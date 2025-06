Minimálně do úterý zrušila své lety do Dubaje společnost Singapore Airlines. Pondělní lety do Dubaje odvolala i kazašská Air Astana či skupina Air France-KLM, která zrušila i pondělní lety do Rijádu. Finský dopravce Finnair v pondělí nepoletí do Dauhá a podobně zareagovala i španělská společnost Iberia, píše agentura Bloomberg.

Několik původně plánovaných nedělních a pondělních letů do Dubaje a Dauhá zrušila také společnost British Airways. Vzdušnému prostoru nad Perským a Ománským zálivem se vyhýbají také japonské aerolinky, doba letu se tak kvůli tomu prodloužila o několik desítek minut. Přesměrování a rušení mnoha letů se dotýká i australských cestujících.

Po válce na Ukrajině další velká komplikace

Oblast Perského zálivu je pro mezinárodní letectví velmi důležitá. Na počátku týdne však letecký provoz nad oblastí téměř stojí. Současný konflikt na Blízkém východě tak pro dopravce znamená další vážnou komplikaci narušující každodenní provoz.

Kvůli válce je totiž již několik let uzavřen i ukrajinský vzdušný prostor a letadla mnohých aerolinek hlavně ze Západu se vyhýbají také Rusku. V této době byla trasa přes Blízký východ pro linky mezi Evropou a Asií pro mnohé leteckou společnosti hlavní alternativou.

Nyní musí aerolinky přistupovat k alternativním trasám přes Kaspické moře či přes Egypt. Ve stejnou chvíli navíc dopravci kromě delších tras bojují i s vyššími cenami leteckých paliv, které prodražuje rovněž probíhající konflikt mezi Izraelem, USA a Íránem.

Letecký prostor nad Íránem, Irákem a z části i Středozemním mořem je uzavřen již desátý den. Odborníci ale varují, že víkendové americké útoky na íránská jaderná zařízení vedou k dalšímu rizikům. Kromě Íránu se to může týkat i Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie či Spojených arabských emirátů.

Izrael organizuje záchranné lety

Kromě rizika raketových útoků aerolinky v současné době trápí i šíření falešných signálů. Jde o takzvaný GPS spoofing, který může letadla vychýlit z předem plánované trasy. Data portálu Flightradar24 navíc ukazují, že takových případů je v posledních dnech nad Perským zálivem mnohonásobně víc než obvykle.

Zatímco řada mezinárodních dopravců své lety do oblasti Perského zálivu na počátku týdne omezuje, místní aerolinky v Jordánsku, Libanonu a Iráku postupně některé spoje obnovují. Izrael zároveň výrazně navyšuje počet takzvaných záchranných letů, aby zajistil návrat svých občanů do vlasti i jejich evakuaci do bezpečí.

Izraelské úřady informovaly o tom, že v pondělí odbaví 24 těchto záchranných letů a každý z nich bude omezen na maximálně 50 cestujících. Ve stejnou chvíli izraelský dopravce El Al uvedl, že jen během neděle obdržel žádosti o odlet z Izraele od více než 25 tisíc lidí, uzavírá agentura Reuters.