Minimální mzda se od 1. ledna zvedla z 20 800 na 22 400 korun. Na hodinu činí 134,40 korun. V letošním roce by měl nejnižší výdělek být asi na 43,4 procenta průměrné mzdy. Postupně by se měl do roku 2029 zvedat ročně o 1,2 procentního bodu až na 47 procent. Na této hodnotě by měl pak zůstat.
Zaručené mzdy podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce se ve firmách od loňska zrušily. Zůstaly jen zaručené platy ve veřejném sektoru, a to ve čtyřech stupních. Odpovídají minimální mzdě a jejímu 1,2násobku, 1,4násobku a 1,6násobku. Zvyšují se tak na 22 400 korun, 26 880 korun, 31 360 korun a 35 840 korun. Na hodinu to je 134,40 korun, 161,30 korun, 188,20 korun a 215,10 korun.
|Rok
|Výše minimální mzdy
|Průměrná mzda
|2026
|22 400 Kč
|2025
|20 800 Kč
|48 171 Kč (1-3Q 2025)
|2024
|18 900 Kč
|46 165 Kč
|2023
|17 300 Kč
|43 341 Kč
|2022
|16 200 Kč
|40 353 Kč
|2021
|15 200 Kč
|37 839 Kč
|2020
|14 600 Kč
|35 611 Kč
|2019
|13 350 Kč
|34 125 Kč
|2018
|12 200 Kč
|31 885 Kč
|2017
|11 000 Kč
|29 504 Kč
|2016
|9 900 Kč
|27 589 Kč
„Jelikož se zvyšuje hrubá měsíční minimální mzda na 22 400 korun, tak i z navýšené částky 1 600 korun se bude odvádět daň z příjmu i sociální a zdravotní pojištění,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars. Sazba zdravotního pojištění přitom u zaměstnanců činí 4,5 procenta, u sociálního pojištění je sazba 7,1 procenta a daň z příjmu činí 15 procent z hrubé mzdy.
Minimální mzda se zvyšuje. Kdo si polepší a jaký to bude mít další dopad?
Bezdětný zaměstnanec, který pracuje za minimální mzdu a má nárok pouze na základní daňovou slevu na poplatníka, tak může počítat s tím, že se mu letošní čistá mzda zvedne z loňských 17 837 korun na 19 011 korun. V reálu tak vzroste o 1 174 korun.
Zvýšení minimální mzdy pocítí i zaměstnavatelé. Tím, že v souhrnu odvádějí na povinném pojistném za zaměstnance 33,8 procenta z hrubé mzdy (sociální pojištění 24,8 procenta plus zdravotní pojištění 9,0 procent), vzrostou jejich mzdové náklady o 2 141 korun na jednoho pracovníka s minimální mzdou.
Co ovlivňuje výše minimální mzdy
Od minimální mzdy se odvíjí i několik dalších plateb a limitů:
- zdravotní pojištění (výše pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů)
- sleva na dítě (limit pro daňový bonus je 6násobek minimální mzdy)
- nekolidující výdělek (přivýdělek při pobírání podpory v nezaměstnanosti)
- limity a povinné odvody u některých dohod o pracovní činnosti
- zaručené platy ve státní správě
Kolik zaplatíte jako OSVČ na dani a zálohách v roce 2026? Čekejte skokový nárůst
Kdo pobírá minimální mzdu?
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci pro všechny zaměstnance, ať už v hlavním pracovním poměru nebo pracujících na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Nerozlišuje se, jestli jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Týká se týdenní pracovní doby 40 hodin.
Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů souběžně, má nárok na minimální mzdu v každém z nich.
Minimální mzdu pobírá v Česku zhruba 120 000 lidí, tedy asi tři procenta pracujících.