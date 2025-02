Kosmetické balíčky, parfémy, kaviár i šampaňské. Aerolinky bojují o zákazníky

„Zákazníci v dnešní době hledají zážitky. Pokud aerolinky chtějí obstát v náročné konkurenci, musí nabídnout něco opravdu výjimečného,“ říká pro agenturu Bloomberg odborník na letectví Brian Sumers s tím, že economic class za posledních několik let výraznějšími změnami neprošla.

Příkladem je třeba letecká společnost Air India, která pro cestující v první a business třídě připravila nové kosmetické balíčky oblíbené značky Ferragamo. Pasažéři v první třídě navíc k letence automaticky dostávají i parfém dle vlastního výběru. V případě Air India souvisí změna přístupu k pasažérům i s nedávnou fúzí se společností Vistara. K tomu se navíc přidaly i rozsáhlé investice do nových interiérů letadel, které mají zákazníky rovněž přilákat.

Luxusní balzámy na rty i hydratační gely

Singapore Airlines oproti indické společnosti sází na spolupráci s newyorskou značkou Le Labo. Svým pasažérům v první a business třídě tedy rovněž nabízí speciální kosmetický balíček, který mimo jiné zahrnuje i balzám na rty, krém na ruce nebo hydratační gel. „Aerolinky se snaží potenciálním zákazníkům ukázat, že jsou prémiové,“ doplňuje Brian Sumers.

Delta Air Lines pak zahájila spolupráci s italskou značkou Missoni a společnost Emirates svým pasažérům nabízí produkty francouzského luxusního konglomerátu LVMH i kosmetiku značky Bulgari, a to včetně malého zlatého zrcátka. Německá Lufthansa cestujícím rozdává během prvních týdnů roku 2025 i limitovanou sadu pyžam s designem japonského umělce Sho Shibuya.

Nejsou to ale jen parfémy, toaletní vody, zrcátka nebo pyžama. Kupříkladu společnost Qatar Airways nabízí svým pasažérům kaviár z jesetera sibiřského. Konkrétně se kaviár podává na letech v business třídách letadel, které míří do New Yorku, Londýna, Paříže, Singapuru nebo třeba Hong Kongu. Představitelé Qatar Airways zmínili, že od srpna loňského roku, kdy se s kaviárem začalo, naservírovali již více než 200 tisíc porcí.

Luxusní šampaňské i sázka na tureckou kulturu

Ani jiné aerolinky ale z gastronomického pohledu nezahálí. Již zmíněná společnost Delta Air Lines totiž svým cestujícím nabízí oblíbený cheeseburger Shake Shack nebo banánový pudink z oblíbené pekárny Magnolia v New Yorku. Společnost United Airlines oproti tomu vsadila na luxusní šampaňské Laurent-Perrier La Cuvée.

Ačkoliv většina aerolinek sází na luxus, společnost Turkish Airlines se rozhodla jít trošku jinou cestou. Luxus totiž spojila s tamní kulturou a nabízí svým pasažérům v první a business třídě kosmetické sady, které jsou zdobeny tureckou technikou ebru, což je tradiční turecká technika malování na vodě, kterou používají tamní umělci již od 15. století, uzavírá agentura Bloomberg.