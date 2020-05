Do Vánoc jsme v zisku, říká šéf Zonky. Firmě pomáhá přesun lidí na internet

Firma, kde si lidé půjčují od lidí, letos oslaví pět let existence. A na konci roku by se měla konečně přehoupnout do zisku.

„Část lidí si ještě před pár měsíci nedokázala představit, že by si pořizovala některé služby online. Ať už doručení potravin nebo třeba úvěr či investici. Ale okolnosti je donutily si to vyzkoušet. A ti lidé zjistili, že to funguje lépe a je to rychlejší. Tato situace urychluje digitalizaci a to nám může pomoci,“ řekl Humhal, který řídí Zonky od začátku dubna, v rozhovoru pro MF DNES.