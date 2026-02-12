Zlato spekulanti nezkazí. Vyhraje, kdo kupuje po malých částkách, míní analytik

Analytik XTB Jiří Tyleček

Sabina Mrázová
Cena zlata se dlouho tvářila, že neví, co je to strop. Za jednu unci se platilo i přes 5000 dolarů (v přepočtu zhruba přes sto tisíc korun za 31,1 gramu zlata). Pak přišel pád, který ukázal, že zlato je podobně jako akcie citlivé na nejrůznější zprávy. Nyní je zase zpátky u hranice pěti tisíc dolarů za unci, výkyvy tak vzbuzují otázky jestli není jen hračkou v rukách spekulantů.

Proč je namístě zlatu dál důvěřovat i proč jeho místo neobsadil bitcoin přezdívaný jako digitální zlato, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz šéf analytiků investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.

Čím si zlato vysloužilo své výsadní postavení? V minulosti například krylo měny nebo samo sloužilo jako platidlo. Proč stejnou roli nemá i jiný kov, třeba stříbro či platina?
Zlato představuje soubor unikátních fyzikálních i chemických vlastností, které ho k tomuto postavení předurčily. Je to mimořádně stálý kov, který se velmi dobře dělí, neoxiduje. Naproti tomu stříbro se už jen kvůli vystavení vzduchu musí čistit, zlato naopak vydrží velmi dlouho nezměněné. Tyto vlastnosti se pojí s mimořádnou vzácností, je ho jen omezené množství a většina už je vytěžena. Roli hraje určitě i to, že je hezké. Dá se tedy využívat i ve šperkařství. Když se podíváme na alternativy, tak ty buď nejsou tak pěkné, anebo nejsou tak vzácné. Kvůli tomu se zlato začalo používat jako měna už od starověku.

Zlato je něco, co vás v krizi udrží ve hře. Co se ale týká dalšího vývoje, nikdo neví, co bude. Faktory, které zlato táhnou nahoru, stále platí.

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

