premium
Děti se vracejí ze školy z Hošče, kde válka přinesla zásadní demografické a...

Ukrajina se ocitá na prahu obrovské demografické krize. Počet porodů po vypuknutí ruské války klesl o několik desítek procent. Část mladých ze země odešla, tisíce lidí přišly kvůli ruským útokům o...

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

Astronomické ceny a přitom vyprodáno. Aerolinkám se první třída vyplácí

Apartmán Residence aerolinek Etihad

Letecké společnosti po celém světě zvyšují investice do nejluxusnějších částí svých letadel. Cílem je nabídnout větší sedadla, kvalitnější gastronomii a více soukromí. Podle dopravců se tyto výdaje...

7. prosince 2025

Zákaz spalovacích motorů se může zmírnit, Brusel chystá změny pravidel

Montážní linka v mladoboleslavské Škodě Auto. Ilustrační snímek

Evropská komise zvažuje, že už 16. prosince představí nový balík opatření na podporu automobilového průmyslu. Podle informací agentury Reuters má jeho součástí být i změkčení plánovaného zákazu...

7. prosince 2025  16:14

Hotovost je stále třeba. Češi v ní vidí pojistku v případě výpadku elektřiny

Ilustrační snímek

Češi sice rádi platí bezhotovostně, ale bez bankovek a mincí se stále neobejdou. Přes šedesát procent Čechů uvedlo, že je rozhodně pro zachování hotovosti. Slouží podle nich jako záloha třeba pro...

7. prosince 2025

Strach z Ruska prospívá i britským loděnicím. Těší se z nových zakázek

Ještě relativně nedávno sloužil Nomadic na Seině jako plovoucí diskotéka.

Ruská agrese na Ukrajině a obecná geopolitická nejistota nutí Evropu investovat do obrany. Z těchto investic profitují i britské loděnice, které v posledních měsících získávají nové zakázky. Pro...

7. prosince 2025

Ropy je příliš mnoho. Kdo jsou vítězové a poražení?

ilustrační snímek

Ceny ropy klesají a obchodníci s touto surovinou počítají přebytky na trhu. Poprvé od roku 2020 se očekává výrazná nadprodukce. Letos globální nabídka převýší poptávku o 2,4 milionu barelů denně,...

7. prosince 2025

Pád ze 48 milionů na devět. Ukrajina stojí na prahu demografické krize

Premium
Děti se vracejí ze školy z Hošče, kde válka přinesla zásadní demografické a...

Ukrajina se ocitá na prahu obrovské demografické krize. Počet porodů po vypuknutí ruské války klesl o několik desítek procent. Část mladých ze země odešla, tisíce lidí přišly kvůli ruským útokům o...

7. prosince 2025

Oblečení, kosmetika i hazard. Jaké výdaje tajíme před svými partnery

ilustrační snímek

Více než polovina Britů někdy skrývala před partnerem své útraty. Tajně nakupují oblečení, kosmetiku nebo utrácejí za hazardní hry. Mlžení kolem příjmů a výdajů není cizí ani Čechům.

7. prosince 2025

Musk vyzval ke zrušení Evropské unie, reaguje tak na pokutu ze strany Bruselu

Elon Musk (20. ledna 2025)

Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku právě na X. Kvůli nedostatečné...

6. prosince 2025  19:10

Aperol míří do Ameriky. Italský výrobce chce dobýt trh milovníků piva

Itálie ve sklenici – jak si připravit dokonalý Aperol Spritz?

Akcie výrobce oblíbeného alkoholického nápoje Aperol Spritz se za poslední dva roky propadly o 40 procent. Stratégové firmy proto řeší, jak růst alkoholového giganta Davide Campari-Milano znovu...

6. prosince 2025  18:58

Jaderná elektrárna jako lego. Výrobu zrychlíme i zlevníme, říká ředitelka z ČEZ

Premium
Dočkáme se doby, kdy se budou jaderné elektrárny vyrábět sériově? Je to...

Dočkáme se doby, kdy se budou jaderné elektrárny vyrábět sériově? Proč má v Česku jaderná energie tak velkou podporu veřejnosti? Jak obtížné je najít místo pro nový jaderný reaktor? Je složité ho...

6. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sázka na imigranty nevychází. Pivovarnický gigant v USA kvůli deportacím strádá

Značka Modelo Especial se umístila na prvním místě v žebříčku nejprodávanějších...

Trumpovy masové deportace běží na plné obrátky. V prvé linii to pociťují i americké firmy, které cílí na imigranty z latinskoamerických států. Mnohým totiž znatelně klesly tržby. Příkladem je...

6. prosince 2025

Dánské předsednictví EU chce přitvrdit ve zdanění nikotinových alternativ

ilustrační snímek

Evropská komise chystá novou směrnici o spotřební dani z tabáku. Změny se dotknou nejen cigaret, ale i zahřívaného tabáku, elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Zejména zahřívaný tabák je...

6. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.