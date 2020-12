Znojemský pivovar nabídl akcie lidem z ulice. Za týden byly fuč

Minipivovar, který patří do skupiny Gourmet Invest Martina Pacovského, zvolil v Česku unikátní způsob financování investice - úpis akcií „lidem z ulice“. Nejdřív pokusně vydal 100 kusů akcií v nominální hodnotě 10 000 korun. Zmizely za den. Po dalších čtyřech stovkách se zaprášilo do týdne. Pivovar tak získal 5 milionů korun, za které otevře novou restauraci.

Pacovského, bývalého top manažera energetické firmy ČEZ, který před dvěma lety přestoupil z elektřiny do piva, zájem zaskočil. „Všichni jsou nervózní a gastru se nedaří. Je pro mě velké překvapení, že i v tak náročné době má komunita kolem pivovaru zájem,“ říká.

Docela snadno tak na rozvoj získal peníze, na kterých dnes banky úzkostlivě sedí. Gastronomie není zrovna jejich favoritem.

Podobným způsobem si v ČR zajišťoval financování minipivovar Hostivar, ale akcie se dostaly spíš k úzkému okruhu lidí. Na mezinárodním poli na tom svůj byznys postavil například známý skotský pivovar BrewDog.

Cenné papíry, které vydal Znojemský městský pivovar, jsou investiční. Držitelé získají na dividendách 10 procent ze zisku a výhody v podobě VIP slev ve výši 10 procent na výrobky pivovaru, které vypijí nebo zkonzumují. Podnik má ve Znojmě tři restaurace. Lahvová piva, která navýšil v době covidu v reakci na rostoucí spotřebu doma, nově od června distribuuje do sítě Albert v Jihomoravském kraji.

„Je to bezpečná investice. Když není zisk, můžete si to projíst a propít.“ Martin Pacovský, majitel Znojemského pivovaru

Akcionáři, z nichž největší koupil padesát kusů, mají jisté jen slevy na konzumaci a přednostní přístup k novinkám. Výnos z akcií se počítá ze zisku. „Je to bezpečná investice. Když není zisk, můžete si to projíst a propít,“ říká manažer.

To však možná nebude třeba. Podle něj se letos pivovaru ve srovnání s jinými ještě daří. V létě díky obrovskému návalu turistů ve Znojmě stihl vyrovnat ztrátu z jara a faktický propad za celý rok způsobí až druhá vlna. Výroba letos klesla o zhruba 30 procent.

Do skupiny Gourmet Invest patří ještě Jarošovský pivovar s roční produkcí kolem 6,5 tisíc hektolitrů. Tam překvapivě díky velké loajalitě místních, kteří poctivě docházeli pro pivo do okénka, nedošlo téměř k žádnému propadu.

Znojemský pivovar upsal celkem 10 procent hodnoty pivovaru, která odpovídá padesáti milionům korun. Majitelé si cenné papíry začnou vyzvedávat v pondělí a v budoucnu budou moci docházet na valnou hromadu, kde dostanou informace z první ruky. Protože však jde o investiční akcie, nemají standardní hlasovací práva. „My budeme pivovar nadále řídit, nejde o žádné družstevní vlastnictví,“ vysvětlil Pacovský.

Do jeho portfolia spadá i výrobce prémiových čerstvých šťáv Senzu Drinks, tuto činnost se ale momentálně rozhodl utlumit a chce se soustředit na budování portfolia regionálních minipivovarů.

Pivo za pár korun není cesta

Kromě toho, že v Jarošově i Znojmě (s výstavem kolem 4 tisíc hektolitrů ročně) plánuje rozšířit kapacitu stáčení do lahví, se chce poohlížet po dalších pivovarech na prodej. Ideálně by jich rád ve skupině viděl asi pět.

„Bude určitě prostor na nějaké akvizice. Začneme se víc rozhlížet v příštím roce,“ vyhlíží. V současnosti také staví v Brně nový pivovar s názvem Harry.

Do portfolia by se mu hodily craftové pivovary v menších městech, kde se uživí výroba kolem sedmi tisíc hektolitrů. Nákup pivovarů ale nevnímá jako způsob, jak soutěžit s většími hráči. „Nechceme jít cestou celostátního prodeje přes řetězce. Chceme pivo prodávat lokálně. V národní distribuci soutěžíte s velkými značkami a musíte být v akci někde v Lidlu za 8 korun. To nechceme,“ řekl.

Martin Pacovský předloni o sto osmdesát stupňů otočil svou slibně rozjetou kariéru ve společnosti ČEZ, kde na vysokých pozicích řídil byznys například v Rumunsku a Turecku. V poslední době měl na starosti obnovitelné zdroje. K pivnímu byznysu ho přivedl ředitel Jarošovského pivovaru Miroslav Harašta a našel v něm velké zalíbení. Vrátit do miliardového byznysu s elektřinou se neplánuje. „To už je taková korporátní věc, která je za mnou,“ uzavřel.