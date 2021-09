Nízkonákladovky jsou ve výhodě, už si brousí zuby na postpandemickou Evropu

Nízkonákladoví letečtí dopravci to mají během pandemie jednodušší. Jsou totiž často zaměření na krátké lety, které jsou pro pasažéry atraktivnější kvůli přetrvávajícím cestovním omezením, píše CNBC. Obavy z toho, že člověk zůstane na druhé straně zeměkoule zavřený v izolaci, přetrvávají, a proto dovolenkáři raději volí bližší destinace. Navíc lidé nechtějí v nejisté době utrácet za lety příliš mnoho, což zase odpovídá obchodnímu modelu nízkonákladových společností.

„Tradiční aerolinky nejsou schopné dostat se z pandemie tak rychle jako jejich nízkonákladové protějšky,“ vyvozuje z toho Paul Charles, generální ředitel poradenské společnosti PC Agency.

Tradičním aerolinkám se zatím vede hůře a to i přesto, že od začátku pandemie získávaly finanční injekce od svých domácích vlád. Například německá Lufthansa obdržela 9 miliard eur (zhruba 228 miliard korun) a British Airways získala od britské vlády 2 miliardy liber (59 miliard korun). Avšak jak pro CNBC poznamenává analytička trhu Laura Hoy, finanční pomoc pomohla aerolinky přenést přes špatné časy. K růstu ale nepřispěla.

Právě budoucí růst je to, na co nyní nízkonákladové aerolinky sází. Nejsilnější hráč na poli evropských low-cost společností Ryanair nedávno uvedl, že do roku 2026 budu přepravovat 225 milionů cestujících ročně. V roce 2019, těsně před pandemií, přitom přepravoval méně než 150 milionů cestujících ročně a letos doufá, že se mu podaří dosáhnout objemu 100 milionů zákazníků.

Optimismus převládá i u dalších nízkonákladovek. Zatímco EasyJet očekává, že se během tří měsíců od července do září dostane na úroveň 60 procent přepravených zákazníků v porovnání s rokem 2019, tradiční British Airways předpokládají že naplní jen 45 procent kapacity z roku 2019. Pro srovnání, letní provoz českých aerolinek Smartwings od 1. července do 31. srpna se dostal na 60 procentní úroveň roku 2019, co se týče počtu letů.

Německý dopravce Lufthansa očekává, že během celého roku 2021 přepraví jen 40 procent objemu zákazníků, které převezl v roce 2019. Naproti tomu Ryanair se chce dostat až na 67 procent předpandemické úrovně. Jen za měsíc srpen odbavil tento irský dopravce 11,1 milionů pasažérů, čímž se dostal na 75 procentní úroveň předpandemického roku.

Velké plány a vyjednávání

Analytici očekávají, že právě nízkonákladovým aerolinkám se podaří zotavit s pandemie rychleji. Makléřská společnost Goodbody například předpovídá, že maďarské low-cost aerolinky Wizz Air přepraví již v posledních třech měsících tohoto roku více lidí než za stejné období v roce 2019.

Růžový Wizz Air.

Jak uvádí deník Financial Times nejsebevědomější jsou generální ředitelé Wizz Airu a Ryanairu, kteří hovoří o svých společnostech jako o potenciálních vítězích pandemie. Nutno dodat, že ačkoli nyní představitelé nízkonákladových aerolinek jednají o obřích zakázkách či možných akvizicích, ne vždy to dopadne, jak by si nejspíš představovali.

Například Wizz Air a easyJet nedávno vyjednávaly o spojení těchto dvou značek, nakonec z toho ale sešlo. Ryanair zas před pár dny zrušil objednávku u výrobce letadel Boeing na deset letounů 737 Max. Prý si chce počkat na lepší cenu.