Konec zlaté horečky? Cena „bezpečných“ drahých kovů klesá, krizi navzdory

Zlato po letech mohutného růstu vystoupalo začátkem srpna až k rekordním 2 070 dolarům za troyskou unci, od té doby ale ztratilo přes desetinu své hodnoty. Cena stříbra šla dolů ve stejném období dolů zhruba o čtvrtinu.

„I přes stoupající počet nově nakažených koronavirem nejen v Evropě, ale i v USA je to především silný americký dolar, který sráží ceny drahých kovů. Pokud bude dolar i nadále posilovat, lze očekávat pokles ceny zlata až na hranici 1 800 dolarů za unci,“ říká v rozhovoru pro MF DNES spolumajitel prodejce zlata Zlaťáky.cz Lukáš Jankovský.



Aktuální pokles na trhu však nemusí vydržet a zlatá horečka se může s narůstající nejistotou ohledně budoucnosti vrátit.

„Do konce roku může cena klidně vyletět znovu k 2 100 dolarům za unci. Změní se epidemiologická situace, začnou přibývat nakažení. Lidé začnou hledat bezpečnou investici. Ekonomická krize v souvislosti s pandemií ještě neproběhla, je otázka, co se stane, až skončí podpůrné programy,“ říká Jankovský.

Na jaře podle něj byla na trzích nezvyklá situace. „Rostly ceny kovů a zároveň šly nahoru i akcie. To je nepřirozené, odráželo to množství peněz, které centrální banky vrhly do ekonomiky,“ říká Jankovský. A v nejisté situaci šla část peněz do zlata a další po prudkých březnových propadech i do akcií, kde i konzervativnější investoři větřili větší příležitost k růstu.

Když dojde zlato

Zlaťáky.cz nakupují fyzické zlato z německých, švýcarských či rakouských rafinerií. Právě v západní Evropě je jich kolem desítky, prodej zlata tam má velkou tradici, řada rodin je zvyklá ukládat si část svého bohatství právě do zlata. U nás tuhle tradici přerušilo období socialismu.

V běžné situaci trvá dodání do pěti dní. Během jarní vlny epidemie však dodávky vázly. Mezi zákazníky vypukla nová zlatá horečka, rychle rostla poptávka, švýcarské rafinerie navíc byly nuceny zavřít.

„Zlato došlo. Uzavírali jsme obchody za aktuální cenu s tím, že dodávka byla sjednána na pozdější dobu,“ říká Jankovský. Stejně jako v běžných dobách se ceny měnily každých pět minut podle aktuálního vývoje.

Zlato si u něj kupují tři skupiny zákazníků. „Jsou to podnikatelé či ředitelé firem, ti řádově investují v milionech korun, někdy i více. Domácnosti nakupují zlato za desetitisíce. A pak sběratelé, ti oceňují unikátnost produktu, přesně vědí, co chtějí koupit,“ říká Jankovský.

Oblíbené jsou uncové mince

Je možné pořídit si slitky – do 100 gramů včetně jsou zatavené v kartě z plastu, která je zároveň certifikátem o pravosti – nebo investiční mince. Nejoblíbenější jsou uncové (31,1 gramu) mince Wiener Philharmoniker rakouské mincovny Münze a kanadský Maple Leaf. „Jsou to platné mince a teoreticky by se jimi dalo zaplatit. Jejich nominální hodnota je ale obvykle výrazně nižší než cena kovu,“ říká Jankovský.

Zatímco u slitků se podle něj čas od času objeví padělky, u mincí nikoliv. „Mince se razí a bylo by na první pohled vidět, že je z jiného kovu,“ říká Jankovský. Objem prodejů slitků a mincí je zhruba půl na půl. Zlaťáky.cz také zlato zpětně vykupují, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou bývá – podobně jako ve směnárně – v jednotkách procent.

Jankovský, jehož firma má v Česku čtyři prodejny a loni dosáhla obratu 1,7 miliardy korun, také vedle likvidity zmiňuje, že zlato je poměrně univerzální investiční nástroj. V tom se liší například od drahých kamenů, jejichž skutečnou hodnotu pozná málokdo.

„Drahý kov si kupují lidé, kteří chtějí mít svou investici pod kontrolou. Nejbezpečnější je pochopitelně uložit ho do bankovní schránky, ale někteří zákazníci ho mají raději doma. A vím i o lidech, kteří zlato zakopali na místo, o kterém vědí jen oni sami,“ říká Jankovský.

Jankovský v souvislosti s nákupem fyzického zlata nemluví moc o spekulaci, ale spíše o uchování hodnoty. „Zlato dlouhodobě drží hodnotu, zatímco kupní síla peněz klesá,“ říká. A dodává, že i přes výkyvy, které drahý kov zaznamenává, už desítky let platí, že za půl kilogramu zlata lze koupit běžný nový automobil.



Kromě uchování hodnoty má zlato řadu dalších využití, například v průmyslu, v elektronice nebo ve zdravotnictví. Podobně jako další kovy. Jankovský čeká, že do budoucna by ještě víc mohla růst cena stříbra, i když aktuálně také prudce klesla. Na rozdíl od zlata se totiž stříbro používané v průmyslu nerecykluje.