Comeback civilních nadzvukových letadel. Aerion chce vzlétnou za čtyři roky

Ve čtvrtek to na konferenci UBS v New Yorku sdělil generální ředitel společnosti Tom Vice. Aerion slibuje, že její modely budou létat dvakrát rychleji než komerční letadla. Kromě toho se pochlubila patentovanou technologií, díky které budou AS2 létat bez hluku, který trápil nadzvuková letadla Concorde v minulosti. Na svém serveru o tom napsala finanční televize CNBC.

Právě Concorde, který na trhu komerčních letů působil do roku 2003, je inspirací, kterou chce výrobce nadzvukových letadel překonat. Snahou je najít ekologičtější, levnější a také tišší verzi letounu. První stroje mají létat za sedm let.

Stroje nové generace maximálně využívají super lehké materiály, které značně snižují spotřebu paliva. Moderní motory navíc k dosažení rychlosti zvuku nepotřebují přídavné spalování.

Největším problémem však byl hlasitý aerodynamický třesk. To je jev, který se objeví při překonání rychlosti zvuku. Letadlo před sebou tlačí vzduch i zvukové vlny, a protože se pohybuje rychleji než ony, „protrhne je“. Zvuk, který takto vznikne, se dá přirovnat k hlasitému výstřelu, nebo malé explozi.

Jak uvedl server Flight Global, model AS2, který pohání nadzvukový motor od General Electric, bude schopen létat mezi New Yorkem a Kapským Městem za 9 hodin a 56 minut, což je o 3 hodiny a 39 minut méně než u standardního letu. Motory nemají přídavné spalování a jsou konstruovány tak, aby spalovaly 100procentní biopalivo.

Zájem je velký

Aerion spolupracuje s globálními leteckými společnostmi, včetně Boeingu, a chce se zaměřit na trh soukromých obchodních letadel. Vice uvedl, že jeho společnost předpokládá, že je na trhu prostor až pro 300 letadel během následujících 10 let. To by přineslo příjmy ve výši až 40 miliard dolarů.

Podle Aerionu bude vývoj AS2 stát celkem čtyři miliardy dolarů. Vice řekl, že společnost utratila přibližně jednu miliardu dolarů na konstrukci motoru pro tryskové letadlo. „Na vývoji motoru jsme spolupracovali se společností General Electric,“ řekl generální ředitel s tím, že je to levnější varianta, než kdyby Aerion vyvíjel nový motor od začátku.

Práce na AS2 je pro společnost rentabilní, protože už teď má pro tryskové letadlo objednávky ve výši 2,5 miliardy dolarů. Vice předpokládá, že do konce letošního roku vzroste hodnota nevyřízených objednávek na 3,5 miliardy dolarů. „Každá objednávka na jedno letadlo má hodnotu 120 milionů dolarů,“ sdělil Vice.

I když Vice řekl, že společnost přepracovala letadlo podle dříve vydaných vizualizací, na konferenci předvedl nejasný obraz nového designu.

Na dotazy reagoval s úsměvem a vysvětlil, že společnost odhalí nový design v příštích několika měsících.

Pro uskutečnění vize společnosti bude příštích pár let rozhodujících. Po dokončení konceptu AS2 se letadlo v říjnu podrobí předběžnému přezkoumání. První letadlo se začne vyrábět přibližně za tři roky. Aerion očekává, že AS2 začne létat rok poté. Komerčně pak nejpozději do roku 2026.

Aerion není jediná firma, která se snaží o vývoj civilního nadzvukového letadla. Mezi její konkurenty patří například společnosti Boom Supersonic a Spike Aerospace.