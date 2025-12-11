Životní úroveň v Česku vzrostla, je na úrovni Slovinska, říká statistika

Autor: ,
  15:20
Životní úroveň v Česku se loni mírně přiblížila průměru Evropské unie. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele vyjádřený ve standardech kupní síly se zvýšil o jeden procentní bod na 91 procent průměru EU. Země je tak na úrovni Slovinska či Španělska. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejvyšší HDP na obyvatele ve standardech kupní síly má v EU Lucembursko, kde loni dosáhl 242 procent unijního průměru. Nad průměrem je životní úroveň v deseti z 27 členských států. Nejnižší životní úroveň dlouhodobě vykazuje Bulharsko, kde loni dosahovala 66 procent unijního průměru.

Ze zemí, které vstoupily do EU od roku 2004, je Česko na sdíleném třetím místě spolu se Slovinskem. Před ním figuruje Kypr, kde životní úroveň loni dosahovala 95 procent unijního průměru, a Malta, která jako jediná z nových členských zemí překročila unijní průměr a HDP na obyvatele ve standardech kupní síly dosahuje 109 procent průměru.

V Praze už se nežije blaze. Drahé bydlení sráží životní úroveň, mladí se stěhují pryč

Ze „starých“ členských zemí je životní úroveň nižší než v Česku v Portugalsku (82 procent) a v Řecku (70 procent). Mezi státy V4 si Česko stojí nejlépe, následuje Polsko se 79 procenty průměru EU, Maďarsko se 77 procenty a Slovensko se 75 procenty.

Nízká nezaměstnanost

Hospodářský růst v Česku loni dosáhl 1,1 procenta, byl tak o 0,1 procentního bodu rychlejší než průměr EU. Nejrychleji rostlo hospodářství Malty, jejíž HDP se zvýšil o 5,9 procenta. Pět zemí unie zaznamenalo loni ekonomický pokles, nejvýraznější byl v Rakousku, jehož HDP se snížil o procento.

Růst spotřebitelských cen v Česku loni rovněž odpovídal unijnímu průměru, když harmonizovaná inflace činila 2,7 procenta. Cenová hladina v Česku loni klesla na 88,4 procenta unijního průměru z 92,7 procenta v roce 2023 a byla tak na podobné úrovni jako v Portugalsku. Ostatní země V4 mají cenovou hladinu nižší.

Česká ekonomika v příštím roce poroste, mzdy ale zpomalí, očekávají analytici

Česko si loni také udrželo pozici země s nejnižší mírou nezaměstnanosti v unii, činila 2,6 procenta. Druhou nejnižší nezaměstnanost mělo Polsko s 2,9 procenta, následovala Malta s 3,1 procenta. Nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo Španělsko s 11,4 procenta, unijní průměr činil 5,6 procenta.

Nízká byla v Česku i dlouhodobá nezaměstnanost, která činila 0,8 procenta, lépe na tom byly pouze Nizozemsko s 0,5 procenta a Malta s 0,7 procenta. Nejvyšší dlouhodobá nezaměstnanost byla v Řecku, kde činila 5,4 procenta.

Statistická ročenka přináší souhrnné údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce. Od vzniku samostatného státu v roce 1993 jde o 33. vydání.

Vstoupit do diskuse (60 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Milkshake se slaninou, bezedné nápoje a burgery, které si návštěvník sestaví přesně podle svých chutí. Five Guys otevírá první českou pobočku a přináší do Prahy svůj typický styl – pytle brambor u...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Životní úroveň v Česku vzrostla, je na úrovni Slovinska, říká statistika

Ilustrační snímek

Životní úroveň v Česku se loni mírně přiblížila průměru Evropské unie. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele vyjádřený ve standardech kupní síly se zvýšil o jeden procentní bod na 91 procent...

11. prosince 2025  15:20

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

11. prosince 2025  12:24

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

11. prosince 2025  12:13

Z Prahy do Berlína vlakem poprvé pod čtyři hodiny. Německo otvírá novou trať

V posledních letech prošla takzvaná drážďanská dráha rozsáhlou rekonstrukcí....

Méně než čtyři hodiny bude od neděle trvat běžná cesta vlakem z Berlína do Prahy. Na jihu německé metropole se totiž po desítkách let příprav otevře nový železniční úsek, takzvaná drážďanská dráha....

11. prosince 2025  12:11

Kellnerová s dcerami oznámily přesun sídla PPF Group z Nizozemska do Česka

ilustrační snímek

Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámila záměr přesunout sídlo své dceřiné společnosti PPF Group z Nizozemska do České...

11. prosince 2025  11:15

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

11. prosince 2025  11:10

Baťa a Botas spojily síly. Kolekce Baťasky odkazuje na obuvnické kořeny Zlína

Baťa a Botas vytvořily společnou kolekci bot. (11. prosince 2025)

Dvě tradiční zlínské značky, Baťa a Botas, představily společnou kolekci, která propojuje ikonické prvky obou výrobců a vrací se k základům českého obuvnictví. Novinka nese název Baťasky. „Změna...

11. prosince 2025  8:43

Půjčka na dárky zatíží rozpočet na roky. Přitom stačí rozumné plánování

ilustrační snímek

Vánoce svádějí k impulzivním nákupům. Někdo chce dostát své roli živitele, jiný nechce ochudit své děti. Zadlužit se na roky dopředu je ale zbytečný risk. Stačí rozumné plánování a realistická...

11. prosince 2025

Prošlé jídlo rozsvěcí domovy. Jak se vyrábí energie ze zkažených melounů

Premium
Technický ředitel EFG Pavel Bureš, který dříve stavěl bioplynové stanice v...

Část průmyslové haly na samotném konci Vyškova zabírají desítky hnědých velkoobjemových kontejnerů. Vyrovnané v řadách na sobě nesou nápisy jako „Prošlé potraviny“ nebo „Ovoce a zelenina – suroviny...

11. prosince 2025

Americká centrální banka snížila sazby podle očekávání: o čtvrt procentního bodu

Jižní průčelí budovy americké centrální banky ve Washingtonu (18. června 2011)

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Zároveň centrální bankéři naznačili, že po třetím snížení sazeb...

10. prosince 2025  20:31,  aktualizováno  21:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Číňané loví v Perském zálivu ryby pomocí elektřiny. Záznam zneklidnil pozorovatele

Rybář na nizozemské rybářské lodi TX-38 Branding IV připravuje elektrické...

Videozáznam, který se stal virálním hitem na internetu, odhalil čínské lodě operující u pobřeží Perského zálivu a Ománského zálivu. Používají k lovu ryb metodu označovanou jako pulzní rybolov – při...

10. prosince 2025

Záhada čísla 67. Americký fastfood ho kvůli lavinovitému jevu odstranil ze systému

Americký řetězec s rychlým občerstvením In-N-Out Burger

Americký fast food In-N-Out Burger záměrně vynechal z objednávkového systému číslo 67 poté, co jeho pobočku zaplavily davy dětí a teenagerů, aby si za mohutného jásotu natáčely zaměstnance při...

10. prosince 2025  19:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.