Evropské letecké společnosti v posledních měsících těží z dočasné absence svých silných konkurentů z Blízkého východu. Boom v rezervacích však opět opadne, jakmile se dopravci z Perského zálivu začnou vracet na scénu, píše agentura Bloomberg.
Letecké společnosti z Perského zálivu se mohou uchýlit k agresivnímu snižování cen letenek, aby přilákaly cestující zpět na Blízký východ. Například aerolinky Etihad již výrazně zlevnily a dál drží ceny na stabilní úrovni navzdory skokovému nárůstu cen pohonných hmot.
„Je to něco, co brzy skončí, protože tyto změny neměly strukturální charakter,“ uvedl Luis Gallego, generální ředitel společnosti IAG na výročním zasedání Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) v Riu de Janeiru.
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Jeho komentáře sdíleli i další vedoucí pracovníci na této akci, která je největším každoročním setkáním vedoucích pracovníků leteckých společností. Tamním rozhovorům dominovaly především důsledky války v Íránu. Letecké společnosti se momentálně potýkají se zvýšenými náklady na palivo, které podle odhadů IATA letos sníží celkový výhled zisku odvětví na polovinu.
Zpět do normálu
Zatím se některé aerolinky snaží těžit z narušení regionální konkurence. Společnost British Airways, která je součástí skupiny IAG, stejně jako Deutsche Lufthansa a Air France-KLM, přesunuly větší část svého provozu na linky do Asie a do některých částí Afriky.
Je to obrat proti situaci z posledních let, kdy jejich dálkový provoz čelil rostoucí konkurenci ze strany společností jako Emirates a Qatar Airways. Ty přes své místní uzly směrovaly větší objem dopravy na trasách mezi východem a západem.
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„Osobně se domnívám, že to byl pouze o dočasný jev, než se situace na Blízkém východě opět stabilizuje,“ uvedl v rozhovoru v Riu generální ředitel společnosti Cathay Pacific Airways Ronald Lam. „Věřím, že se věci pravděpodobně vrátí do normálu.“ Od března podle něj zaznamenala společnost Cathay nárůst poptávky, zejména u dálkových letů.
Generální ředitel Air France-KLM Ben Smith uvedl, že očekává, že pět až deset procent zákazníků, kteří dříve létali přes letištní uzly na Blízkém východě, bude i po plném obnovení tamní kapacity preferovat přímé lety.