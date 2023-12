Na porážku cestovat nejvýš devět hodin, plánuje Komise. Chovatelé nesouhlasí

Zvířata přepravovaná pro jiné účely budou moci cestovat v nákladních vozech až 21 hodin, ale po deseti hodinách jim přepravce musí dopřát alespoň hodinu odpočinku. Pakliže by přeprava měla pokračovat, může se tak stát až po denní přestávce s odpočinkem mimo vozidlo, krmením a podáním vody. Následovat může dalších 21 hodin, během nichž musí zvířata dorazit do cílové destinace.

Mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková nezpochybňuje, že je třeba zvířatům zajistit maximální komfort při přepravě, včetně pravidelného pitného a stravovacího režimu. „S tím by jednoznačně souhlasil každý, kdo se zabývá chovem hospodářských zvířat. Změny pravidel je ale třeba řešit komplexně, na základě vědeckých argumentů a bez tlaku aktivistických skupin. Úpravy systému, které představila Evropská komise, pokládáme za velmi ambiciózní,“ řekla MF DNES.

Pokud by návrh prošel, znamenal by podle ní investice do nových technologií na přepravu. Zároveň by se museli přeškolit přepravci.

„Povede to také k omezení odbytu, což bude mít za následek další snižování stavů hospodářských zvířat. Zpřísnění pravidel v Evropě navíc nezaručí, že se zlepší podmínky ve třetích zemích, odkud se do Evropy dovážejí plemenná i užitková zvířata,“ doplnila.

Nejvýrazněji se podle Pánkové zhorší podmínky šlechtitelů. Bylo by lepší více kontrolovat současná pravidla než je zpřísňovat.

České chovatelské svazy jsou rovněž proti. Chovatelům skotu vadí především omezení přepravy na jatka na devět hodin. Podle nich jsou stále destinace, kam se z náboženských důvodů vozí živá zvířata, což by kvůli novému omezení nebylo možné.

Mají problém také s požadavkem, že by se nově mělo více sledovat, zda zvířata netrpí v horku. Při teplotách mezi 25 a 30 stupni Celsia by měly být povolované cesty pouze na krátké vzdálenosti s dobou trvání do osmi hodin. Pokud rtuť teploměru ukáže více než 30°C, měla by být přeprava umožněná pouze v nočních hodinách.

Jenže podle chovatelů zatím není vůbec jasné, kdo by měl tyto údaje sledovat. „Chápeme potřebu chránit zvířata proti extrémním teplotám, ale nejasná pravidla umožňující několik různých výkladů ochraně zvířat během přepravy nepomohou,“ dodávají.

Pro české zemědělství je přeprava živého skotu poměrně důležitá, jenom loni se z Česka vyvezl živý dobytek v hodnotě 5,2 miliardy korun. Meziročně šlo o zvýšení skoro o pětinu.

Pravidla pro přepravu řeší i chovatelé prasat, protože pro ně by se musela zvyšovat transportní plocha, u selat například na dvojnásobek. „Zpochybňujeme celou myšlenku toho, že čím větší prostor při přepravě, tím lepší welfare. Podle zkušeností je nyní stanovená plocha velmi vhodně nastavená. Pokud se dnes z technických důvodů přepravuje menší počet zvířat, a mají tedy větší plochu, vede to k problémům a často i ke zraněním,“ tvrdí ředitel Svazu chovatelů prasat Jan Stibal.

Podle agrárního analytika Petra Havla není jisté, že nová pravidla Unie schválí. „Ten proces je v EU poměrně dlouhý a je tu řada opravných mechanismů. (...) Navíc se očekává, že složení Evropského parlamentu po volbách v příštím roce bude jiné a nebude tak zelené,“ upozorňuje. Podle něj by nové příkazy znamenaly hlavně omezení obchodu uvnitř EU.

Naopak aktivisté z Compassion in World Farming upozorňují, že návrh nijak výrazně nesnižuje utrpení zvířat při přepravě. Ideální by podle vedoucí CIWF Česko Romany Šonkové bylo zakázat vývoz živých zvířat mimo EU úplně. „Návrh o přepravě zvířat sice ukazuje určitou snahu zlepšit pravidla ochrany zvířat, ale je to promarněná příležitost,“ konstatuje .