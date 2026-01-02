Zvedla se minimální mzda, s ní i odvody a limity. Jak se dotkne zaměstnanců

Minimální mzda v Česku se od 1. ledna 2026 zvedla o 1 600 korun na 22 400 Kč. Spolu s ní se zvyšují i platby za zdravotní pojištění nebo podmínka, kdy uplatnit daňový bonus na dítě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Minimální mzda se od 1. ledna zvedla z 20 800 na 22 400 korun. Na hodinu činí 134,40 korun. V letošním roce by měl nejnižší výdělek být asi na 43,4 procenta průměrné mzdy. Postupně by se měl do roku 2029 zvedat ročně o 1,2 procentního bodu až na 47 procent. Na této hodnotě by měl pak zůstat.

Zaručené mzdy podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce se ve firmách od loňska zrušily. Zůstaly jen zaručené platy ve veřejném sektoru, a to ve čtyřech stupních. Odpovídají minimální mzdě a jejímu 1,2násobku, 1,4násobku a 1,6násobku. Zvyšují se tak na 22 400 korun, 26 880 korun, 31 360 korun a 35 840 korun. Na hodinu to je 134,40 korun, 161,30 korun, 188,20 korun a 215,10 korun.

Jak roste minimální mzda v Česku
RokVýše minimální mzdyPrůměrná mzda
202622 400 Kč
202520 800 Kč48 171 Kč (1-3Q 2025)
202418 900 Kč46 165 Kč
202317 300 Kč43 341 Kč
202216 200 Kč40 353 Kč
202115 200 Kč37 839 Kč
202014 600 Kč35 611 Kč
201913 350 Kč34 125 Kč
201812 200 Kč31 885 Kč
201711 000 Kč29 504 Kč
20169 900 Kč27 589 Kč

„Jelikož se zvyšuje hrubá měsíční minimální mzda na 22 400 korun, tak i z navýšené částky 1 600 korun se bude odvádět daň z příjmu i sociální a zdravotní pojištění,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars. Sazba zdravotního pojištění přitom u zaměstnanců činí 4,5 procenta, u sociálního pojištění je sazba 7,1 procenta a daň z příjmu činí 15 procent z hrubé mzdy.

Minimální mzda se zvyšuje. Kdo si polepší a jaký to bude mít další dopad?

Bezdětný zaměstnanec, který pracuje za minimální mzdu a má nárok pouze na základní daňovou slevu na poplatníka, tak může počítat s tím, že se mu letošní čistá mzda zvedne z loňských 17 837 korun na 19 011 korun. V reálu tak vzroste o 1 174 korun.

Zvýšení minimální mzdy pocítí i zaměstnavatelé. Tím, že v souhrnu odvádějí na povinném pojistném za zaměstnance 33,8 procenta z hrubé mzdy (sociální pojištění 24,8 procenta plus zdravotní pojištění 9,0 procent), vzrostou jejich mzdové náklady o 2 141 korun na jednoho pracovníka s minimální mzdou.

Co ovlivňuje výše minimální mzdy

Od minimální mzdy se odvíjí i několik dalších plateb a limitů:

  • zdravotní pojištění (výše pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů)
  • sleva na dítě (limit pro daňový bonus je 6násobek minimální mzdy)
  • nekolidující výdělek (přivýdělek při pobírání podpory v nezaměstnanosti)
  • limity a povinné odvody u některých dohod o pracovní činnosti
  • zaručené platy ve státní správě

Kolik zaplatíte jako OSVČ na dani a zálohách v roce 2026? Čekejte skokový nárůst

Kdo pobírá minimální mzdu?

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci pro všechny zaměstnance, ať už v hlavním pracovním poměru nebo pracujících na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Nerozlišuje se, jestli jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Týká se týdenní pracovní doby 40 hodin.

Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů souběžně, má nárok na minimální mzdu v každém z nich.

Minimální mzdu pobírá v Česku zhruba 120 000 lidí, tedy asi tři procenta pracujících.

