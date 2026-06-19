Poté, co USA a Írán ve středu podepsaly prozatímní dohodu o ukončení téměř čtyřměsíčního konfliktu a v pátek by měly projednat provádění dohody o příměří, vypadají vyhlídky pro letecké společnosti z Perského zálivu potenciálně mnohem optimističtěji, píše agentura Reuters.
Emirates, Qatar Airways a Etihad – tři největší letecké společnosti – dosahují momentálně více než 90 procent své předválečné úrovně nebo se k ní blíží. Etihad a Qatar Airways se přitom ještě před měsícem pohybovaly na úrovni pouhých 40–50 procent. Společnost Emirates, která vynaložila značné prostředky na udržení letového provozu, se již delší dobu drží na vyšší úrovni.
Objem letů společností Gulf Air již dosáhl 93 procenta únorové úrovně, zatímco společnosti Kuwait Airways a Qatar Airways dosáhly 86, respektive 87 procent. Objem letů společností Air Arabia a Flydubai byl nižší a činil 75, respektive 57 procent předválečné úrovně.
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„Ukončení bojů povede k opětovnému otevření vzdušného prostoru v regionu, což regionálním leteckým dopravcům umožní plně obnovit provoz,“ uvedl James Halstead, řídící partner společnosti Aviation Strategy. Pokud se podle něj situace vrátí do normálu, aerolinky se vrátí v plné síle.
Některá varování stále platí
Útoky dronů během konfliktu v Íránu opakovaně donutily lety směřující do Perského zálivu k odklonění trasy, což vyvolalo obavy o bezpečnost cestujících a posádky a omezilo trasy na několik málo bezpečných leteckých koridorů. Evropské a asijské letecké společnosti lety do této oblasti z velké části pozastavily a řada varování stále platí.
Austrálie však tento týden zmírnila svá cestovní doporučení pro několik zemí Blízkého východu, to představuje povzbuzení pro tento tranzitní uzel.
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Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) zatím ponechala v platnosti své varování před lety do této oblasti z důvodu rizik spojených s konfliktem. Její zástupci sdělili agentuře Reuters, že při přehodnocování svého varování týkajícího se konfliktní zóny v této oblasti, které platí do 24. června, zohlední nejnovější vývoj. „Je stále příliš brzy na to, aby bylo možné určit, zda pozorované zmírnění napětí povede k trvalému snížení rizik pro civilní letectví,“ uvedl dokument.
Oblast Perského zálivu bohatá na ropu v posledních letech vyvíjí značné úsilí s cílem posílit svou roli coby globálního dopravního uzlu a turistické destinace, a to prostřednictvím obrovských investic do hotelů, letišť a pořádání akcí. Úplné znovuotevření vzdušného prostoru by tak mělo ekonomiky zemí Perského zálivu oživit.
Škody daleko za hranicemi
Důsledky tohoto konfliktu zasáhly oblasti daleko za hranicemi Perského zálivu. Prudký nárůst cen leteckého paliva – který nyní již klesá – způsobil potíže leteckým dopravcům bez zajišťovacích smluv na ropu, v celé Evropě a Asii došlo k narušení letových řádů a letecké společnosti musely odstavit letadla do skladů a provádět zdlouhavé „lety do nikam“ za účelem přemístění letadel.
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Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA), která zastupuje více než 370 leteckých společností představujících přibližně 85 % celosvětového leteckého provozu, tento měsíc v důsledku války v Íránu téměř o polovinu snížila svou předchozí prognózu zisku pro toto odvětví na rok 2026. Nyní očekává celkový čistý zisk ve výši 23 miliard dolarů, což je výrazně méně než předchozí odhad ve výši přibližně 41 miliard dolarů a méně než 45 miliard dolarů v roce 2025, uzavírá Reuters.