„Přestože byla nevynucená přestávka v letovém řádu pouze několikahodinová, potrvá, než se pravidelný provoz vrátí do normálu,“ uvedla letecká společnost. Je to již podruhé během necelého roku, co dopravce musel na krátkou dobu odstavit svou flotilu kvůli problémům s IT, píše agentura Bloomberg.

Když v dubnu 2024 aerolinky modernizovaly systém, který vypočítává hmotnost a vyvážení, dopravce také dočasně uzemnil svou flotilu poté, co se vyskytl problém při updatu softwaru.

Letos v červnu společnost Hawaiian Airlines vlastněná skupinou Alaska Air Group oznámila, že některé její IT systémy narušil hackerský útok. Společnost Alaska Air Group uvedla, že stále zjišťuje finanční důsledky této události.

Americké regulační orgány po nehodě Alaska Air z 5. ledna 2004, kdy se za letu uvolnil dveřní panel v trupu, uzemnily 171 letadel Boeing 737 MAX 9 a nařídily výrobci podrobné kontroly.

Zatím není jasné, zda nedělní výpadek aerolinek souvisí s aktuálním prohlášením společnosti Microsoft, že došlo k aktivním útokům na její serverový software používaný vládními agenturami a podniky.

Alaska Air Group má momentálně podle svých internetových stránek v provozu flotilu 238 letadel Boeing 737 a 87 letadel Embraer 175. Podle dat společnosti OAG z ledna 2025 dosahovala kombinovaná síť Alaska Airlines a Horizon Air průměrně 1 117 denních letů.