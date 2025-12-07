V některých případech se první třída v letadle už podobá malému apartmánu. Cestující mohou mít k dispozici třípokojové apartmá s koženými křesly, velkými obrazovkami, manželskou postelí či koupelnou se sprchou. Součástí nabídky bývá také bar na palubě. K jídlu se podává například hovězí svíčková s farmářskou zeleninou nebo variace ze škeblí, lososa a humra. Letecké společnosti se předhánějí v opulenci.
„V premiových kajutách probíhá renesance péče o cestující,“ cituje agentura Bloomberg prezidenta Emirates Tima Clarka. Firma podle něj pracuje na nové podobě první třídy letounů A380, detaily však zatím neprozradila.
Kosmetické balíčky, parfémy, kaviár i šampaňské. Aerolinky bojují o zákazníky
Ceny nejluxusnějších služeb mohou dosahovat až 15 000 dolarů (přes 312 tisíc korun) za let, což je až dvacetinásobek běžné ekonomické třídy. Dopravci však tvrdí, že investice se vyplácejí. Podle údajů aerolinek se první třída stále vyprodává, i když se od roku 2018 průměrná cena letenky mezi USA a Evropou více než zdvojnásobila. „Lidé si začínají říkat, že si to zaslouží,“ uvedl šéf Etihad Airways Antonoaldo Neves pro Bloomberg Television.
Etihad nabízí ve svých největších strojích apartmá Residence, zmíněné třípokojové uspořádání, které lze dokoupit jako upgrade za 3 000 dolarů (přes 62 tisíc korun). Pokud je obsazeno, cestující mohou využít First Apartment se soukromými oddíly a přístupem do palubního salonku.
Do vylepšení však investují i západní aerolinky. United Airlines vloží 150 milionů dolarů (přes 3,1 miliardy korun) do nových business tříd s apartmánky, které nabídnou více prostoru, uzavíratelné dveře, plně polohovatelná lůžka a vysokorychlostní internet. První modernizované Boeingy 787 s 99 prémiovými sedadly začnou létat příští rok ze San Franciska do Singapuru a Londýna.
Air France investovala během pěti let miliardu eur do přepracované první třídy la Première. Podle generálního ředitele Benna Smithe jde o „zážitek co nejblíže cestování soukromým letadlem“. Nové uzavřené kabinky o ploše 3,5 m² budou o čtvrtinu větší než dosavadní. Britské Airways chystají na příští rok další úpravy první třídy, mimo jiné lůžka dostatečně dlouhá i pro profesionální basketbalisty.