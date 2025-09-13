Nové rychlovlaky Acela mají USA přiblížit světu. Ten však jezdí rychleji

Autor:
  11:00
Po letech zpoždění začíná Amerika dohánět zbytek světa v rychlovlacích. Na přelomu srpna a září vyjely na trať první soupravy vlaků NextGen Acela. Mohou dosáhnout rychlosti až 257 km/h a představují největší modernizaci americké vysokorychlostní železnice od roku 2000.
Inaugurační jízda rychlovlaku NextGen Acela, na snímku na nádraží ve Filadelfii...

Inaugurační jízda rychlovlaku NextGen Acela, na snímku na nádraží ve Filadelfii (27. srpna 2025) | foto: ČTK

Rychlovlak NextGen Acela při příjezdu do Filadelfie během inaugurační jízdy...
Rychlovlak NextGen Acela po příjezdu do Filadelfie (27. srpna 2025)
Interiér rychlovlaku NextGen Acela (27. srpna 2025)
Občerstvení na palubě rychlovlaku NextGen Acela (27. srpna 2025)
8 fotografií

Nové soupravy jezdí na nejvytíženějším železničním koridoru v zemi mezi Washingtonem, New Yorkem a Bostonem. Maximální rychlost z nich činí nejrychlejší vlaky v USA. Stále však zaostávají za evropskými a japonskými konkurenty, jejichž vlaky běžně překračují rychlost 300 km/h.

Amtrak – národní železniční společnost pro přepravu osob – si od projektu slibuje výrazné posílení kapacity. Proti prvotní verzi nabídne nových 28 souprav o čtvrtinu víc míst k sezení, vlaky mají širší a ergonomičtější sedačky, velká panoramatická okna, rychlou bezplatnou wifi, USB porty a elektrické zásuvky u každého místa, vypočítává web Railway Technology. Díky aktivnímu naklápěcímu systému od francouzského výrobce Alstom zvládají soupravy lépe průjezd oblouky a poskytují cestujícím plynulejší jízdu.

„Acela je synonymem pro americkou vysokorychlostní železnici a dnešek znamená začátek nové éry,“ řekl CNBC prezident Amtraku Roger Harris. Podle něj jsou vlaky krásné, rychlé, vyrobené v USA a technologicky nejpokročilejší v historii společnosti.

Mírný pokrok, tvrdí recenzenti

První reakce cestujících marketingová prohlášení dopravce mírní. Například zpravodaj listu Washington Post si všímá tuhých a nepříliš pohodlných sedaček v business třídě. „Příjemné asi jako stolička u piana. Možná širší než u starší generace Acely, pocitově však stísněnější než v regionálních spojích,“ píše s tím, že příjemným detailem je naopak vlastní čtecí lampička u každého sedadla.

Zlepšení se dočkal i internet na palubě. „Amtrak měl pověst mizerného internetového připojení. Tentokrát sliboval bezplatnou wifi s podporou 5G. Rozdíl je znát a připojení zvládne i HD stream. Problémy ale zůstaly: občasné odpojování, drobné prodlevy. Přesto velký posun k lepšímu,“ shrnuje reportér. Kritiku naopak schytaly dobíjecí porty se zastaralejším rozhraním USB-A.

K dispozici jsou přebalovací pulty, což je posun proti dřívějším spojům. Občerstvení je podle prvotních dojmů spíš průměr. „Není tu jídelní vůz, spíš bufet vydávající jídla s sebou. V nabídce jsou sendviče, saláty a klasiky Amtraku jako hot dog a mac & cheese. Snídaňový sendvič s klobásou a sýrem vyjde na osm dolarů (165 korun), černá káva na 3,50 dolaru (70 korun). Jedlé, ale nic víc,“ píše Washington Post

Sázka na místní dodavatele

Na výrobě vlaků se podílelo přes 180 dodavatelů z 29 států a většina součástek vznikla v USA. Amtrak uvádí, že výroba umožnila vznik 15 000 pracovních míst. Samotné soupravy se montovaly v závodě Alstomu v Hornellu ve státě New York.

Projekt má ale i odvrácenou stránku. Amtrak původně plánoval zahájit provoz už v roce 2022, ovšem technické komplikace a zpoždění při schvalování znamenaly tříletý skluz. Mezitím se společnost potýká i s finančními problémy.

Podle amerického ministra dopravy Seana Duffyho ale nové soupravy představují krok správným směrem. „Amerika si zaslouží vysokorychlostní železnici. Rychlost 160 mil za hodinu je velký posun, i když nás čeká ještě dlouhá cesta.“

Rychlotratím vládne Čína. V USA vlaky nikde nepřekonají rychlost 250 km/h

Amtrak od spuštění služby Acela na konci roku 2000 přepravil více než 69 milionů cestujících. Jen v roce 2024 uskutečnili pasažéři přes tři miliony jízd, což přineslo společnosti téměř 530 milionů dolarů v tržbách z jízdenek.

NextGen Acela není jedinou modernizační investicí. Amtrak zároveň pořizuje nové dálkové lokomotivy, vlaky Airo pro regionální linky a renovuje interiéry vozů a jídelních vagonů. Modernizací procházejí také tři údržbové depa na severovýchodním koridoru, aby se zvýšila spolehlivost a efektivita provozu.

Spojené státy se tak znovu pokoušejí dohnat zbytek světa ve vysokorychlostní železnici. Ambiciózní kalifornský projekt rychlotrati mezi Los Angeles a San Franciskem se mezitím prakticky zastavil, federální vláda mu navíc v létě odebrala klíčové dotace. Soukromý dopravce Brightline, který provozuje vlaky na Floridě rychlostí až 200 km/h, zase čelí vysokému zadlužení a ztrátám.

NextGen Acela je proto momentálně nejviditelnějším symbolem amerických snah o moderní železniční dopravu. Amtrak plánuje uvést všech osmadvacet souprav do provozu do roku 2027.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

Nové rychlovlaky Acela mají USA přiblížit světu. Ten však jezdí rychleji

Po letech zpoždění začíná Amerika dohánět zbytek světa v rychlovlacích. Na přelomu srpna a září vyjely na trať první soupravy vlaků NextGen Acela. Mohou dosáhnout rychlosti až 257 km/h a představují...

13. září 2025

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

13. září 2025

Mýtus o životnosti paneláků má tuhý kořínek. Ve skutečnosti vydrží víc

Premium

Třicetiletá životnost panelových domů, kterou údajně plánovali u mnohých tuzemských sídlišť tehdejší konstruktéři, se v různých intervalech vrací. Obvykle o omezené životnosti panelových konstrukcí...

13. září 2025

S některými moukami se šidí, problém je hlavně špalda, říká šéf Babiččiny volby

Mlýny se po začátku krize na Ukrajině díky zvýšení cen nadechly, mnohé z nich žijí z tehdejších prodejů dosud, říká v rozhovoru s IDNES.cz ředitel české pobočky GoodMills David Truxa. I tak ale v...

13. září 2025

Brutalistický komplex Davida Lynche v LA je na prodej. Režisér zde žil i tvořil

V nabídce kalifornské realitní kanceláře The Agency se objevil na prodej komplex domů, který byl desítky let domovem i tvůrčím sídlem Davida Lynche. Americký režisér strávil jeho budováním čtyři...

12. září 2025

Nájem, nechuť i narkomani. Po pětadvaceti letech zavírá opravna obuvi na Andělu

Již pětadvacet let funguje v pasáži Zlatý Anděl na pražském Smíchově obchod, který nabízí opravu bot a výrobu klíčů. Během tohoto týdne se na něm ale objevila cedule s oznámením, že se tento pátek...

12. září 2025

V Česku se objevila leishmanióza. Nemoc koní ohrožuje i lidi, hledá se přenašeč

U koní v Česku se objevil jeden z druhů nemoci leishmanióza, který je přenosný i na lidi. Vědci mezi lety 2019 až 2023 popsali čtyři nezávislé případy, a to v Olomouckém, Pardubickém a Ústeckem...

12. září 2025  16:18

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

12. září 2025  12:51

Uber čelí v USA žalobě. Řidiči podle ní diskriminovali hendikepované pasažéry

Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo společnost Uber kvůli tomu, že diskriminuje pasažéry se zdravotním postižením. Tím přepravní firma porušuje americké federální zákony. Někteří řidiči...

12. září 2025  12:37

Starosta Říma chce umožnit koupání v Tibeře. Nebezpečné, varují lékaři

Hlavní město Itálie chce, aby v budoucnu bylo možné se koupat v jeho řece Tibeře, oznámil starosta italského hlavního města Roberto Gualtieri, který by chtěl dosáhnout tohoto cíle do pěti let....

12. září 2025  10:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od léčby k prevenci. Pilulka rozšiřuje byznys o vlastní doplňky strany

Společnost Pilulka posouvá svůj byznys do další fáze a představuje novou značku doplňků stravy Daily. Portfolio momentálně čítající čtyřicet produktů je dosud nejvýraznějším krokem v úsilí firmy stát...

12. září 2025  9:44

Bilance Zbyňka Stanjury. Rozpočtu pomohl, ale některé manévry byly na hraně

Premium

Zbyněk Stanjura (ODS) se v roli ministra financí musel vypořádat s náklady, které státní kase přinesla válka na Ukrajině, energetická krize a inflační vlna. Krom toho po předchozí vládě zdědil vysoké...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.