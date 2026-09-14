Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ovocnáři kvůli mrazům přijdou na tržbách o 1,3 miliardy. Největší škody hlásí jablka

Autor: ,
  18:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničily letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80 procent má v Česku téměř polovina z 10 305 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek, řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Při výpočtu ztrát ovocnáři vycházeli z cen zemědělských výrobců v roce 2025. Škody vycházejí z dat škodních komisí ministerstva zemědělství, které postižené podniky v minulých měsících navštívily.

Propad úrody ovocnáři letos odhadují asi na 64 tisíc tun ovoce z běžných přibližně 140 tisíc tun. Z dlouhodobého pohledu by mělo letos jít o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Nejnižší sklizeň za posledních 100 let byla kvůli jarním mrazům v roce 2024 ve výši 48 058 tun, loni sklizeň činila 146 243 tun.

Úroda hroznů bude nižší o desítky procent. Sucho může zasáhnout i sklizeň napřesrok

Ludvík má obavu, že ovocnáři na ztráty zareagují dalším snížením ploch ovocných sadů. Za posledních deset let v Česku ubylo přes 7000 hektarů sadů, tedy přes 40 procent ploch. Největší úbytek byl v době energetické krize v letech 2022 a 2023, kdy navíc pod tlakem levné produkce z Polska klesly farmářské ceny jablek.

Poškození z mrazů přes 80 procent je u 4712 hektarů, poškození mezi 50 až 80 procenty má 2112 hektarů sadů a poškození mezi 30 až 50 procenty je u 935 hektarů. Od nuly do 30 procent jsou škody asi u 2600 hektarů. Škody nahlásilo zhruba 470 podniků z přibližně 700. „Ze škodních protokolů vyplynulo, že největší škoda je u jablek, kde ztráta na tržbách činí asi jednu miliardu korun,“ uvedl Ludvík.

Meruňky, jablka i švestky. Sadaři sčítají ztráty po mrazech, škody jsou velké

Ovocnáři věří, že na škody dostanou podporu z Evropské unie, která jim umožní udržet hospodaření a založit novou úrodu. Po mrazech roku 2024, kdy ztráty dosáhly asi 1,45 miliardy korun, ovocnáři dostali od Evropské unie a státu kompenzace přes 400 milionů korun.

Česká republika podle dřívějšího vyjádření ministerstva zemědělství žádost o uvolnění peněz z evropské zemědělské rezervy již zaslala. Obdobně učinily například Polsko a Maďarsko. Evropská komise by kompenzace měla řešit na podzim. Peníze za letošní jarní mrazy by tak ovocnáři po další administraci mohli dostat začátkem jara 2027.

Mrazy zničily téměř polovinu české úrody ovoce. Ovocnáři čekají na kompenzace

„Evropská pomoc tak nyní stále není jistá a tak vedeme s ministerstvem zemědělství diskusi o případné pomoci i z národních zdrojů, buď jako samostatnou podporu nebo jako zdroj ke spolufinancování možné evropské pomoci,“ uvedl Ludvík.

V podnicích nyní podle něj jde naplno sklizeň jablek, končí sklizeň švestek a hrušek. Do konce října by mělo být všechno ovoce sklizeno. Definitivní bilance letošní sklizně bude k dispozici na začátku ledna 2027.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Luxusní interiér má sprchu i konferenční místnost. Prodává se letoun Merkelové

Letadlo Airbus A340 „Theodor Heuss“ patřící leteckému křídlu německých...

Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merkelová. Stroj nesl jméno po...

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval

ilustrační snímek

Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít samy zdokonalovat a vymknout se...

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

Zákazníci si z nás dělají půjčovny, zní z e-shopů. Vracení zboží už nebude tak snadné

ilustrační snímek

Američtí obchodníci zpřísňují podmínky pro vracení zboží. Častěji si účtují poplatky a zkracují lhůty, během nichž mohou zákazníci výrobek vrátit. Někteří lidé dokonce dostávají upozornění, že při...

Ovocnáři kvůli mrazům přijdou na tržbách o 1,3 miliardy. Největší škody hlásí jablka

ilustrační snímek

Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničily letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80 procent má v Česku téměř polovina z 10 305 hektarů profesionálních sadů. Největší...

14. září 2026  18:16

Sbohem, Ameriko! Nákup domácích produktů se pro Kanaďany stal vlasteneckou povinností

ilustrační snímek

Podle nejnovějších údajů z června klesl počet cest Kanaďanů do USA o 25 procent ve srovnání se stejným měsícem v roce 2024. Úsilí nakupovat v obchodech s potravinami méně amerických výrobků se v...

14. září 2026

Peking zpřísňuje pravidla pro drony. Ve městě nebude možné je ani legálně držet

V Pekingu narazilo lehké letadlo do mrakodrapu Na budově CITIC Tower, nejvyšší...

Čínská metropole Peking přitvrzuje v kontrole svého vzdušného prostoru. Od 15. listopadu nebude možné ve městě legálně držet rekreační dron ani jeho součásti. Úřady tak přísně reagují na červnovou...

14. září 2026  16:06

Útoky opět ženou cenu ropy vzhůru. Brent se vrátil nad 107 dolarů za barel

Loď u pobřeží Saúdské Arábie zastavila plavbu kvůli hrozbě útoků jemenských...

Ceny ropy na začátku týdne výrazně rostou, zejména pak kvůli dalším útokům v oblasti Perského zálivu. Napětí zvyšují nové údery Húsíů na Saúdskou Arábii, íránské útoky na lodě i pokračující odstávka...

14. září 2026  13:25

AI firmy brzdí vývoj, investoři ale chtějí pokračovat. Do hry se vložil i Trump

Premium
Dario Amodei, šéf a spoluzakladatel společnosti Anthropic na ekonomickém fóru v...

Největší hráči v umělé inteligenci začínají připouštět, že vývoj nejpokročilejších systémů možná bude potřeba zpomalit. Problém je, že na jejich dalším rychlém rozvoji stojí nejen technologické...

14. září 2026  11:53

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

14. září 2026

Trump během golfového turnaje slíbil zrušení cla na irskou whiskey

Americký prezident Donald Trump promlouvá během slavnostního předávání trofeje...

Americký prezident Donald Trump slíbil, že Spojené státy zruší clo na dovoz irské whiskey. O jeho odstranění ho podle vlastních slov žádali mimo jiné i někteří golfisté během turnaje Irish Open....

14. září 2026  9:54

Jak na vyúčtování energií: Co všechno najdete ve faktuře a kde hledat údaje

Advertorial
Jak na vyúčtování energií: Co všechno najdete ve faktuře a kde hledat údaje

Vyúčtování energií může na první pohled vypadat složitě. Najdete v něm totiž řadu informací – od výsledku vyúčtování přes přehled uhrazených a nově nastavených záloh až po údaje o cenách, spotřebě a...

14. září 2026

Čekají nás dost převratné události. Slaný o tom, jak EU jinde zvyšuje emise, i pádu VW

Premium
Martin Slaný

Vměšování států či evropských byrokratů do ekonomiky stále roste. Pak nerozhoduje trh ani skutečná poptávka. Rozhodování od stolu nese své důsledky, říká Martin Slaný, vysokoškolský pedagog a hlavní...

14. září 2026

Bio versus regenerativní zemědělství. O půdu i peníze se povede velký boj

Vacov leží v šumavském předhůří. Okolo se zvedají kopce a na loukách se pasou...

Rozpor mezi ekologickými a regenerativními zemědělci se prohlubuje, byť by obě cesty měly vést k udržitelnému hospodaření a lepší péči o půdu. Nejnovější spor vyvolala předsedkyně zemědělského výboru...

14. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Louis Vuitton v Číně vyhrál spor o logo, tamních zákazníků mu však ubylo

Obchod značky Molly Tea ve městě I-čchang v provincii Chu-pej v Číně (6....

Louis Vuitton vyhrál v Číně soudní spor s tamním řetězcem Molly Tea, jehož květinové logo až příliš připomínalo motivy francouzské značky. Vítězství však následně vyvolalo na sociálních sítích vlnu...

13. září 2026

Od montovny k finálnímu výrobku. Nové vlaky jsou testem českého průmyslu

Komentář
Vlaková souprava 471 (CityElefant)

O tom, jestli bude Česko za dvacet let pořád hlavně montovnou, nebo zemí schopnou vyvíjet a prodávat vlastní technologie, nerozhodnou vládní strategie ani slogany o podpoře průmyslu. Rozhodnou...

13. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet