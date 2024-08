Nad Afghánistán se vrací letecký provoz. Pomáhá mu napětí mezi Íránem a Izraelem

Drtivá většina dopravců přestala přes afghánské území létat asi tři roky zpět, když se tamní vlády ujal Talibán. Ten po svém nástupu k moci mimo jiné zastavil i řízení letového provozu. K jeho obnovení sice nyní nedošlo, přesto je afghánský vzdušný prostor pro většinu aerolinek méně rizikovou variantou než nebe nad Íránem či Izraelem, píše agentura Reuters.

Afghánistán těží z poměrně solidní polohy. Nachází se na hlavní trase mezi Asií a Evropou, což jeho nynější popularitu podtrhuje. „Aerolinky se snaží co možná nejvíce omezit rizika a vzhledem k současnému napětí mezi Íránem a Izraelem považují přelet právě nad Afghánistánem za bezpečnější variantu,“ říká pro Reuters Ian Petchenik, mluvčí společnosti Flightradar24, která se zaobírá sledováním letů.

Výrazný zlom nastal v dubnu

Během druhého srpnového týdne se nad afghánským územím uskutečnilo asi sedmkrát více přeletů než v roce 2023. Ke zlomu došlo v polovině letošního dubna, a to po několika vzájemných raketových útocích mezi Íránem a Izraelem. Ještě významnější růst počtu přeletů nad Afghánistánem se odehrál koncem července po zabití několika vysoce postavených členů militantních skupin Hamás a Hizballáh.

I proto každým dnem přibývají nové a nové aerolinky, které se afghánskému vzdušnému prostoru již nevyhýbají. Před pár dny se k nim přidaly i Turkish Airlines, Thai Airways nebo Air France – KLM. Už před několika týdny začaly přes Afghánistán létat také společnosti EVA Air, Lufthansa, British Airways nebo Singapore Airlines.

„Na základě aktuálních bezpečnostních informací umožňujeme na specifických trasách a ve velkých výškách přelet našich letadel afghánským vzdušným prostorem,“ komentuje situaci nizozemská aerolinka KLM.

K celkovým změnám trasování mnoha linek přispěly i zmírněné pokyny leteckých regulačních orgánů. Příkladem je postoj amerického Federálního úřadu pro letectví, jehož představitelé počátkem letošního července uvedli, že letadla mohou nyní využívat třeba vzdušný prostor nad kouskem severovýchodního Afghánistánu.

Konkrétně se jedná o Vachánský koridor tvořící východní výběžek Afghánistánu mezi Pákistánem a Tádžikistánem. Už o rok dřív zrušil americký Federální úřad pro letectví zákaz přeletů pro celý Afghánistán za podmínky, že letadla zůstanou ve výšce alespoň 32 tisíc stop (asi 9 753,6 metrů).

Tragédie z roku 2014 jako strašák mnoha pilotů

Celé letecké odvětví pronásleduje mimo jiné smutná vzpomínka z roku 2014, kdy na východní Ukrajině došlo v dobách bojů mezi ukrajinskými silami a proruskými separatisty k sestřelení letadla společnosti Malaysian Airlines. Některé piloty i proto přelety nad Afghánistánem, Izraelem i Íránem znepokojují. „Nejsem rád, když letím nad oblastí, kde vlastně pořádně nevím, co se děje,“ komentuje situaci pro agenturu Reuters pilot Otjan de Bruin.

Ještě v dubnu se do afghánského vzdušného prostoru dominantní většina aerolinek neodvážila. Obávaly se o bezpečnost posádky i cestujících, a to i kvůli absenci řízení letového provozu. V praxi to totiž nad Afghánistánem funguje tak, že se piloti musí domlouvat s okolními letadly prostřednictvím rádia, a to podle speciálního protokolu, za kterým stojí letecký orgán OSN a afghánský úřad pro civilní letectví.

Aerolinky současná nestabilní bezpečnostní situace ve světě velmi tíží. Trvající komplikací je také ztráta mnoha kratších tras přes ruský vzdušný prostor. Přelety nejsou možné ani nad Ukrajinou. I proto řada aerolinek afghánskou možnost vítá, jelikož alespoň částečně pomáhá s úsporou paliva a dalších nákladů. Řada společností se navíc stále vzpamatovává z koronavirové pandemie, během které firmy utrpěly rekordní ztráty.