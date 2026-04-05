Před deseti lety se jedna trojská unce zlata prodávala na burze za zhruba třicet tisíc korun. Před rokem stála přibližně sedmdesát tisíc a momentálně se prodává za sto tisíc. Je dobrý nápad začít do zlata investovat teď, pokud bych na tom chtěla vydělat?
Hned na začátku je potřeba říct jednu důležitou věc – zlato není investice v klasickém slova smyslu. Není to nástroj primárně určený k tomu, aby na něm člověk vydělal podobně jako u akcií nebo fondů. Zlato je způsob, jak si uchovat hodnotu úspor v dlouhém období, aby neztrácely kupní sílu. Zároveň funguje jako pojistka portfolia, například proti inflaci. Z tohohle pohledu tedy není tolik podstatné řešit, jestli je jeho cena vysoko nebo nízko. Je ale rozumné nedávat do zlata předpokládaný podíl úspor najednou; můžeme vložit třetinu či polovinu a zbytek postupně.
Výhoda fyzického zlata oproti cenným papírům spočívá i v tom, že je v Česku při prodeji osvobozené od daně z příjmu. Pokud například koupíte kilo zlata za dva miliony korun a prodáte ho za tři, daň neplatíte.