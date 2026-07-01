V gastronomii nově přibyly první pobočky slovenské kavárny Choco Boss, ukrajinského supermarketu Best Market a kanadské cukrárny Choco Choo.
V zrekonstruovaném obchodním centru Grand v Pardubicích otevřela první prodejnu italská značka sportovní výživy Volchem. Maloobchod v okolí podpořila i rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze.
Loni tam otevřela prodejnu značka Cinnamood, letos ji následovala německá značka Home of Dumplings. V pražském Homeparku Zličín otevřela první prodejnu značka YO! Sushi z německé skupiny Sushi Circle. Ta vstoupila na český trh už loni se značkou Sushi Circle, letos přidala další koncept.
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V první polovině roku přibyla mimo jiné kavárna BOSS café v pražské ulici Na Příkopě. Otevřela vedle vlajkové prodejny značky BOSS pro střední a východní Evropu. Podle firmy jde o jednu z prvních poboček tohoto konceptu na světě. Další jsou v Bangkoku, Londýně a Metzingenu.
„Praha není jen tranzitní destinací, je to město, které mezinárodní koncepty vnímají jako plnohodnotný evropský trh s vyspělou zákaznickou základnou, vysokou frekvencí turistů a živou lokální scénou. Zájem renomovaných zahraničních značek o vstup právě sem je nejlepším potvrzením toho, že Praha si v evropském kontextu buduje stále silnější pozici,“ uvedl Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.
Móda, obuv a doplňky stále posilují
Také módní značky mají stále chuť vstupovat na český trh. Důkazem jsou hned tři z nich. Na český trh nově vstoupila rumunská značka Alisia Enco. První prodejnu otevřela v hotelu Mandarin Oriental Prague v Nebovidské ulici. Americká značka Kenneth Cole otevřela první prodejnu v obchodním centru Westfield Chodov. Do outletového centra Fashion Arena Prague Outlet vstoupila také značka Digel.
V luxusním segmentu přibyla zatím jediná značka. Italský řetězec Ermanno Scervino otevřel obchod v prostorách zrekonstruovaného hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici.
V segmentu domácnosti a elektroniky vstoupily na český trh dvě značky. Prémiová německá značka venkovního nábytku Dedon představila svou první prodejnu v pražské Petrské ulici. Rumunská značka Contakt, zaměřená na elektronické příslušenství, zahájila provoz v pražském obchodním centru Metropole Zličín.
Milovníky deskových her potěšila první prodejna Warhammer s obchodem v rámci pasáže Černá růže v Praze, kde zároveň debutovala také španělsko-ruská značka parfémů By Velcheva. První prodejnu s dětským oblečením a hračkami uvedl polský řetězec Smyk v ostravském obchodním centru Avion.
|Značka
|Země původu
|Sektor
|Adresa / Projekt
|Město
|Alisia Enco
|Rumunsko
|Oblečení
|Nebovidská
|Praha
|Best Market
|Ukrajina
|Food & Beverage
|Budějovická
|Praha
|BOSS Café
|Německo
|Food & Beverage
|Na Příkopě
|Praha
|By Velcheva
|Španělsko
|Kosmetické produkty
|Černá růže
|Praha
|Contakt
|Rumunsko
|Elektronika
|Metropole Zličín
|Praha
|Dedon
|Německo
|Nábytek a domácnost
|Petrská
|Praha
|Digel
|Německo
|Oblečení
|Fashion Arena Prague Outlet
|Praha
|Ermanno Scervino
|Itálie
|Oblečení
|Pařížská
|Praha
|Home of Dumplings
|Německo
|Food & Beverage
|Slavíkova
|Praha
|Choco Boss
|Slovensko
|Food & Beverage
|Zvěřinova
|Praha
|Choco Choo
|Kanada
|Food & Beverage
|Hartigova
|Praha
|Kenneth Cole
|USA
|Oblečení
|Westfield Chodov
|Praha
|Smyk
|Polsko
|Hračky
|Avion
|Ostrava
|Volchem
|Itálie
|Food & Beverage
|Grand
|Pardubice
|Warhammer
|Velká Británie
|Hračky
|Černá růže
|Praha
|YO! Sushi
|Německo
|Food & Beverage
|Homepark Zličín
|Praha
Zdroj: Cushman & Wakefield
„To, co vidíme v první polovině roku 2026, je výsledkem souběhu několika příznivých trendů. Česká republika, a zejména Praha, se stává přirozenou vstupní branou do střední Evropy pro prémiové i masové mezinárodní značky,“ uvedl Kotrbáček. Dodal, že vývoj ve druhém pololetí by měl potvrdit, že letošní rok bude patřit k silnějším v historii českého retailu.
Nový fastfood i drogerie
V nadcházejících měsících bude na českém maloobchodním trhu opravdu rušno, a lze opět očekávat rekordní počet nově vstupujících značek na trh.
Milovníci gastronomie se mohou v budoucnu těšit na vstup známé americké donuterie Krispy Kreme, německého burger konceptu Burgermeister, amerického fast foodu Dave’s Hot Chicken, slovenské gelaterie Arthur’s Gelato anebo dánské sítě japonských restaurací Sticks’n’Sushi.
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Milovníky módy potěší vstup italského módního řetězce OVS, polského prodejce módy a doplňků Ochnik či amerických kožených bot Red Wing Shoes. Druhou prodejnu na světě otevře v pražské Rytířské ulici rodinná značka šperků Pasha Fine Jewelry původem z Kalifornie. Luxusní trh obohatí také první prodejna Longines v České republice, a to s prodejnou v Pařížské ulici.
V druhé polovině roku by pak měly v Pařížské ulici otevřít dvě nové prodejny významných mezinárodních značek, a to v projektu Pařížská 25. Vývoj Pařížské ulice dále ovlivní rekonstrukce náměstí Miloše Formana, kde mají vzniknout až tři nové prodejny pro luxusní značky, které vzešly z mezinárodní architektonické soutěže.
Vedle toho trh čeká vstup dánské drogerie Normal, která již otevřela první pobočky na Slovensku, a německé drogerie Müller. Milovníky počítačových her pak potěší otevření SAW Esports Areny, první mezinárodní esports areny v České republice.