Noví vlastníci podle tiskové zprávy připravují další strategii rozvoje značky, podobu budoucí nabídky i nové směřování celého projektu. První konkrétní kroky chtějí představit na podzim.
„Dlouhodobě hledáme příležitosti, ve které dává smysl spojit známou českou značku, silný management a kapitál pro další růst. Zoot má v České republice stále mimořádně výrazné jméno a věříme, že díky našemu managementu se zkušenostmi z oblasti módy a e-commerce může značka najít nový směr a opět vyrůst ve významný módní projekt,“ uvedl Slavomír Pavlíček, partner investiční skupiny SPM.
|
Trutnovská Kara našla nového kupce. Kožešnická firma míří do rukou herních miliardářů
O rozvoj značky se bude starat tým e-shopu trenyrkarna.cz a maluna.cz pod vedením Adama Rožánka. Zoot patřil v minulých letech mezi nejznámější české módní e-commerce projekty a ovlivnil podobu online prodeje módy v Česku. V roce 2018 však nezvládl financování svého provozu, zadlužil se a dostal do potíží. V lednu 2019 pak požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli.
Investiční skupina SPM se dlouhodobě zaměřuje na investice do českých firem. Nedávno převzala Karu Trutnov, do jejího portfolia patří i módní a designový projekt Freshlabels, značky pánské módy Feratt nebo Pietro Filipi, e-commerce projekty trenyrkarna.cz a maluna.cz i jejich značky Styx a Nedeto. Skupinu v roce 2016 vytvořili Slavomír Pavlíček a Marek Španěl, zakladatelé herního studia Bohemia Interactive.