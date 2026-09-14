Ovocnáři kvůli mrazům přijdou na tržbách o 1,3 miliardy. Největší škody hlásí jablka

Propad úrody ovocnáři letos odhadují asi na 64 tisíc tun ovoce z běžných přibližně 140 tisíc tun. Z dlouhodobého pohledu by mělo letos jít o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Nejnižší sklizeň za posledních 100 let byla kvůli jarním mrazům v roce 2024 ve výši 48 058 tun, loni sklizeň činila 146 243 tun.
|
Úroda hroznů bude nižší o desítky procent. Sucho může zasáhnout i sklizeň napřesrok
Ludvík má obavu, že ovocnáři na ztráty zareagují dalším snížením ploch ovocných sadů. Za posledních deset let v Česku ubylo přes 7000 hektarů sadů, tedy přes 40 procent ploch. Největší úbytek byl v době energetické krize v letech 2022 a 2023, kdy navíc pod tlakem levné produkce z Polska klesly farmářské ceny jablek.
Poškození z mrazů přes 80 procent je u 4712 hektarů, poškození mezi 50 až 80 procenty má 2112 hektarů sadů a poškození mezi 30 až 50 procenty je u 935 hektarů. Od nuly do 30 procent jsou škody asi u 2600 hektarů. Škody nahlásilo zhruba 470 podniků z přibližně 700. „Ze škodních protokolů vyplynulo, že největší škoda je u jablek, kde ztráta na tržbách činí asi jednu miliardu korun,“ uvedl Ludvík.
|
Meruňky, jablka i švestky. Sadaři sčítají ztráty po mrazech, škody jsou velké
Ovocnáři věří, že na škody dostanou podporu z Evropské unie, která jim umožní udržet hospodaření a založit novou úrodu. Po mrazech roku 2024, kdy ztráty dosáhly asi 1,45 miliardy korun, ovocnáři dostali od Evropské unie a státu kompenzace přes 400 milionů korun.
Česká republika podle dřívějšího vyjádření ministerstva zemědělství žádost o uvolnění peněz z evropské zemědělské rezervy již zaslala. Obdobně učinily například Polsko a Maďarsko. Evropská komise by kompenzace měla řešit na podzim. Peníze za letošní jarní mrazy by tak ovocnáři po další administraci mohli dostat začátkem jara 2027.
|
Mrazy zničily téměř polovinu české úrody ovoce. Ovocnáři čekají na kompenzace
„Evropská pomoc tak nyní stále není jistá a tak vedeme s ministerstvem zemědělství diskusi o případné pomoci i z národních zdrojů, buď jako samostatnou podporu nebo jako zdroj ke spolufinancování možné evropské pomoci,“ uvedl Ludvík.
V podnicích nyní podle něj jde naplno sklizeň jablek, končí sklizeň švestek a hrušek. Do konce října by mělo být všechno ovoce sklizeno. Definitivní bilance letošní sklizně bude k dispozici na začátku ledna 2027.