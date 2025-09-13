Nové soupravy jezdí na nejvytíženějším železničním koridoru v zemi mezi Washingtonem, New Yorkem a Bostonem. Maximální rychlost z nich činí nejrychlejší vlaky v USA. Stále však zaostávají za evropskými a japonskými konkurenty, jejichž vlaky běžně překračují rychlost 300 km/h.
Amtrak – národní železniční společnost pro přepravu osob – si od projektu slibuje výrazné posílení kapacity. Proti prvotní verzi nabídne nových 28 souprav o čtvrtinu víc míst k sezení, vlaky mají širší a ergonomičtější sedačky, velká panoramatická okna, rychlou bezplatnou wifi, USB porty a elektrické zásuvky u každého místa, vypočítává web Railway Technology. Díky aktivnímu naklápěcímu systému od francouzského výrobce Alstom zvládají soupravy lépe průjezd oblouky a poskytují cestujícím plynulejší jízdu.
„Acela je synonymem pro americkou vysokorychlostní železnici a dnešek znamená začátek nové éry,“ řekl CNBC prezident Amtraku Roger Harris. Podle něj jsou vlaky krásné, rychlé, vyrobené v USA a technologicky nejpokročilejší v historii společnosti.
Mírný pokrok, tvrdí recenzenti
První reakce cestujících marketingová prohlášení dopravce mírní. Například zpravodaj listu Washington Post si všímá tuhých a nepříliš pohodlných sedaček v business třídě. „Příjemné asi jako stolička u piana. Možná širší než u starší generace Acely, pocitově však stísněnější než v regionálních spojích,“ píše s tím, že příjemným detailem je naopak vlastní čtecí lampička u každého sedadla.
Zlepšení se dočkal i internet na palubě. „Amtrak měl pověst mizerného internetového připojení. Tentokrát sliboval bezplatnou wifi s podporou 5G. Rozdíl je znát a připojení zvládne i HD stream. Problémy ale zůstaly: občasné odpojování, drobné prodlevy. Přesto velký posun k lepšímu,“ shrnuje reportér. Kritiku naopak schytaly dobíjecí porty se zastaralejším rozhraním USB-A.
K dispozici jsou přebalovací pulty, což je posun proti dřívějším spojům. Občerstvení je podle prvotních dojmů spíš průměr. „Není tu jídelní vůz, spíš bufet vydávající jídla s sebou. V nabídce jsou sendviče, saláty a klasiky Amtraku jako hot dog a mac & cheese. Snídaňový sendvič s klobásou a sýrem vyjde na osm dolarů (165 korun), černá káva na 3,50 dolaru (70 korun). Jedlé, ale nic víc,“ píše Washington Post
Sázka na místní dodavatele
Na výrobě vlaků se podílelo přes 180 dodavatelů z 29 států a většina součástek vznikla v USA. Amtrak uvádí, že výroba umožnila vznik 15 000 pracovních míst. Samotné soupravy se montovaly v závodě Alstomu v Hornellu ve státě New York.
Projekt má ale i odvrácenou stránku. Amtrak původně plánoval zahájit provoz už v roce 2022, ovšem technické komplikace a zpoždění při schvalování znamenaly tříletý skluz. Mezitím se společnost potýká i s finančními problémy.
Podle amerického ministra dopravy Seana Duffyho ale nové soupravy představují krok správným směrem. „Amerika si zaslouží vysokorychlostní železnici. Rychlost 160 mil za hodinu je velký posun, i když nás čeká ještě dlouhá cesta.“
Amtrak od spuštění služby Acela na konci roku 2000 přepravil více než 69 milionů cestujících. Jen v roce 2024 uskutečnili pasažéři přes tři miliony jízd, což přineslo společnosti téměř 530 milionů dolarů v tržbách z jízdenek.
NextGen Acela není jedinou modernizační investicí. Amtrak zároveň pořizuje nové dálkové lokomotivy, vlaky Airo pro regionální linky a renovuje interiéry vozů a jídelních vagonů. Modernizací procházejí také tři údržbové depa na severovýchodním koridoru, aby se zvýšila spolehlivost a efektivita provozu.
Spojené státy se tak znovu pokoušejí dohnat zbytek světa ve vysokorychlostní železnici. Ambiciózní kalifornský projekt rychlotrati mezi Los Angeles a San Franciskem se mezitím prakticky zastavil, federální vláda mu navíc v létě odebrala klíčové dotace. Soukromý dopravce Brightline, který provozuje vlaky na Floridě rychlostí až 200 km/h, zase čelí vysokému zadlužení a ztrátám.
NextGen Acela je proto momentálně nejviditelnějším symbolem amerických snah o moderní železniční dopravu. Amtrak plánuje uvést všech osmadvacet souprav do provozu do roku 2027.