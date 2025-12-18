Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Veronika Bělohlávková
Robert Oppelt
,
  10:58
Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala zákazníky natolik, že byla během několika hodin zcela vyprodaná.
Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze stavebnice Lego. (18. prosince 2025) | foto: Praha 3

Nápad na vznik stavebnice se zrodil v hlavě jedné ze zaměstnankyň a inspirací jí podle všeho byla podobná stavebnice Petřínské rozhledny. Hlavním impulsem však bylo letošní výročí, kdy Žižkovská věž v Mahlerových sadech oslavila 40 let od položení základního kamene. Samotná stavebnice se skládá ze 160 kostek a prodává se za cenu 1 290 korun v Infocentru Prahy 3 a také přímo na Žižkovské věži.

Před několika dny se začalo prodávat prvních 50 kusů stavebnice, které se ovšem během dne zcela vyprodaly. „Za pět hodin se prodalo všechno co jsme nabídli, překvapilo nás to, protože cena nebyla malá,“ uvedl starosta Michal Vronský na dotaz iDNES.cz . Zájemci se však nemusejí obávat, další kusy budou k dostání opět koncem ledna, uvedl starosta.

Jednou ze zákaznic, které měly štěstí, byla i Tereza z Prahy. „Přišla jsem na infocentrum v půl deváté, prodávalo se od osmi,“ popisuje. Všichni lidé ve frontě před ní si stavebnici také kupovali. „Někdo jako dárek, někdo suvenýr, ale byl tam i sběratel, který koupil rovnou tři kusy,“ vzpomíná. Její Žižkovská věž skončí pod vánočním stromkem jako dárek pro bratra, milovníka kostiček.

Kapřík, andílek i stromek. Vánoční světýlka pro Žižkov navrhly děti ze školek

Podle starosty Vronského mají na prodeji pouze malou marži a součástí projektu je i dohoda o autorských právech architektu Václavu Aulickému. Radnice se na něj navíc obrátila už na začátku, aby si ověřila, zda je vůbec možné věž v podobě stavebnice realizovat. Cesta od nápadu k realizaci pak vedla přes spolupráci s firmou Valxon, která připravila stavebnici takzvaně na klíč.

„Nejde přitom o originální stavebnici společnosti Lego Group, ale o stavebnici složenou z originálních kostek. Tento rozdíl je důležitý i z právního hlediska. Veškeré právně napadnutelné náležitosti si tvůrci hlídají zejména při tvorbě grafiky krabičky a tiskovin ke stavebnicím,“ uvedl na dotaz iDNES.cz tiskový mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.

Dále uvedl, že proces výroby stavebnice funguje tak, že jsou kostky Lega nakupovány prostřednictvím různých internetových portálů a online tržišť. Z nich se následně sestavují modely, které slouží především jako reklamní předměty pro korporátní zákazníky. Typickým scénářem je, že tyto modely zákazníci bezúplatně rozdávají, a to například zaměstnancům, obchodním partnerům nebo klientům.

„Stavebnice však mohou klienti i dále prodávat, pokud tím nevzniká přímá konkurence společnosti Lego Group, například prodejem na stejném trhu, kde se nacházejí oficiální stavebnice. Zároveň je nutné nadále dodržovat chráněné prvky, které má výrobce registrované,“ dodal tiskový mluvčí.

Nápaditá městská část

Nejde přitom o první případ, kdy městská část Praha 3 vzbudila pozornost veřejnosti. Nedávno například radnice nechala pro letošní vánoční svátky vyrobit vánoční osvětlení s malůvkami dětí z místních mateřských školek. Instalováno bylo v okolí tramvajové zastávky Viktoria Žižkov. Cílem bylo dát dětem podíl na zvelebení veřejného prostoru. Tento krok i jeho celková realizace rozpoutaly na internetu vlnu pozitivních ohlasů.

Prahu 3 nově prezentují tři čárky, lidem vadí vysoká cena loga

Pozornost Praha 3 vzbudila i v roce 2020, kdy radnice představila nové logo městské části. Základem zcela nové vizuální identity byly tři čárky, které měly podle vedení radnice zapamatovatelným a s nadsázkou pojatým způsobem prezentovat různé aktivity městské části. U veřejnosti však logo tehdy vyvolalo spíše rozporuplné reakce.

Aktuální stavebnice věže tak zapadá do dlouhodobé snahy Prahy 3 hledat netradiční způsoby, jak na sebe upozornit, ať už prostřednictvím designu, zapojení místních obyvatel, nebo originálních upomínkových předmětů.

