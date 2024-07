Zemědělci jsou v předstihu, žně již vrcholí. Úroda bude nejslabší za pět let

Ječmen ozimý už je v Česku téměř sklizený, zemědělci k dnešnímu dni posekali 95 procent ploch. Zatím sklidili 37,81 procenta ploch všech obilnin, o deset procentních bodů více než loni touto dobou, vyplývá ze žňového zpravodajství, které vydalo ministerstvo zemědělství (MZe) na základě průzkumu Státního zemědělského intervenčního fondu.

Zemědělci podle statistiků letos sklízejí obilniny z nejmenší pěstební plochy od počátku sledování před více než 100 lety. Společnost Agrotest fyto letos poprvé analyzovala vzorky pšenice; kvalita vzorků sklizených na začátku července je podle analýzy velmi dobrá.

Sklizeň obilnin a řepky ve třetím červencovém týdnu oproti předešlému týdnu podle zjišťování značně postoupila. Zatímco k 15. červenci sklidili zemědělci více než 162 tisíc hektarů obilnin, což odpovídá 13,45 procenta jejich plochy, k dnešnímu dni měli pod střechou přes 457 tisíc hektarů obilnin. Sklizeň napříč Českem umožnilo v minulém týdnu především příznivé počasí s tropickými teplotami a jen ojedinělými srážkami, uvedlo MZe.

„Místy však sklizeň stále komplikuje turbulentní vývoj počasí, protože kvůli dešťovým přeháňkám a nárazům větru jsou porosty polehlé, a není možné je sklízet. Vyšší vlhkost zároveň zvyšuje riziko šíření plísní, různých chorob či některých škůdců,“ řekla ČTK mluvčí Agrární komory Barbora Pánková.

Z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že v nadcházejícím týdnu tropické teploty ustoupí, nejchladněji bude ve středu a čtvrtek, kdy denní maxima nepřekročí 25 stupňů Celsia. Ojediněle se objeví také přeháňky, od pátku se však bude opět oteplovat.

Žně jsou letos rychlejší

Žně jsou letos ve srovnání s loňským rokem rychlejší, obilnin bylo loni sklizeno 28 procent ploch, tedy téměř o deset procent méně než letos. Řepky je aktuálně sklizeno o 21 procent víc než loni touto dobou, jde o více než 211 tisíc hektarů. Sklizeň ječmene ozimého ukončili v uplynulém týdnu zemědělci v Jihomoravském a Zlínském kraji, celkem je ho sklizeno přes 120 tisíc hektarů.

Hlavní tuzemské obilniny, pšenice ozimé, sklidili zemědělci k dnešnímu dni více než třetinu, tedy zhruba 261 tisíc hektarů. Loni touto dobou měli zemědělci posekáno o 70 tisíc hektarů méně. Produkce zatím činí při průměrném hektarovém výnosu 6,37 tuny na hektar 1,66 milionu tun. Téměř sklizenou pšenici mají zemědělci ve Zlínském kraji, který je zhruba po měsíci žňových prací nejdále se sklizní obilnin. Naopak sklizeň pšenice jarní ještě nezačala ve všech krajích.

K 19. červenci analyzovala společnost Agrotest fyto 57 vzorků pšenice ze čtyř krajů. Téměř všechny vzorky vyhověly hmotnostním standardům a normám na obsah dusíkatých látek. Analýza tak vyhodnotila kvalitu potravinářské pšenice jako velmi dobrou, a to i přes vyšší průměrný obsah dusíkatých látek vloni. Loni hodnota dosáhla 12 procent, letos to bylo 12,7 procenta. Podle analýzy je to ale stále nižší číslo, než je průměr předchozích deseti let, tedy 12,9 procenta.

Zemědělci odhadují letošní úrodu pod úrovní předchozích pěti let, ve kterých se sklízelo přes sedm milionů tun základních obilovin, vyplývá z prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Sklizeň základních obilovin letos ve srovnání s loňskou úrodou klesne o 8,8 procenta na 6,822 milionu tun, uvedli už dříve statistici.

„Vedle nižšího hektarového výnosu je důvodem nejmenší pěstební plocha od počátku sledování před více než sto lety,“ sdělila začátkem července vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková. Řepky se podle ČSÚ má sklidit 1,045 milionu tun, což by bylo o pětinu méně než minulý rok. Důvodem je podle statistiků také nižší očekávaný hektarový výnos, ale i výrazné zmenšení osevní plochy. Statistici údaje o sklizni během léta ještě několikrát zpřesní.