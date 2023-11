Americké nízkonákladovky masivně zlevňují. Stále nemají dost zákazníků

Analytici varují vedení některých nízkonákladových amerických leteckých společností, že v letech 2024 a 2025 mohou kvůli nízkému zájmu bojovat s finančními problémy. Po pandemii nemoci covid-19 tak pro ně může jít o další náročné období. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Slevové akce na letenky mi do e-mailu chodí tak čtyřikrát za den. Je to šílené,“ říká Conor Cunnigham, který je analytikem ve společnosti Melius Research.

Spirit Airlines

Americké nízkonákladové společnosti zaměřující se na domácí lety nejsou pro řadu cestujících dostatečně atraktivní a marně přichází s nápady, jak tento trend změnit. Už několik měsíců ale tyto podniky zároveň trápí rostoucí mzdové náklady i kolísavá cena paliv. Vše ještě umocňuje přetížená letecká doprava, která doplácí na globální nedostatek dispečerů.

Letenky jsou levnější než v roce 2019

Rezervační aplikace Hopper uvedla, že ceny zpátečních vnitrostátních amerických letenek se na Den Díkůvzdání pohyboval v průměru okolo 266 dolarů (6 000 Kč), což je o meziročně o 7 procent méně. Ceny jsou dokonce nižší než před vypuknutím koronavirové pandemie v roce 2019. I letenky během Vánoc jsou letos levnější, a to meziročně dokonce o 12 procent.

Americké nízkonákladové aerolinky sázely na to, že už během roku 2022 se cestovatelský apetit výrazně zvýší. To se ale na vnitrostátních trasách nestalo. Řada firem se ale v uplynulých měsících rozhodla rozšířit flotilu svých letadel. Společnost Jefferies Financial Group uvádí, že v roce 2025 se počet dostupných strojů amerických aerolinií zvýšit proti roku 2022 o 22 procent. Očekává se ale, že letecká doprava se v tomto období pravděpodobně zvýší jen o 4 procenta.

„Je zřejmé, že problémy vybraných amerických leteckých společností budou ještě horší. Rostou mzdy i náklady na údržbu letadel,“ řekla pro Bloomberg analytička společnosti JefferiesSheila Kahyaogluová.

Důsledky vysoké inflace

Největší problémy mají podle analytiků společnosti Spirt Airlines nebo Southwest Airlines. Ty nyní jen těžko konkurují velikánům jako je Delta, United Airlines nebo American Airles, kteří spoléhají své mezinárodní trasy.

Ačkoliv řada podniků začíná šetřit, nemusí to stačit. Na spotřebitele totiž ještě mohou v dalších měsících dopadnout důsledky vysoké inflace. Silné tempo zdražování z posledních měsíců zatím podle analytiků dopadlo hlavně na nižší třídu, v blízké budoucnosti na to ale může doplatit i třída střední. „Inflace byla vysoká dlouhou dobu a spotřebitelům pořádně prořídly úspory,“ dodává analytička Kahyaoglu.