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Praha je vstupní branou do střední Evropy. Do Česka zamířilo šestnáct nových značek

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  18:00

Nejvýznamnějším vstupem v první polovině roku byla jednoznačně značka BOSS café s prodejnou na pražské ulici Na Příkopě. (1. července 2026) | foto: Cushman & Wakefield

Český trh je pro zahraniční značky stále atraktivnější. V prvních šesti měsících své obchody v Česku otevřelo šestnáct. Nejčastěji mezi nově příchozí patří především móda a gastronomie, vyplývá z dat společnosti Cushman & Wakefield.

V gastronomii nově přibyly první pobočky slovenské kavárny Choco Boss, ukrajinského supermarketu Best Market a kanadské cukrárny Choco Choo.

V zrekonstruovaném obchodním centru Grand v Pardubicích otevřela první prodejnu italská značka sportovní výživy Volchem. Maloobchod v okolí podpořila i rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze.

Loni tam otevřela prodejnu značka Cinnamood, letos ji následovala německá značka Home of Dumplings. V pražském Homeparku Zličín otevřela první prodejnu značka YO! Sushi z německé skupiny Sushi Circle. Ta vstoupila na český trh už loni se značkou Sushi Circle, letos přidala další koncept.

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V první polovině roku přibyla mimo jiné kavárna BOSS café v pražské ulici Na Příkopě. Otevřela vedle vlajkové prodejny značky BOSS pro střední a východní Evropu. Podle firmy jde o jednu z prvních poboček tohoto konceptu na světě. Další jsou v Bangkoku, Londýně a Metzingenu.

„Praha není jen tranzitní destinací, je to město, které mezinárodní koncepty vnímají jako plnohodnotný evropský trh s vyspělou zákaznickou základnou, vysokou frekvencí turistů a živou lokální scénou. Zájem renomovaných zahraničních značek o vstup právě sem je nejlepším potvrzením toho, že Praha si v evropském kontextu buduje stále silnější pozici,“ uvedl Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Móda, obuv a doplňky stále posilují

Také módní značky mají stále chuť vstupovat na český trh. Důkazem jsou hned tři z nich. Na český trh nově vstoupila rumunská značka Alisia Enco. První prodejnu otevřela v hotelu Mandarin Oriental Prague v Nebovidské ulici. Americká značka Kenneth Cole otevřela první prodejnu v obchodním centru Westfield Chodov. Do outletového centra Fashion Arena Prague Outlet vstoupila také značka Digel.

V luxusním segmentu přibyla zatím jediná značka. Italský řetězec Ermanno Scervino otevřel obchod v prostorách zrekonstruovaného hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici.

V segmentu domácnosti a elektroniky vstoupily na český trh dvě značky. Prémiová německá značka venkovního nábytku Dedon představila svou první prodejnu v pražské Petrské ulici. Rumunská značka Contakt, zaměřená na elektronické příslušenství, zahájila provoz v pražském obchodním centru Metropole Zličín.

Milovníky deskových her potěšila první prodejna Warhammer s obchodem v rámci pasáže Černá růže v Praze, kde zároveň debutovala také španělsko-ruská značka parfémů By Velcheva. První prodejnu s dětským oblečením a hračkami uvedl polský řetězec Smyk v ostravském obchodním centru Avion.

Maloobchodní značky, které do České republiky vstoupily v první polovině roku 2026
ZnačkaZemě původuSektorAdresa / ProjektMěsto
Alisia EncoRumunskoOblečeníNebovidskáPraha
Best MarketUkrajinaFood & BeverageBudějovickáPraha
BOSS CaféNěmeckoFood & BeverageNa PříkopěPraha
By VelchevaŠpanělskoKosmetické produktyČerná růžePraha
ContaktRumunskoElektronikaMetropole ZličínPraha
DedonNěmeckoNábytek a domácnostPetrskáPraha
DigelNěmeckoOblečeníFashion Arena Prague OutletPraha
Ermanno ScervinoItálieOblečeníPařížskáPraha
Home of DumplingsNěmeckoFood & BeverageSlavíkovaPraha
Choco BossSlovenskoFood & BeverageZvěřinovaPraha
Choco ChooKanadaFood & BeverageHartigovaPraha
Kenneth ColeUSAOblečeníWestfield ChodovPraha
SmykPolskoHračkyAvionOstrava
VolchemItálieFood & BeverageGrandPardubice
WarhammerVelká BritánieHračkyČerná růžePraha
YO! SushiNěmeckoFood & BeverageHomepark ZličínPraha

Zdroj: Cushman & Wakefield

„To, co vidíme v první polovině roku 2026, je výsledkem souběhu několika příznivých trendů. Česká republika, a zejména Praha, se stává přirozenou vstupní branou do střední Evropy pro prémiové i masové mezinárodní značky,“ uvedl Kotrbáček. Dodal, že vývoj ve druhém pololetí by měl potvrdit, že letošní rok bude patřit k silnějším v historii českého retailu.

Nový fastfood i drogerie

V nadcházejících měsících bude na českém maloobchodním trhu opravdu rušno, a lze opět očekávat rekordní počet nově vstupujících značek na trh.

Milovníci gastronomie se mohou v budoucnu těšit na vstup známé americké donuterie Krispy Kreme, německého burger konceptu Burgermeister, amerického fast foodu Dave’s Hot Chicken, slovenské gelaterie Arthur’s Gelato anebo dánské sítě japonských restaurací Sticks’n’Sushi.

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Milovníky módy potěší vstup italského módního řetězce OVS, polského prodejce módy a doplňků Ochnik či amerických kožených bot Red Wing Shoes. Druhou prodejnu na světě otevře v pražské Rytířské ulici rodinná značka šperků Pasha Fine Jewelry původem z Kalifornie. Luxusní trh obohatí také první prodejna Longines v České republice, a to s prodejnou v Pařížské ulici.

V druhé polovině roku by pak měly v Pařížské ulici otevřít dvě nové prodejny významných mezinárodních značek, a to v projektu Pařížská 25. Vývoj Pařížské ulice dále ovlivní rekonstrukce náměstí Miloše Formana, kde mají vzniknout až tři nové prodejny pro luxusní značky, které vzešly z mezinárodní architektonické soutěže.

Vedle toho trh čeká vstup dánské drogerie Normal, která již otevřela první pobočky na Slovensku, a německé drogerie Müller. Milovníky počítačových her pak potěší otevření SAW Esports Areny, první mezinárodní esports areny v České republice.

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