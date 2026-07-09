Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Autor:
  20:26
Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo přitom o jediný centrální sklad firmy. Hrbek pro iDNES.cz popsal, že když se dozvěděl o požáru o šest pater výše, než byl jejich sklad, vůbec nepředpokládal, že budova do odpoledne padne. Podle něj jde o scénář, na který se jednoduše nedá připravit.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Byl to náš hlavní a jediný sklad. Když jsem se dozvěděl, že budova hoří šest pater nad námi, nepředpokládal jsem, že už odpoledne nebude stát. To je scénář, na který se nedá připravit,“ líčí Hrbek.

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. (9. července 2026)
Václav Hrbek, majitel společnosti Alpine Pro
Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. (9. července 2026)
Požár v bývalém Baťovském areálu. (9. července 2026)
122 fotografií

Rozsah škod si podle něj firma uvědomila během několika hodin. „Dopoledne jsme ještě řešili vyskladňování a spuštění jarní a letní výprodejové akce. Odpoledne už nemáte ani budovu, ani zboží. Nemáte nic,“ popsal.

V současnosti má společnost k dispozici jen zboží, které se nachází na kamenných prodejnách.

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

„Počítáme s nejhorším scénářem, tedy že jsme o veškeré zboží ve skladu přišli. Prodejny jsou zatím dobře zásobené, ale zboží nebude možné průběžně doplňovat. Online prodej jsme zastavili, zákazníci si mohou zboží pouze rezervovat a vyzvednout na prodejně. Postupně se tak může stát, že na prodejnách zůstane jarní kolekce déle, než jsme původně plánovali,“ řekl.

Firma už začala hledat náhradní zázemí, aby co nejrychleji obnovila provoz. Náhradní skladové prostory se jí podle něj nejspíše podařilo zajistit v Přerově, kde nyní připravuje nové vybavení i systémy pro naskladňování a expedici zboží. „Pracujeme na tom, abychom co nejrychleji rozběhli vyskladňování nové kolekce. To, co bylo ve skladu doposud, považujeme za ztracené,“ dodal.

Ze 75 tisíců bot je popel, smutní majitel Vasky. Nastínil, co čeká firmu a zákazníky

Podle něj požár neznamená konec připravované podzimní a zimní kolekce. Tu chtěli začít vyskladňovat v polovině srpna. Část zboží sice ve skladu shořela, většina oblečení ale do Česka teprve míří.

„Přibližně 20 tisíc kusů nové podzimní kolekce se zničilo. Zbytek je na cestě a hledáme pro něj náhradní prostory, abychom ho mohli co nejrychleji dostat do prodeje. Některé novinky možná uvedeme dříve, než jsme původně plánovali,“ řekl.

Firma podle něj zatím žádnou z připravovaných kolekcí neruší a část zničeného zboží se pokusí znovu vyrobit. „Naopak se snažíme zajistit, aby se zboží, které se zničilo, podařilo znovu vyrobit,“ doplnil Hrbek. Jak výrazně situaci pocítí zákazníci, si zatím netroufá odhadovat.

OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky

„Nechci spekulovat, jestli zákazník něco pozná. Online zákazníci to poznají okamžitě, protože e-shop je vypnutý. Na prodejnách se dopady projeví postupně, protože nebude možné průběžně doplňovat sortiment,“ dodává.

Požár vypukl ve čtvrtek ráno ve výškové budově v bývalém areálu Svitu ve Zlíně. Kvůli rozsahu zásahu se během dne část objektu zřítila a hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Příčinu vzniku i celkovou výši škod budou zjišťovat vyšetřovatelé.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky

Budova má po rekonstrukci sloužit především kancelářským účelům, doplněným o...

Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...

Odejde Tesco z Česka? Podle Britů zvažuje prodej svých aktivit v celé střední Evropě

Logo umístěné na obchodu Tesco v Londýně (30. prosince 2025)

Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. Firma by se tak po třiceti letech snahy vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila...

Konec švarcsystému, nebo jeho legalizace? Blíží se nová pravidla pro externisty

Premium
ilustrační snímek

Návrh nového zákona o platformové práci možná přinese největší zásah do tuzemského pracovního práva za poslední dekády. Legislativa, která má začít platit už na přelomu tohoto roku, vyvolala...

Vlaky v Praze narážejí na kapacitní strop. Zpoždění roste, část nedorazí do centra

Ve stanici Praha-Vysočany v pondělí Správa železnic otevřela novou odbavovací...

Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavi do Prahy nebude od příštího jízdního řádu zajíždět do centra, ale skončí jízdu na nádraží ve Vysočanech. Počítá s tím alespoň aktuální návrh...

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

9. července 2026  20:26

Farmář v Itálii nechal zraněného migranta umírat před domem. Dostal 16 let vězení

Migranti pracují na farmě v floridském městě Homestead. (13. května 2023)

Italský soud poslal na 16 let do vězení farmáře, který po vážném pracovním úrazu neposkytl pomoc svému zaměstnanci z Indie. Muž na poli utrpěl devastující zranění, jimž později v nemocnici podlehl....

9. července 2026

První plně autonomní lékárna na světě funguje bez lidí. Léky vydá přes QR kód

Americká společnost Queue z kalifornského Palo Alta představila první plně...

Americká společnost Queue představila první plně autonomní robotickou lékárnu, která funguje bez personálu. Zařízení samo ověřuje recepty, připravuje léky a vydává je pacientům prostřednictvím QR...

9. července 2026  16:36

Do Česka míří dánský řetězec. Jeho prodejny jsou uspořádány do labyrintu

Obchod Normal v Helsinkách.

Na český trh vstoupí dánský diskont Normal, který v srpnu otevře dvě prodejny v Praze. Maloobchodní řetězec nabídne kosmetiku, drogerii, úklidové prostředky nebo potraviny a nápoje. Po Evropě má více...

9. července 2026  15:35

Je úplně k ničemu. Šéf Ryanairu se ostře opřel do von der Leyenové

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

Šéf irských aerolinek Ryanair Michael O’Leary se nezvykle ostře opřel do předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Je podle nej zbytečná, protože mluví o konkurenceschopnosti, ale nic pro...

9. července 2026  15:22

Boom AI zdražuje bydlení v San Francisku. Bohatí zaměstnanci ženou ceny vzhůru

San Francisco

Rychlý rozvoj umělé inteligence zvyšuje v okolí San Franciska ceny bydlení. Příliv vysoce placených zaměstnanců technologických firem podle analytiků dál zvyšuje poptávku po nemovitostech v oblasti...

9. července 2026  12:51

Pokladní systémy již testují EET 2.0. Ostrý start se chystá na leden 2027

EET 2.0 bude pro podnikatele jednodušší. (9. července 2026)

Nová podoba elektronické evidence tržeb postoupila do další fáze. Pokladní systémy ji od 1. července testují v prostředí Finanční správy. Pro podnikatele má být testovací verze dostupná od 1....

9. července 2026  12:37

Mrazy zničily téměř polovinu české úrody ovoce. Ovocnáři čekají na kompenzace

Ovocných stromů už ubyly v českých sadech miliony, protože je s jejich...

Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům meziročně klesne téměř o polovinu. Ovocnáři odhadují ztráty na více než miliardu korun a doufají, že jim stejně jako loni pomůže Evropská unie....

9. července 2026  11:52

Nezaměstnanost v Česku stagnuje. Nejhůře jsou na tom Karviná a Most

ilustrační snímek

Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8 procenta. Zůstala tak stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezonní práce i oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji,...

9. července 2026  11:13

Brusel zvažuje větší flexibilitu emisních povolenek. O návrhu se stále jedná

Tzv. Kjótský protokol z roku 1997 byl první významnou mezinárodní dohodou o...

Evropská komise nejspíš navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek...

9. července 2026  10:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Doprava v Hormuzu znovu stojí. Írán chce z průlivu udělat hlavní zbraň

Ropný tanker Helga u terminálu v irácké Basře na snímku z 24. dubna 2026

Lodní doprava v Hormuzském průlivu, kudy proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a obdobná část zkapalněného zemního plynu (LNG), se znovu téměř zastavila. Stalo se tak poté, co Spojené státy...

9. července 2026  10:06

Češi častěji jezdí vlaky i MHD. Jednomu druhu veřejné dopravy se ale více vyhýbají

Pozor na sevření. V krizi je u každých dveří novějších typů tramvají nouzové...

Počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Více cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná doprava i letiště....

9. července 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.