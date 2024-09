První známka i československá rarita. Ikony filatelie se budou dražit v Praze

Blok známek Two Pence Blue má vyvolávací cenu stanovenou na necelých dvou milionech. Aukční dům ve svém odhadu předkládá, že by za ni nový majitel mohl zaplatit až tři miliony. Cenu známek, jež jsou spolu s Penny Black prvními známkami světa, zvyšuje jejich perfektní stav. Blok na sobě nemá žádné ohyby, lomy, zeslabení ani stopy po nálepkách. „Není nám znám podobně kvalitní celek čistých známek Two Pence Blue, jedna z nejlepších položek v naší dosavadní nabídce ciziny,“ uvádí aukční dům v katalogu.

Známky Two Pence Blue v nominální hodnotě dvě pence byly vydány v květnu roku 1840 v rámci poštovní reformy v Anglii spolu se známkami Penny Black, jež mají nominální hodnotu jedné pence. „Vzhledem k výrazně nižšímu nákladu jsou známky Two Pence Blue obecně vzácnější než Penny Black,“ doplnil na dotaz MF DNES Stanislav Výtisek, ředitel Burda Auction.

Podle něj jsou neupotřebené první známky světa Penny Black a Two Pence Blue filatelistickou klasikou a bezpečným přístavem pro vložené peníze. „Z historické zkušenosti tyto známky překonávají inflaci a tento trend lze předpokládat i do budoucna,“ vysvětlil Výtisek.

Penny Black, která byla dražena v jedné z dřívějších aukcí aukčního domu Burda Auction. (3. září 2024)

Druhé lákadlo nadcházející aukce už je domácího původu. Jde o československou známku s chybotiskem, která je považována za nejvýznamnější československou prvorepublikovou raritu s mezinárodním přesahem.

Chyba, jež známku činí tak cennou, vznikla při přípravě přetiskové doplatní emise Osvobozená republika 1927 byl nedopatřením vedle hodnot 20 h červená a 150 h červená přetištěn také jeden arch hodnoty 50 h, který nebyl původně k přetiskování vůbec určen. Tento arch byl přidělen k poštovnímu úřadu Praha 14 (dnes Holešovice), kde byl kompletně vypotřebován v rámci standardního poštovního provozu. Již v roce 1928 byl učiněn první objev tohoto chybotisku, přičemž do dnešní doby je doloženo pouze 17 existujících exemplářů.

Raritní československá známka, která byla chybně opatřena přetiskem 50/50 Doplatit. (3. září 2024)

Ve veřejné aukci je v Česku tato známka dražena po více než deseti letech. Vyvolávací cena jsou rovné dva miliony korun. Odhadní prodejní cena je mezi čtyřmi a pěti miliony.

Zájem o uvedené známky je podle šéfa aukční síně veliký. „Již podle našich průběžných dat vidíme, že zájem o highlighty aktuální aukce je opravdu mimořádný a věříme, že dosažené ceny uspokojí či překonají představy našich dodavatelů,“ očekává.

Dražena bude vedle zmíněných sběratelských klenotů i mnoho levnějších, ale stále investičně atraktivních kousků. Zajímavé zhodnocení lze do budoucna očekávat u některých vybraných položek ciziny z velkých trhů, zejména britských kolonií či USA ,a některých známek z období první republiky. „I když zde již vidíme, že se jejich mimořádná růstová dynamika covidového období přece jen zpomalila a růst bude spíše pozvolný,“ dodal Stanislav Výtisek.