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Historie v bezpečí. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření pro ochranu archiválií

Tomáš Ventura
  12:00
Čeští vědci vyvinuli speciální technologii, která může pomoci lépe chránit archivy před požárem. Speciální zpomalovač hoření nanesený na klasickou lepenkovou krabici výrazně omezuje šíření případného ohně v prostorách, kde se uchovávají důležité dokumenty i další cenné historické předměty.

Na projektu se podíleli vědci z pražské VŠCHT, Vysokého učení v Brně a experti Technického ústavu požární ochrany. Zkušební aplikace vyvíjeného retardéru hoření pak probíhala u předního výrobce lepenky, ve společnosti Emba v Pasekách nad Jizerou.

„Cílem projektu, který běží už tři roky, není jen zlepšit ochranu archiválií, využití má i v knihovnách, muzeích či galeriích. Ve všech těchto institucích bohužel občas hoří a následky jsou pak fatální. Některé objekty mají sice instalovanou protipožární ochranu inertním plynem nebo vodní mlhou, 95 procent jich ale není chráněno vůbec,“ vysvětluje profesor Michal Ďurovič z VŠCHT.

Profesor Michal Ďurovič z VŠCHT kontroluje po konci testu obsah lepenkových krabic se zpomalovačem hoření (18. září 2026).
Testovací obsah lepenkových archivních krabic s vrstvou se zpomalovačem hoření po konci testu (18. září 2026)
Lepenkové krabice se zpomalovačem hoření na konci zkoušky. Pouze jedna je na povrchu ohořelá (18. září 2026)
Jan Karl z Technického ústavu požární ochrany popisuje průběh chystaného testu archivních krabic (18. září 2026)
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Velké hasební systémy jsou finančně náročné na instalaci, provoz i údržbu, proto se výzkumníci zaměřili nikoli na ochranu prostoru archivů, ale samotných dokumentů.

„Cílem bylo optimalizovat navrženou směs, najít techniku nanášení retardéru hoření na archivní lepenku a vyřešit i následné zavedení do výroby,“ dodává Ďurovič.

Jedním z důležitých kritérií bylo kromě účinnosti i to, aby použitá látka neměla nepříznivý vliv na uložené archiválie, a to i v horizontu desítek, případně stovek let. „To se nakonec vyřešilo tím, že zpomalovač hoření je nanesený na klasickou lepenkovou krabici pouze na vnějším povrchu. Uvnitř krabice jsou tak uložené dokumenty stále ve styku jen s obvyklou lepenkou a nic nežádoucího se do nich neuvolňuje,“ popisuje generální ředitel papírenské společnosti Emba Marek Michálko.

Podle Jana Karla, vedoucího oddělení výzkumu v Technickém ústavu požární ochrany, nelze tímto způsobem sice ochránit archiválie stoprocentně, ovšem v případě, kdy už požár vznikne, pomůže zpomalovač hoření získat hasičům čas.

To potvrdila série testů i prezentace pro média, při níž se po dvanácti minutách hoření ocitly tři regálové police se standardními šanony v jednom plameni, zatímco ty ošetřené zpomalovačem zůstaly prakticky nedotčené. Ohořela jen ta vystavená přímo zápalnému zdroji, i v ní však oheň testovací knihy poškodil jen minimálně. „Navíc je důležité, že v tomto případě, kdy stačilo ohořelou krabici z regálu vyjmout a dohasit rukavicemi, nedochází k poškození vodou a archiválie lze zachránit,“ shrnuje Karl.

Do komerčního nasazení by se archivní boxy vybavené zpomalovačem hoření měly dostat příští rok, předpokládá Marek Michálko „Budou o nějaké desítky procent dražší než standardní lepenkové krabice, i tak je to ale ve srovnání s jinými technologiemi relativně levné řešení,“ říká. Emba by s nimi ráda uspěla nejen u tuzemských zákazníků. „Nevíme o tom, že by někdo něco podobného v archivnictví dělal, takže nemíříme jen na český trh, ale budeme se chtít prosadit i v zahraničí,“ uzavírá generální ředitel.

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