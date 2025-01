Dobrý chleba dělá čas, kvalita a ruční práce, říkají zakladatelé Zrna Zrnka

Před pekárnou měli její zakladatelé úspěšnou jazykovou školu James Cook Languages. Fungovala skoro dvacet let, během nichž její lektoři učili cizí jazyky třeba i zaměstnance z energetické společnosti ČEZ nebo automobilky Škoda. „Pak jsme si ale řekli, že chceme změnu. Krom toho jazykové vzdělávání už nemá takovou perspektivu. Dnes máme skvělé překladače a lidé chodí ze škol jazykově vybavenější,“ vysvětlil spoluzakladatel kavárenských pekáren Zrno Zrnko Ondřej Kuchař.

Zato v řemeslné pekařině budoucnost viděli. Už před čtyřmi lety, kdy Zrno Zrnko zakládali, bylo kvalitní pečivo velkým trendem. „Řemeslné pekárny byly tehdy velmi oblíbené. Všimli jsme si, že mají často vyprodáno, takže bylo jasné, že je na trhu místo i pro nás,“ popsal druhý ze spoluzakladatelů Jakub Štefeček.

O kopii starších řemeslných pekáren ovšem podle dvojice zakladatelů rozhodně nejde. Zrno Zrnko totiž zvládá nejen řemeslo, ale i logistiku. Díky strategické poloze v širším centru Prahy a několika elektrickým dodávkám zvládnou ze své nuselské „centrály“ pohodlně zásobovat nejen svých sedm poboček spojených s kavárnami, ale i řadu dalších pražských podniků od bister přes luxusní restaurace až po hotely.

„Seznam podniků, kam dovážíme naše pečivo, by mohl sloužit jako gastronomický průvodce Prahou,“ dodává s úsměvem Kuchař. Zrno Zrnko zaváží nejen křupavý chléb například do ikonického letenského baru Cobra, výběrové vinárny Vinograf, hotelu Andaz nebo do vyhlášené restaurace Alcron.

Dobré pečivo chce čas

Na otázku, co to vlastně řemeslné pečivo je, Kuchař bez zaváhání odpovídá, že základ tvoří kvalitní suroviny. „Nepoužíváme žádné směsi, pomocné látky, jakou jsou konzervanty nebo stabilizátory. Chceme, aby celý proces přípravy proběhl co nejpoctivějším způsobem,“ zdůraznil.

Důležitý je v celém procesu také čas. „Výrobky v různých fázích chladíme, dáváme je odležet. Každý druh pečiva má svůj vlastní proces. V těstě se chuť rozvine úplně jinak, když ho necháte odpočinout,“ dodal Kuchař. Třetí složkou, která podle Kuchaře dělá kvalitní pečivo, je ruční práce. „Naše těsta jsou hodně lepkavá, když totiž chcete vláčný chleba, tak musíte mít hodně hydratované těsto, to by ale stroje zalepilo. Proto se musí dělat ručně,“ vysvětlil.

Ondřej Kuchař s krajícem řemeslného chleba z pekárny Zrno Zrnko.

Nejčastěji lidé do Zrna Zrnka chodí právě pro čerstvý chléb. Denně ho upečou kolem 1 500 bochníků, které projdou rukama čtyřicítky zdejších pekařů a pekařek. Stříbrná příčka v oblíbenosti pak patří koláčům, které si návštěvníci rádi dají ke kávě, pomyslné třetí místo obsadily máslové croissanty.

Kuchař i Štefeček zdůrazňují, že je pro ně v podnikání důležitá udržitelnost. I proto pečivo, které se neprodá, v žádném případě nevyhazují. Místo toho navázali spolupráci s několika neziskovkami, které si pro neprodané pečivo mohou přijít.

Sedm poboček, další přijdou

Aktuálně má Zrno Zrnko celkem sedm poboček rozmístěných po Praze, k nimž letos přibudou ještě další tři. Dvě otevřou v květnu v Nuselském pivovaru, což je developerský projekt zahrnující i pět stovek nových bytů. Jedna z kaváren má být klasické Zrno Zrnko, druhá bude laděná v italském stylu a ponese název Botticelli s odkazem na blízký potok Botič. Odlišná bude designem i sortimentem, který bude vycházet z italské kávy i zákusků.

Třetí pobočka otevře dveře už v únoru v pražské Revoluční ulici. V této pobočce se bude denně vařit, pokrmy ale budou nadále vycházet z pečiva.

Do regionů se zatím Zrnko vydat neplánuje. „Čerstvost je pro nás totiž zásadní, do každé naší kavárny jezdíme dvakrát denně doplnit zboží, někdy i třikrát, když je potřeba. Mimo Prahu by tu bylo složité,“ vysvětlil Štefeček.