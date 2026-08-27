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Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Eliška Sýkorová
  19:43
Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od soboty k vidění na výstavě v pražském Obecním domě. Do Česka se na výstavu vrací po téměř padesáti letech.

„Jsem nesmírně rád, že se to podařilo zorganizovat. V Česku se tolik vzácných známek nikdy nesešlo,“ uvedl pro iDNES.cz prezident Prestige Philately Club Prague a pořadatel výstavy Tomáš Mádl.

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na výstavu v Obecním domě (27. srpna 2026)
Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená k vystavení v Obecním domě (27. srpna 2026)
Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta se chystá k vystavení v Obecním domě (27. srpna 2026)
Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená k vystavení v Obecním domě (27. srpna 2026)
13 fotografií

Známka z roku 1856 je jediným dochovaným exemplářem a její hodnota se odhaduje na více než 250 milionů korun. Poprvé se objevila ve filatelistické sbírce malého chlapce, který ji později vyměnil za jinou.

„Na ostrově si vytiskli jedno- a čtyřcentové známky. Jednocentové se nedochovaly, vytiskli jich pár, byly nalepené na novinách, vyházelo se to. Našla se jedna jediná,“ uvedl Mádl. „Objevila se až po několika letech v albu školáka. Vyměnil ji za úplně haléřové známky, protože se mu nelíbila. Není to žádná krasavice,“ popsal.

Karmínová cenina má hladké okraje, váží čtyři setiny gramu a vyobrazuje plachetnici spolu s latinským heslem „Damus Petimus Que Vicissim“, neboli „Dáváme a očekáváme na oplátku“. Loď je orámována tenkou čarou, nad kterou je uveden název vydavatelské země a nominální hodnota.

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„Je to skutečný unikát. O jejím zapůjčení jsme s majiteli diskutovali rok a půl. Abyste ji získali, potřebujete hodně kontaktů, vlivu i peněz,“ popisuje Mádl. Známku v současnosti vlastní britská firma Stanley Gibbons a naposledy byla v Česku k vidění v roce 1978 na filatelistické Světové výstavě.

Do Prahy ji dovezla specializovaná firma, která se zabývá například transportem korunovačních klenotů a velmi vzácných uměleckých děl. V sálu Obecního domu bude Britská Guyana chráněna kamerami, pohybovým senzorem i fyzickou ochrankou. Je také zajištěna konsorciem pojišťoven.

„Sám nevím, odkdy v Praze je. Ta opatření jsou tak mimořádná, že to neřekli ani mně. Mám ale zprávy, že do Obecního domu přijede spolu s generálním ředitelem Stanley Gibbons Iainem Murphym,“ svěřil se Mádl.

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Expozice v Obecním domě je rozdělena do několika sekcí. První se týká české a slovenské filatelistické historie, následuje válečné období a evropské rarity s vysokým zastoupením cenin z anglických kolonií. Právě ty z Britské Guyany, Mauricia a Mysu Dobré naděje jsou ve filatelistickém světě považovány za nejvzácnější.

Kromě Britské Guyany 1 Cent Magenty klub vystaví přes sto unikátů z celého světa. Návštěvníci se tak mohou těšit například na Inverted Jenny, která je považována za nejznámější americkou tiskovou chybu, Cotton Reels, což je vůbec první série poštovních známek z Britské Guyany nebo rakouskou novinovou známku Rumělkový Merkur.

„Například obrácené letadýlko Jenny nebo nejvzácnější novozélandská známka Taupo Invert v Evropě dosud nikdy vystavené nebyly. Byla by škoda, kdyby na sebe veškerou pozornost strhla Magenta,“ myslí si Mádl.

Výstava v Obecním domě potrvá od soboty 29. srpna do neděle 6. září vždy od 10 do 18 hodin. Jde o třetí ročník Pokladů světové filatelie, další plánují organizátoři na rok 2029.

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