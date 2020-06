Obr A380 v barvách Air France má derniéru. Loučí se letem nad Francií

Po průměrných devíti letech života posílají Air France největší airbusy na vrakoviště. Ve srovnání s řadou jiných letadel, která ve flotile světových aerolinek slouží i desítky let, je to velmi krátký čas.



O ekonomickém neúspěchu A380 se všeobecně vědělo, pandemie koronaviru však jeho konec v tomto případě ještě urychlila. Francouzský dopravce chtěl mít obry ve flotile až do roku 2022.

Konec A380 vyhlížejí delší dobu i jiné aerolinky ve světě. V případě Air France je to však konec symbolický, protože se v listopadu 2009 stala první firmou v Evropě, která stroje do ostrého provozu nasadila a zároveň šlo o aerolinku z mateřské země, odkud airbusy pocházejí.

Jejich první komerční let Air France odbavila 23. listopadu 2009 na lince z Paříže na newyorské letiště JFK. Komerční derniéra se odehrála 23. března 2020 na lince z Johannesburgu do Paříže, pak kvůli koronaviru provoz utichl. Dnes v 15:30 vyletí do vzduchu naposledy, ale už bez civilních cestujících, obkrouží na rozloučenou Francii a po dvou hodinách přistane opět v Paříži.

Pro Airbus představuje tento „inženýrský zázrak“ jednoznačně fiasko. Čtyřmotorový letoun v době vysoké konkurence na nebi nedokáže konkurovat menším, modernějším a úspornějším strojům.

26. června 2020

Jeho nevýhody shrnul generální ředitel Air France Ben Smith loni na konferenci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (IATA). „Letadlo je těžké. Nastupování spolu s přistavováním speciálních mostů trvá dlouho, výdej kufrů trvá dlouho a stroj spotřebovává více paliva. Provozně to není nejlepší letadlo, které je možné použít.“

Superjumbo v barvách francouzské vlajky celkově absolvovalo na 40 tisíc letů a přepravilo 18 milionu cestujících.